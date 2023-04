Is de kritiek op het importeren van Italiaans afval terecht?

Waarom gaat Amsterdam Italiaans vuil importeren?

Rome zit met een afvalprobleem. De vuilberg is te groot. Italië heeft onvoldoende ovens om de afvalhoop weg te werken. Dat komt deels door een defecte afvalverbrandingscentrale, die er sinds een brand vorig jaar uit ligt.

Het Amsterdamse Afvalenergiebedrijf (AEB) werpt zich op als redder in nood. AEB gaat elke week zo’n 1000 ton Romeins afval per trein importeren, steeds 16 wagons vol. AEB produceert energie (warmte en elektriciteit) met de afvaloven, voor huizen en bedrijven. Dat is beter voor het milieu dan het afval op vuilstort te gooien. Amsterdam zegt een ‘dankbare bijdrage’ te leveren aan het afwenden van een afvalcrisis in Rome.

Mooi opgelost?

Nee, zeggen critici. De import van Italiaans vuil door Amsterdam leidt tot kritiek. Tweede Kamerfracties, zowel links als rechts, vinden het onwenselijk dat er zo ver met huisvuil wordt gesleept. Partijwoordvoerders spraken hun ongenoegen uit. VVD’er Haverkort keurde een ‘Romeinse rookpluim boven Amsterdam’ af.

De PVV wil niet dat Nederland ‘Italiaanse rommel hiernaartoe haalt’. Minister Heijnen (Milieu) sprak haar ‘ongemak’ uit over het importcontract. Afval van ver naar Nederland verschepen om hier te verbranden ziet zij liever niet. Maar nu Rome een acuut probleem dreigt moet het een keer kunnen, vindt Heijnen.

Het is dus een uitzondering?

Absoluut niet. De discussie spitst zich nu toe op een nieuw importcontract voor vuil Rome, maar het binnenloodsen van vrachtladingen vuil is al jaren gebruikelijk. In 2012 importeerde afvalbedrijf AVR in Rotterdam ook Italiaans vuilnis, toen uit Napels. Ook toen klonk kritiek.

Veel van de twaalf Nederlandse afvalverbranders hebben grote, langlopende contracten. Uit Engeland, Ierland en Zuid-Europa wordt al twaalf jaar afval geïmporteerd.

De exportlanden hebben vuilovens tekort en Nederland heeft er relatief veel. Om de overcapaciteit te vullen is import nodig. Lang kwam 80 procent van de 8 miljoen ton huisvuil die vuilbedrijven jaarlijks opstoken uit Nederland. De rest was import.

De laatste jaren verschoof die balans ietsje: 15 procent van het stookwaar kwam van over de grens. Dat kwam vooral doordat Nederland de landelijke afvalhoop moest verwerken met minder centrales, wegens storing.

Is dat duurzaam?

De vuilverbranders in Nederland zien zichzelf als groene energieproducent. De warmte en stroom die zij produceren telt mee voor de duurzame doelen. De energie gaat naar gasloze huizen en industrie.

Dit telt op tot zo’n 10 procent van de duurzame energie in Nederland, hout, slib en reststromen meegeteld. Het alternatief voor verbranding is stort, waarbij methaan uit de vuilnisberg opstijgt.

Volgens de Vereniging Afvalbedrijven is verbranding efficiënt en schoon. Ook het internationaal verschepen met treinen en schepen, zou verdedigbaar zijn. De sector vraagt zich af: waarom wel massaal spullen, auto’s en vlees tussen landen uitwisselen, maar moeilijk doen over afval?

“Het beeld dat Nederland het afvalputje van Europa zou zijn is onjuist”, laat de brancheclub weten. Ook Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk importeren afval.

Beeld Sander Soewargana

Kan dat zo doorgaan?

Wat de afvalsector betreft wel. De vuilbedrijven zien een rol voor zichzelf in de duurzame economie. Door alle stromen zo goed mogelijk te scheiden, recyclen en verwerken zouden ze zelfs ‘circulair’ kunnen werken.

Maar het is twijfelachtig of die stelling houdbaar is. Om in 2050 een circulaire economie te bereiken wil het kabinet de afvalberg drastisch verkleinen. Dat kan ten koste gaan van de ‘grondstof’ die afvalbedrijven opstoken.

Een recent klimaatadvies (Ibo) suggereert aan het kabinet om de afvalverbranding te verminderen. Een belasting op hun CO2-uitstoot komt ook in de Ibo-aanbevelingen terug. In 2020 werd al een summiere rem gezet op import van buitenlands afval, door een heffing aan de grens.

Een aflopende zaak dus?

Dat is te makkelijk gezegd. Woonwijken die van het gas afgaan krijgen via buizen de restwarmte van vuilverbranders thuis geleverd. Grote vuilovens zoals AVR, Twence en AEB doen dat al. Ze breiden warmtelevering uit.

Daardoor ontstaat een afhankelijkheid. De ovens kunnen voorlopig niet zomaar sluiten, want dan valt de warmte- en stroomlevering stil.

Ondertussen denken de vuilverbranders na over een technologie om, ondanks de steeds strengere klimaateisen, te kunnen blijven draaien. Ze willen hun broeikasgassen afvangen en opbergen. Het Rijk stimuleert CO2-opslag lege gasvelden onder zee.

Lees ook:

Afval verbranden heeft geen toekomst

Huisvuil verbranden in ovens is in Nederland een aflopende zaak. Het is een kwestie van jaren, hooguit decennia tot het stopt.