Is de ‘panelenheffing’ van Vandebron wel echt eerlijk?

Bezitters van zonnepanelen moeten bij Vandebron tot 552 euro per jaar gaan betalen om de kosten van teruglevering te dekken. Dat is wel zo eerlijk tegenover klanten zonder panelen, meent het energiebedrijf. Maar er zijn redenen om daaraan te twijfelen.

Bezitters van zonnepanelen krijgen zelfs als de energieprijs negatief is een vergoeding voor de stroom die ze terugleveren aan het net. En als de prijzen hoger zijn, mag je stroom die je dan afneemt verrekenen met stroom die eerder is teruggeleverd. Beide kwesties kosten Vandebron geld, en die kosten sloeg het om in de prijs die het voor een kWh rekent. Ook klanten zonder panelen betalen die prijs, en betalen zo mee aan panelen van andere klanten. Dat vindt Vandebron oneerlijk.

Terugverdientijd verdubbelt, of erger

Daarom gaat het energiebedrijf nu bij zonneklanten ‘vaste terugleverkosten’ heffen. De hoogte varieert: wie maximaal 1000 kWh teruglevert, betaalt 48 euro per jaar, bij 2000 kWh wordt dat 150 euro, en dan telkens 100 euro per 1000 kWh erbij tot een maximum van 552 euro als je meer dan 5000 kWh teruglevert. Afgezien van de laagste schaal komen de terugleverkosten per kWh neer op 10 cent of meer. Vandebron noemt dit bescheiden, maar in feite is het heel veel.

Een rekenvoorbeeld: een standaardsysteem is zo'n 10 panelen van 400 Watt elk, oftewel 4000 Watt. Die leveren per jaar 3900 kWh. Daarvan verbruik je rechtstreeks zo'n 20 procent: 800 kWh, de rest, 3100 kWh, lever je terug. Je betaalt dan 348 euro aan terugleverkosten, 11,2 cent per kWh. Bij Vandebron kost een kWh 22 cent, dus als je alle stroom kunt verrekenen (salderen), zakken de ‘inkomsten’ uit je zonnepanelen van 22 naar 10,8 cent. Je terugverdientijd verdubbelt ongeveer.

Groot offer

Maar pas op als je per jaar meer stroom produceert dan je verbruikt, zeg 3900 om 3400 kWh. Dan lever je dus 500 kWh terug die je niet kunt salderen. Die vergoedt Vandebron tegen 13 cent. Trek daar de 11,2 cent terugleverkosten van af en je houdt 1,8 cent over. De terugverdientijd van die panelen is oneindig.

Kortom: Vandebron vraagt geen bescheiden maar een enorm offer van zijn zonneklanten. Als dat eerlijk zou zijn tegenover mensen zonder panelen, dan is daar nog wat voor te zeggen. Maar ook daar zet ik grote vraagtekens bij.

Hoe meer zonnestroom er wordt opgewekt, hoe lager de stroomprijs wordt, ook voor mensen die zelf geen panelen bezitten! Wie zelf geen panelen heeft is er dus bij gebaat dat er snel veel meer panelen op daken worden gelegd. Beeld Vincent Dekker

Zonnepanelen zorgen voor lage stroomprijzen. Grafieken over de prijsontwikkeling bij veel en weinig zonnestroom maken het overduidelijk: hoe meer zonnestroom, hoe lager de prijs. Ook voor klanten die geen zonnepanelen bezitten! Hun energiebedrijf kan immers goedkoper inkopen.

Als ik 1 euro overhoud aan mijn zonnestroom, gaat mijn buurman zonder panelen er 48 cent op vooruit, zo heeft een bedrijfskundige (@gvveen) op socialemediaplatform X uitgerekend. Zonder ook maar één cent in zonnepanelen te hebben gestoken, profiteert mijn buurman van mijn investering.

Zet kolencentrale uit

En dan is er nog iets. Vandebron suggereert dat zonnepanelen dé oorzaak zijn van de lage stroomprijzen waar het bedrijf verlies op lijdt. Maar de stroom in Nederland komt niet alleen van zonnepanelen. Zelfs als de prijzen negatief zijn, staan er nog kolencentrales te draaien. Als je die uit zou zetten, zouden er waarschijnlijk geen negatieve prijzen zijn.

Kolencentrales kun je niet even kort uitschakelen. Gascentrales wel. Maar gas is duurder dan kolen. En dus schakelen we in Nederland eerst gascentrales uit en dan pas kolencentrales. Of, nee, het laatste gebeurt juist niet. De eerste helft van dit jaar hebben we 150 uren gekend met negatieve stroomprijzen. In die 150 uren hebben, aldus opnieuw Van Veen, vooral kolencentrales voor 120 miljoen euro aan brandstof verstookt.

Mij bekruipt het nare gevoel dat panelenbezitters moeten betalen voor het feit dat energieproducenten niet van hun goedkope kolenstroom af willen. Dát komt op mij oneerlijk over.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

