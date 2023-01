Inkopers zien: het gaat weer de goede kant op met de bedrijvigheid

Wie vooraan staat ziet het beter. Dat geldt voor bezoekers van een popconcert maar ook voor inkopers van grote bedrijven. Zij staan aan het begin van de keten en zien als eerste dat bijvoorbeeld de productie hapert of de toelevering stokt. De jongste inzichten van inkopers zijn nu, net over de drempel van het nieuwe jaar, bekendgemaakt door ABN Amro en Nevi, het kennisnetwerk voor inkopers.

Hun belangrijkste waarneming: de industriële productie daalt nog, maar de inkopers zijn minder negatief dan in november en oktober. Ook de vraag naar goederen is in december minder verslechterd. De orderportefeuilles namen weliswaar ook afgelopen december verder af, maar de daling van de vraag naar producten was in de laatste maand van het jaar minder groot dan in september, oktober en november van 2022.

“Het tempo waarin de bedrijvigheid verslechtert is duidelijk afgenomen”, constateert Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie, transport en logistiek bij ABN Amro. “Sinds september kopen bedrijven minder materialen in om voorraden af te bouwen. Zodra overtollige voorraden zijn afgebouwd, zou de vraag naar industriële producten weer wat kunnen verbeteren.”

Tarieven voor containers zijn weer op het normale niveau

Tijdens de pandemie hebben veel bedrijven in de industrie en handel grote voorraden opgebouwd. Vooral vanaf eind 2020 begonnen bedrijven veel meer te bestellen dan eigenlijk nodig was. Containerschepen konden de grote vraag niet aan waardoor containerprijzen – ook door lockdowns in havens – omhoog schoten. Swart: “Die schepen zaten bovendien zo vol met containers dat ze langzamer moesten varen. Nu zijn de tarieven voor containers weer bijna op het normale niveau. Inkopers zien dat toeleveringsketens weer betrouwbaarder worden. Wat ook meespeelt is de fors gestegen rente, die ervoor zorgt dat het financieren van voorraad duurder wordt.”

De Nevi, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers, baseert zich op een index waarbij iedere maand circa 350 inkopers uit de industrie wordt gevraagd hoe het is gesteld met het aantal orders, de productieomvang, levertijden, prijzen en het vertrouwen in de economie. Op de inkoopindex is 50 punten de norm. Alles wat daarboven zit is gunstig, daalt de index onder de 50 punten, zijn de inkopers minder enthousiast. Een dieptepunt werd bereikt in augustus 2020, toen de index nog geen 30 punten aantikte. Inmiddels staat de inkoop-thermometer op 45,8. Swart: “Dat is dus nog steeds niet goed maar wel beduidend minder slecht”.

Zo kampte de industrie lange tijd met een enorm tekort aan chips. Dat tekort werd veroorzaakt door een grote vraag naar consumentenelektronica in de coronaperiode, toen mensen behoefte hadden aan laptops om thuis te werken of aan televisies en huishoudelijke apparaten omdat het leven in huis door lockdowns centraal stond. Inmiddels is de vraag naar zulke apparaten afgenomen – door het einde van de pandemie én door sombere economische vooruitzichten – waardoor halfgeleiders niet meer schaars zijn. Vooral de auto-industrie, die zat te springen om chips, kan nu de productie weer opvoeren.

Niet alle onzekerheden zijn weggenomen

De hoge energieprijs gooit dan weer roet in het eten bij veel bedrijven. Maar behalve in de meest energie-intensieve branches hebben ondernemers in de Nederlandse industrie positieve verwachtingen over 2023, constateert ABN Amro op basis van de Nevi-cijfers. De zogeheten Toekomstige Productie Index, die het optimisme over de productie in de komende twaalf maanden meet, is in december verder gestegen. Ook groeide de werkgelegenheid in het hoogste tempo sinds augustus.

Er is dus een aantal belangrijke onzekerheden weggenomen, vat Swart de situatie samen: de onbetrouwbaarheid van toeleveringsketens, het chiptekort, de containerprijzen. “De betere beschikbaarheid van goederen gaat ook de inflatie tegen. Maar door de huidige coronagolf in China kan het ziekteverzuim de productie weer remmen. Daarnaast zullen de geopolitieke verhoudingen ook in dit jaar effect hebben op de industrie. De energiecrisis als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne is nog niet voorbij en door Amerikaanse exportsancties op chips blijft ook de halfgeleiderindustrie kwetsbaar.”

Lees ook:

Wat verwachten experts van de grote banken van 2023?

Hoofdeconoom Marieke Blom van ING waarschuwt maar alvast: “Ook in 2023 is er een grote kans dat het aan het eind van het jaar heel anders gelopen is.”