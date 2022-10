In tijden van Remkes en stikstof gebeurt er ook veel moois op het gebied van landschap en natuurbehoud en agrarische activiteit

Twee dagen geleden was in Pakhuis de Zwijger de bekendmaking van de Duurzame 100 van 2022. In eerste instantie was ik daar graag bij geweest om te horen of ik eindelijk eens ergens in de buurt van het podium zou komen – desnoods een heel groot podium met niet alleen goud-zilver-brons, maar met plek voor wel honderd invloedrijken (dat zijn influencers die nog met een typemachine werken) met een hard-kloppend groen hart. Daar bleek geen sprake van.

Sterker nog, als het een TOP HONDERD zou zijn geweest zoals ik me die uit mijn jeugd (Radio Veronica denk ik) herinner, zou ik de tipparade of de Bubbling Under zelfs niet eens gehaald hebben, het ging namelijk, geheel terecht natuurlijk, om organisaties, samenwerkende mensen, clubs met een goed idee en een mooi toekomstperspectief. Duurzame burgerinitiatieven. Honderd in getal, en er zijn er verspreid over dit land natuurlijk nog veel meer. Gaaf land, eigenlijk.

Tot mijn spijt kon ik er überhaupt niet bij zijn donderdag, omdat ik zoals bijna elke avond mijn oudejaarsvoorstelling speelde, en omdat ik me niet specifiek op mijn plek voel waar het de Zwijger heet.

Wat dat eerste betreft: toen ik de organisatie vertelde dat ik die avond in Woerden het Klooster zou betreden, werden er toch even wat juicekanalen (dat zijn roddelrubrieken met een internet-verbinding) geraadpleegd om te zien of ik zomaar het religieuze licht had gezien, en of dat mijn werk voor deze onvolprezen krant nog zou gaan beïnvloeden. Nee, en nee: het Klooster is een theater, en Woerden trilt volgens de laatste berichten nog een beetje na. Ja, dat kan ook opluchting zijn dat het weer zeker een jaar gaat duren voordat ik daar terug ben.

Deze namen maken me blij

Ik ben oprecht onder de indruk van zo veel clubs en ideeën, van zo veel mensen die zich inzetten voor een leefbaardere aarde, voor de mensen en het landschap om hen heen, voor elkaar en de generaties na ons. Natuurlijk, benamingen als Stichting Fietsus, KrijgdeKleertjes en de Stichting Bollenboos maken me blij vanwege de speling van het woord, en ik begrijp bij die laatste (en waar ze zich voor inzetten) ook wel dat Tulpen volstrekt over de zeik toch eerder mensen zou afschrikken.

Er gebeurt, in tijden van Remkes en stikstof, zoveel moois op het gebied van landschap en natuurbehoud en agrarische activiteit op een manier waar we allemaal mee kunnen leven. En blijven leven ook. Clubs als Herenboeren en MEERgroen en Meerbomen en Mangrove Maniacs Bonaire en Voedselpark Amsterdam en GraanGeluk en de Fruitmotor en en en ... zetten zich zo rechtstreeks in voor een land en landschap dat generaties na ons ook nog kan bestaan. Zij zijn niet tégen boeren of veel-consumerende consumenten, maar denken na over echt duurzame oplossingen, laten zich niet leiden door lobby maar door hun hart. Ze verdienen allemaal, alle honderd, die eerste plek.

En het zou kunnen dat u denkt dat ik ergens de term gaaf land heb gebruikt, maar ik kan u verzekeren dat ik daar zelf geen actieve herinnering aan heb.