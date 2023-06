Invasieve exoot kan ook heel nuttig zijn

Planten en dieren van ver leveren vaak problemen op. Neem de Japanse duizendknoop die dijken en gebouwen aantast en moeilijk te bestrijden is. Maar er zijn ook ‘invasieve exoten’ die iets positiefs bijdragen, zoals de Japanse oesters in de Waddenzee.

Dat laat nieuw onderzoek van een internationale groep biologen zien. De Japanse oester is ooit naar Nederland gehaald voor consumptie, in de veronderstelling dat die zich in het koude water van de Noordzee en de Waddenzee niet goed zou kunnen voortplanten. Dat was een misrekening. De Japanse oester is inmiddels opgerukt in de Waddenzee en de Delta. De familie van de inheemse, platte oester heeft uitgestrekte riffen gevormd, zien de wetenschappers, onder meer van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz) en de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer biodiversiteit

De grote Japanse oesters slokken wel een deel van de algen op waar ook andere schelpdieren het op voorzien hebben. Biologen waren daarom aanvankelijk bang dat de exotische soort de inheemse schelpdieren zou wegdrukken. Maar dat is niet gebeurd. De riffen vormen een basis waar veel andere soorten van profiteren, constateren de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Marine Biodiversity.

Nieuwe mosseltjes bijvoorbeeld vinden er bescherming tegen krabben. En rond exotisch Japans bessenwier is meer biodiversiteit te zien dan in de buurt van inheemse wieren. Ook een keer goed nieuws dus over vreemde soorten, willen de biologen laten zien, nu het de Week van de Invasieve Exoten is.

Exoten zijn beter opgewassen tegen klimaatverandering

Het is te verklaren dat juist de Waddenzee profiteert van soorten van elders. De Waddenzee is relatief arm aan soorten en verandert voortdurend door stroming, getij, wind en een bodem van vooral zand en slib. Vanuit geologisch oogpunt is de Waddenzee jong. Daarom is het volgens de biologen normaal dat er veel instroom van andere soorten is.

Voordeel van de exoten is bovendien dat ze beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Ze kunnen ook overleven in warmere omstandigheden. De onderzoekers willen geen pleidooi houden om maar lukraak exoten los te gaan laten in de zee. Er is altijd een risico dat er wel schadelijke soorten binnenkomen, waarschuwen ze, als bijvoorbeeld planten of dieren via ballastwater in schepen verspreid worden.

Tienduizenden rivierkreeften

De Week van de Invasieve Exoten is zeven jaar geleden bedacht om aandacht te vestigen op soorten van ver die in Nederland problemen veroorzaken. Zo brengen de rode Amerikaanse rivierkreeft, de tijgermug en de Japanse duizendknoop schade aan natuur, waterbeheer, land- en tuinbouw en gezondheid. Ze blijken moeilijk te bestrijden.

Uit een vijver in Ede werden twee jaar geleden bijvoorbeeld tienduizenden rivierkreeften gevist. Het lijkt erop dat dit komend najaar opnieuw moet gebeuren, meldt de Gelderlander deze week. De kreeften tasten de oevers aan en maken van de vijver een modderpoel.

