Is de stikstofdeadline 2030 of 2035? Dat blijft voorlopig even in het midden

2030 is niet heilig. Met die uitspraak in een AD-interview riep CDA-leider en -minister Wopke Hoekstra twee weken geleden bijna een kabinetscrisis over zich af. Hij nam afstand van een essentiële afspraak uit het coalitieakkoord. De stikstofuitstoot moest volgens de partijen in het kabinet-Rutte IV in 2030 zijn gehalveerd.

Aanvankelijk lag de lat lager. In de vorige kabinetsperiode gold 2035 nog als stikstofdeadline. Een datum die óók nog altijd boven de markt hangt. Want Rutte III fabriceerde een stikstofwet, die 2035 als horizon heeft. De aanscherping naar 2030 is vooralsnog ‘slechts’ een afspraak uit het regeerakkoord.

Toen boeren en kabinet woensdag bij stikstofcrisismanager Johan Remkes aanschoven, bleef het rondom die datumdiscussie verrassend stil. 2030 blijft het uitgangspunt, bevestigde premier Rutte, maar over de datum was het gesprek niet gegaan. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak sprak over een ‘twistpunt’, maar geen ‘breekpunt’. Hij gaat uit van de wet, benadrukte hij. 2035 dus. Of het alsnog 2030 wordt, is een ‘politiek besluit’ waar hij woensdag niet op vooruit liep.

Onduidelijkheid is comfortabel

Zo lopen de lezingen over het jaartal nogal uiteen, zonder dat de discussie op de spits wordt gedreven. Mogelijk doordat de onduidelijkheid voor zowel boeren als ministers wel comfortabel is. De precieze deadline maakt voor de aanpak in het komende jaar niet veel verschil. Het is nu aan de provincies om gebiedsplannen te maken. Daarbij moeten ze kijken waar er hoeveel stikstof wordt gereduceerd, maar ook naar andere manieren om de natuur te verbeteren.

Minister Christianne van der Wal (stikstof) heeft provincies op pad gestuurd met het regeerakkoord in de hand. Hun plannen moeten opgeteld tot de gevraagde halvering per 2030 leiden. Maar nu al zijn er provincies – Overijssel bijvoorbeeld – die 2035 aanhouden, want dat staat in de wet. Het ligt daarmee voor de hand dat de 50 procent aan stikstofwinst in 2030 niet gehaald wordt.

In dat geval heeft het kabinet in elk geval twee troeven achter de hand. De ene: strengere, landelijke stikstofeisen opleggen aan álle boeren. Mogelijk met nieuwe verontwaardiging tot gevolg. Maar de hartenboer in de discussie zit besloten in een ander groot twistpunt in de stikstofkwestie: die rondom de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW).

De KDW is de hoeveelheid stikstof die de natuur maximaal aankan zonder dat de kwaliteit achteruitgaat. Wordt de KDW overschreden, dan is er kans op verslechtering. De KDW staat in het stikstofbeleid zeer centraal: de doelstellingen in het stikstofbeleid zijn nu puur op deze waarde gebaseerd.

Doel is gezonde natuur

Terwijl daar wel iets op af te dingen valt, schreef onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al in twee rapporten. Het hogere doel is immers niet de KDW halen, maar een gezonde natuur. Daarbij kunnen andere maatregelen – zoals het verhogen van de grondwaterstand of het vergroten van natuurgebieden – minstens zo effectief zijn.

Een verhaal dat niet alleen boeren graag omarmen, maar inmiddels ook het kabinet. Dat benadrukte woensdag nog eens het voornemen om ook tot andere maatstaven te komen in het stikstofbeleid. Zodat niet alleen de stikstofsituatie, maar de algehele staat van de natuur leidend is. Een ‘ecologische autoriteit’ moet gaan kijken of er nieuwe, juridisch houdbare indicatoren te bedenken zijn.

Of dat op korte termijn lukt, valt nog te bezien. Maar het biedt voor nu even de hoop dat de soep op weg naar 2030 net iets minder heet wordt gegeten. Want stel dat de provincieplannen tot 40 procent stikstofreductie optellen; wellicht is de laatste 10 procent dan te behalen door andere maatregelen die de natuur versterken. Op die manier zou je kunnen zeggen dat het KDW-doel in 2030 niet wordt gehaald, maar het natuurkwaliteitsdoel wel.

Het is wel de vraag hoe lang zo’n diffuus doel vol te houden is. De eerste test volgt over een paar weken al, als Remkes met zijn advies komt. Hoe hard zit hij in de jaartaldiscussie? En dan ligt er ook nog een motie van D66 en VVD die het kabinet opdraagt om de datum in de stikstofwet aan te passen van 2035 naar 2030. Een wijziging die waarschijnlijk begin volgend jaar op tafel komt, nog voordat er alternatieven naast de KDW voorhanden zullen zijn. Ook dat kan een moment zijn waarop het finale jaartal weer voor politieke spanning gaat zorgen.

