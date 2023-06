Is de angst voor het nieuwe geld in Europa terecht?

Zelden mocht een commissievergadering van de Tweede Kamer op zoveel belangstelling rekenen als die op een grauwe woensdagmiddag in november. Honderden demonstranten hadden zich in Den Haag voor het Kamergebouw opgesteld, allemaal met borden en spandoeken tegen wat zij zien als het nieuwe kwaad.

Dat nieuwe kwaad is de digitale euro, die mogelijk over een paar jaar wordt ingevoerd en waarover Kamerleden die dag in gesprek gingen met minister Sigrid Kaag (financiën). Zie het als een nieuwe vorm van geld, één waarover nu in Brussel wordt nagedacht. Een mengvorm tussen ouderwets contant geld en het geld dat mensen nu aanhouden bij hun commerciële bank.

Marktmacht weg bij de gewone banken

Net als bij contant geld wordt de digitale euro straks uitgegeven door de Europese Centrale Bank (ECB). En dus niet door private partijen als ING, Rabobank of ABN Amro, die kunnen omvallen tijdens een financiële crisis. Net als bij de bestaande bankrekeningen kun je de nieuwe geldsoort digitaal overmaken via je telefoon, wat met ouderwetse biljetten en munten natuurlijk niet kan.

Kortom, de digitale euro moet marktmacht weghalen bij de gewone banken, en de ECB weer wat relevanter maken in een samenleving waarin cash geld steeds minder vanzelfsprekend is.

De mensen die op die novemberdag voor de Tweede Kamer stonden, zijn er totaal niet gerust op. Zij zien de ECB als een direct verlengstuk van de overheid, en zijn bang dat die straks al hun betalingen kan inzien of zelfs kan blokkeren. Dat noemen zij de ‘programmeerbaarheid’ van geld.

Dystopische toekomstbeelden

‘Programmeerbaar’ in de zin dat een digitale euro van de ECB straks alleen te gebruiken zou zijn als de overheid dat uitkomt. Een nachtmerrie voor wie onafhankelijk en zonder overheidsbemoeienis wil leven.

Dus gaan er dystopische toekomstbeelden rond waarin mensen met een te hoog cholesterol niet met digitale euro’s zullen kunnen betalen in de snackbar, omdat de overheid bang zou zijn voor stijgende zorgkosten. Bij het afrekenen van een frikandel of een pakje sigaretten zou de betaling bij deze mensen dan worden geblokkeerd.

Anderen vrezen dat de overheid de nieuwe euro kan inzetten om klimaatbeleid af te dwingen: misschien programmeert de overheid de digitale euro wel zo dat je er maar één keer per jaar een vliegvakantie mee kan betalen, en dat de betaling voor een tweede vliegticket wordt geblokkeerd op Schiphol.

Big brother

De Europese Commissie heeft woensdag een eerste ontwerp gepresenteerd voor de digitale euro, en in dat voorstel staat duidelijk dat de munt niet programmeerbaar zal worden voor bepaalde doeleinden. Ook minister Kaag heeft zich eerder hard uitgesproken tegen eventuele programmeerbaarheid. “Niemand heeft hier behoefte om big brother te spelen”, zei ze erover in november.

Dat raakt aan een tweede, wellicht reëlere vrees: die voor minder privacy. Wie kan er straks meekijken bij de betalingen die je doet met de digitale vorm van contant geld? In het voorstel wordt die verantwoordelijkheid grappig genoeg weer bij de gewone, commerciële banken gelegd. Dat betekent dat de ECB zelf helemaal geen inzage krijgt in het betaalgedrag van burgers.

Voor welk probleem is de digitale euro een oplossing? Betalingsverkeer gebeurt steeds meer digitaal, dus via rekeningen bij commerciële banken. De samenleving leunt dus zwaar op die private partijen: als ze omvallen, is het geld weg, en moet de overheid – lees: de belastingbetaler – bijspringen om de boel overeind te houden. Daarom wenst de ECB een publieke tegenhanger van het digitale, private geld waar nu veel mee betaald wordt, een soort digitaal contant geld. Waarom zou je zoiets willen als consument? Het wordt niet verplicht om een digitale eurorekening te openen, die moet volgens de Europese Commissie vooral dienen als alternatief. Voordeel ten opzichte van een gewone bankrekening is dat je straks met je ECB-rekening ook zonder internet kunt betalen, bijvoorbeeld door met bluetooth geld over te maken van de ene naar de andere mobiel. Ook wordt het, in tegenstelling tot een commerciële rekening, gratis om contant geld te storten of op te nemen. Wanneer komt het ervan? Het Commissievoorstel is een begin waar het Europees Parlement en alle lidstaten straks op mogen schieten. Het kan jaren duren voordat de Commissie, het Parlement en de lidstaten overeenstemming hebben bereikt.

Het zijn de gewone banken die de nieuwe eurorekening straks moeten faciliteren, staat in het Commissievoorstel. Waarschijnlijk krijgen mensen straks simpelweg een nieuw kopje in de bankapp die ze nu ook al gebruiken, waar ze dan hun digitale euro’s van de ECB kunnen beheren.

Vandaar dat partijen als ING, ABN Amro en Rabobank de verplichting krijgen om klanten te screenen op mogelijk crimineel gedrag, zoals witwassen of terrorismefinanciering. Die verplichting hebben ze nu ook bij hun klanten, op last van antiwitwaswetten.

Het wordt politiek vooral spannend vanaf welk grensbedrag de banken alle betalingen moeten monitoren, zegt Teunis Brosens, hoofd beleidsanalyse bij ING. Moet dat vanaf transacties van 100 euro, 500 euro of 5000 euro?

Voorvechter van privacy

Over die uitruil tussen privacy en het aanpakken van criminaliteit verschillen de lidstaten in de eurozone volgens Brosens nogal van mening. Duitsland is een hard voorvechter van privacy en zal pleiten voor een hoge grenswaarde, waar Frankrijk juist meer op de aanpak van criminelen zal zitten.

Verder moet je je straks eenmalig identificeren met een identiteitskaart of paspoort, als je besluit een digitale eurorekening te openen (wat overigens niet verplicht wordt). Dat is bij het afsluiten van een gewone bankrekening ook zo, maar bij een gebruik van cash geld natuurlijk niet.

Wat nieuw zou zijn, is dat mensen straks ook offline kunnen betalen met de digitale munt, bijvoorbeeld via bluetooth. Volgens de Commissie zouden deze betalingen net zo anoniem zijn als het gebruik van ouderwetse biljetten.

