Industrie mag CO2 opslaan onder de Noordzee

De grote industrie in Rotterdam kan toch CO 2 gaan opslaan in een leeg gasveld in de Noordzee. De Raad van State heeft dit woensdag bepaald. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) had een zaak aangespannen, omdat bij de bouw van het project, genaamd Porthos, stikstof vrijkomt die de natuur kan schaden. Shell, ExxonMobil en twee leveranciers van waterstof hadden zich aangemeld voor de opslag van CO 2 .

“Het Porthos-project leidt weliswaar tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot, op delen van de omliggende Natura-2000 gebieden, maar de ministers hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond, dat het in dit geval uitgesloten is dat deze natuurgebieden daarvan significante gevolgen ondervinden”, zegt de bestuursrechter.

Bij deze zaak waren het ministerie van economische zaken en klimaat en het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijk ordening betrokken. Zij hebben de beoordeling van de stikstofuitstoot met “de vereiste diepgravendheid verricht”, zegt de rechter. Het is het eindoordeel in deze zaak.

Een pijler onder het klimaatbeleid

Porthos is een pijler onder het Nederlandse klimaatbeleid. Opslag van CO 2 zou op papier goed zijn voor de helft van de uitstootbesparingen van de industrie in 2030. In het gasveld dat voor Porthos gebruikt wordt, kan vijftien jaar lang 2,5 megaton CO 2 per jaar worden opgeslagen. Ter vergelijking: de totale uitstoot van de industrie is nu zo’n 53 megaton CO 2 per jaar.

Er is nog een ander project in voorbereiding voor opslag van CO 2 op de Noordzee, genaamd Aramis. Dat bouwt voort op Porthos.

Voor Porthos moet er een buisverbinding komen naar een vrijwel leeg gasveld, twintig kilometer uit de kust van Zuid-Holland. Dat gasveld is van Taqa, een bedrijf uit Abu Dhabi. Porthos is een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie – drie bedrijven waarin de overheid aandeelhouder is.

De stikstof komt vrij bij de bouw van een compressorstation aan de Aziëweg in Rotterdam en bij het omzetten van het gasproductieplatform P18-A in de Noordzee naar een platform voor opslag van CO 2 . Volgens de MOB zorgt dit voor schade aan de internationaal beschermde Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen, Voornes Duin en Westduinpark & Wapendal.

MOB heeft meer bezwaren tegen Porthos

Maar MOB is ook in algemene zin tegen Porthos. “Waarom gaat de staat CO 2 -afval van Shell en Exxon ophalen bij de poort van de bedrijven en onder het tapijt van de Noordzee vegen? Waarom doen ze dat zelf niet?”, zegt voorzitter Johan Vollenbroek in een reactie op de uitspraak. Het risico ligt bij de staat of de burger en dat is onterecht, zegt Vollenbroek. “De vervuiler betaalt toch? Of toch niet?” Als het project eenmaal loopt, moeten de deelnemende bedrijven wel betalen per ton CO 2 -opslag.

Er zijn andere manieren om de CO 2 -uitstoot te beperken, zegt Vollenbroek. “Porthos gaat over 1,5 procent van onze CO 2 -uitstoot. Ter vergelijking: dat bereik je ook met 25 procent minder vee dat sowieso nodig is om de stikstofdoelen te halen. Sluiting van Tata Steel levert 12 megaton CO 2 -reductie per jaar. Bijna vijfmaal zoveel als Porthos. En een forse stikstofreductie.”

Nu de Raad van State uitspraak heeft gedaan, kan Porthos een definitief besluit nemen om te investeren.

Lees ook:

CO 2 -opslag in Noordzee is cruciaal voor industrie. Gaat dat plan lukken?