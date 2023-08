‘Inflatie neemt af, maar uien en aardappelen worden duurder door matige oogsten’

De inflatie zal afnemen. Nu al zijn de prijzen van sommige producten aan het dalen: die van zuivel bijvoorbeeld. Maar er zijn ook producten die duurder worden. Dat komt onder meer doordat de opbrengsten van oogsten tegenvallen als gevolg van slecht weer. Dat geldt voor aardappels, uien, graan en suiker.

Dat meldde Frans Muller, bestuursvoorzitter van Ahold Delhaize, bij de presentatie van de resultaten van het supermarktconcern in het tweede kwartaal. Net als andere bestuursvoorzitters van grote concerns denkt Muller dat de inflatie over zijn piek heen is. Afgelopen maand bedroeg de inflatie in Nederland 5,6 procent. Voedingsmiddelen waren in juli ruim 11 procent duurder dan een jaar geleden.

Feit blijft wel dat de kosten voor energie, transport en grondstoffen in het tweede kwartaal van dit jaar beduidend hoger waren dan een jaar geleden. Dat had invloed op de winstmarges die Ahold op zijn producten maakt. Ahold kon niet alle kostenstijgingen doorberekenen aan zijn klanten. In Europa hield Ahold het afgelopen kwartaal 3,20 euro winst over op elke 100 euro aan omzet. Een jaar geleden was dat 3,40 euro. In 2021, toen de inflatie veel lager was, was dat 4,30 euro.

Hogere lonen

Muller zei te hopen dat Ahold die hogere marge in 2024 weer kan halen. Dan zal het wel de fors hogere lonen die het bedrijf aan zijn personeel moet betalen – in Nederland 10 procent – in zijn prijzen moeten doorberekenen.

Die 3,20 euro is overigens een gemiddelde dat betrekking heeft op de supermarkten van Albert Heijn in Nederland maar ook op Aholds supers in België en Oost-Europa, op de 1123 winkels van drogisterijketen Etos en slijter Gall & Gall en op internetwarenhuis Bol.com. Die zijn ook onderdeel van Ahold Delhaize.

Het gemiddelde (3,20 euro) was wat hoger geweest als er in de Belgische supermarkten van Ahold Delhaize geen stakingen waren geweest. Ahold wil de supermarkten van Delhaize onderbrengen bij franchisers, wat stuitte op weerstand van het personeel. In de Verenigde Staten, waar Ahold ruim 60 procent van zijn omzet haalt, liggen de winstmarges overigens hoger: 4,6 procent.

Opvallend waren de resultaten van internetwarenhuis Bol.com. Ten tijde van de coronapandemie had Bol het razend druk maar vorig jaar liep de omzet iets terug. Maar die dalende trend lijkt enigszins gekeerd. Bol.coms omzet kwam ruim 10 procent hoger uit dan een jaar geleden, al kwam dat vooral door de inflatie. Ahold schoof de plannen om Bol.com naar de beurs te brengen vorig jaar in de koelkast, maar de kans bestaat dat die plannen daar weer uit komen. Een beursgang van het internetwarenhuis hoort nog altijd tot de mogelijkheden, zei Muller.

Bezorgdienst

De boodschappenbezorgdienst van Albert Heijn presteerde volgens Ahold ook goed, al gaf Muller daar geen details over. Aholds kwartaalomzet steeg in totaal met ruim 4 procent naar 22,1 miljard euro. In Europa viel de omzetstijging, vooral door inflatie, hoger uit: 7 procent. Als er in België geen stakingen waren geweest, was dat 7,9 procent geweest.

Ondanks die hogere omzet daalde de nettowinst van 603 miljoen (tweede kwartaal van 2022) naar 468 miljoen. Ahold gaat zijn dividend wel verhogen. In plaats van 46 cent krijgen Ahold-aandeelhouders voortaan 49 cent per aandeel. Die aankondiging leidde overigens niet tot een koersstijging: het aandeel Ahold, dat in Europa nu 5548 supers en winkels heeft, verloor gisteren iets van zijn waarde.

Geweld in de VS: supers in problemen Een opvallend zinnetje in het persbericht over Aholds resultaten in het tweede kwartaal. Ahold maakt daarin melding van ‘toegenomen sociale spanningen’ die ‘ongelukkigerwijs leiden tot meer incidenten in winkels’. Navraag leert dat het onder andere gaat om incidenten bij Giant, een Ahold-keten met winkels in het noordoosten van de VS. Daar wordt veel gestolen. Ook zijn er geweldsincidenten geweest. Tot sluiting van vestigingen heeft dat nog niet geleid. Andere supermarktketens in de VS hebben, vanwege diefstal- en geweldsincidenten, wel winkels gesloten. Het probleem speelt dan ook niet alleen bij Giant. Andere ketens, waaronder Target, hebben er ook last van. Diverse Giant-supers hebben hun maatregelen genomen. In sommige winkels mag maar een beperkt aantal mensen tegelijk naar binnen. Er zijn supers die (extra) bewaking, soms gewapend, hebben ingehuurd. Er zijn er die geen dure spullen meer op hun schappen zetten of die het zelf-scannen van bepaalde producten verbieden. En er zijn er die scheermesjesverpakkingen voorzien van een soort alarm. Wordt een dispenser van het schap gehaald, dan klinkt er geluid.

