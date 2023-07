Is de wonderbatterij er eindelijk? Toyota zegt hem te hebben

Toyota claimt een wonderbatterij te hebben uitgevonden. Wat kan die? En kan die wat Toyota belooft?

Een batterij waarop een e-auto 1200 kilometer kan rijden. Een batterij die in tien, ja tien, minuten op te laden is. Die 50 procent lichter, kleiner en goedkoper is dan de nu gangbare batterijen. En die ook nog minder kans op brand geeft.

Zo’n batterij, dat klinkt als een doorbraak, zo niet als een sprookje. Het klinkt als dé manier om de stekkerauto definitief tot maat der auto’s te maken. Toch was er deze week een grote autoproducent die meldde dat zo’n batterij over vier jaar in auto’s zal zitten.

Die autofabrikant is Toyota en de man die de doorbraak/het sprookje aankondigde/vertelde was niemand minder dan Keiji Kaita, hoofd onderzoek bij de Japanse firma. Hij zei er iets bij. “We zijn niet erg goed in zelfpromotie en omdat we buitengewoon voorzichtig zijn, realiseren mensen zich pas dat wij aan iets werken als ons product af is.” Waarmee hij aangaf dat Toyota al lang aan de nieuwe techniek werkt en al een paar jaar geleden belangrijke vindingen heeft gedaan.

Toyota loopt achter

Dat laatste is op zich al opmerkelijk. Toyota is ‘s werelds grootste autoproducent en is befaamd om zijn efficiënte productiemethoden en zijn hybride auto’s. Maar op het gebied van stekkerauto’s stelt de Japanse fabrikant bijna niets voor en loopt hij ver achter op, onder meer, het Amerikaanse Tesla, het Chinese BYD en concerns als Volkswagen en Stellantis.

Toyota produceert één type e-auto en dat is, zachtjes gezegd, geen groot verkoopsucces. Jarenlang concentreerde Toyota zich op hybrides en op auto’s die op waterstof rijden. In e-auto’s zag het bedrijf niks. En dan toch zo’n doorbraak?

Er zijn meer twijfels. Aan de ene kant is Toyota een groot, beursgenoteerd bedrijf. Sprookjes vertellen komt de geloofwaardigheid van zo’n onderneming niet ten goede. Maar het is niet de eerste keer dat Toyota belangrijke doorbraken claimt op het gebied van batterijen. Dat deed het, zo schreef de Australische website The Driver, al een paar keer eerder: in 2017 bijvoorbeeld, en in 2009, veertien jaar geleden dus. Maar die doorbraken kwamen er niet, het bleken sprookjes.

Vaste-stofbatterij

Is die doorbraak er nu dan wel? “Dat is moeilijk in te schatten”, zegt Fokko Mulder, hoogleraar aan de TU Delft die al jaren onderzoek doet naar batterijen. Duidelijk is dat Toyota werkt aan een vaste-stofbatterij – een andere techniek dan de lithium-ionbatterijen die nu in de meeste stekkerauto’s zijn verwerkt.

Elders wordt er ook op die techniek gestudeerd, ook in Delft. “Als ze zover zijn als ze zeggen, zijn ze verder dan wij”, zegt Mulder. Maar overtuigd is hij niet. “Eerst zien, dan geloven”, oordeelt hij en hij wijst erop dat verschillende batterijenfabrikanten in het verleden al vaker beloftes hebben gedaan die zij later niet bleken te kunnen waarmaken.

Het verbeteren van batterijen is ingewikkeld, doceert Mulder. Aan de ene kant moet het mogelijk worden om langer met een opgeladen batterij te rijden. Sneller laden dan nu is een andere wens. Maar die problemen tegelijk oplossen, dat vergt veel studie. “De oplossingen zijn eigenlijk tegenstrijdig. Het is weerbarstige materie, heel lastig om dat probleem op een veilige manier op te lossen.”

