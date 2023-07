In sommige BBB-provincies staat de deur naar onteigening nog altijd op een kier

Geen gedwongen uitkoop van boerenbedrijven. Dat was bij voorbaat hét breekpunt van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij aanvang van de onderhandelingen over nieuwe provinciecoalities. Inmiddels ligt er in tien van de twaalf provincies een akkoord met BBB als grootste coalitiefractie. Daarin zijn afspraken om boeren niet te onteigenen lang niet overal keihard.

Noord-Holland is de enige ‘BBB-provincie’ die duidelijk laat blijken dat gedwongen uitkoop een optie is. De coalitie gaat zich ‘tot het uiterste inspannen om onteigening te voorkomen.’ Maar mocht het nodig zijn, dan zal Noord-Holland ‘vanzelfsprekend de zorgvuldige procedure volgen die in de wet omschreven staat’.

Deur op een kier

Noord-Holland is echter niet de enige provincie die de deur naar onteigening op een kier laat staan. Provincies als Zuid-Holland en Limburg sluiten de mogelijkheid óók niet uit, al formuleren ze dat vager. ‘In deze Statenperiode vindt er geen gedwongen uitkoop plaats ten behoeve van stikstofreductie’, schrijft Zuid-Holland bijvoorbeeld.

Dat klinkt als een hard ‘nee’, maar toch staat dat er niet. Dat zit hem in de woorden ‘ten behoeve van stikstofreductie’. Als een provincie wil onteigenen, ligt het namelijk in de rede dat stikstof daarbij niet de enige of belangrijkste reden is.

Provincies moeten de komende jaren in ‘gebiedsprocessen’ met een veel bredere blik naar hun platteland kijken. Hoe kunnen landbouw en natuur met elkaar in harmonie worden gebracht? Daarbij kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een intensief landbouwbedrijf ongelukkig ligt ingeklemd tussen natuurgebieden.

Als provincies overgaan tot onteigening, is het doorgaans in dat soort situaties. Waarbij niet stikstof het argument is, maar de ligging van een bedrijf ten opzichte van natuur. Of gedwongen uitkoop ook in dat geval is uitgesloten in Zuid-Holland? Dat vertelt het akkoord niet. Er zijn overigens ook provincies die gedwongen uitkoop wél in hardere bewoordingen afwijzen, zoals Gelderland, Friesland en Overijssel.

Wettelijke plicht

In elf van de twaalf provincies ligt er inmiddels een coalitieakkoord. BBB staat in Utrecht aan de zijlijn; in alle andere provincies trad de nieuwkomer als grootste fractie toe tot de coalitie. Tot een harde breuk met het kabinetsbeleid rondom landbouw, natuur en stikstof leidt dat over het algemeen niet. De natuur beschermen is nu eenmaal een wettelijke plicht, concluderen alle akkoorden.

Gemopper klinkt in de teksten echter wel door; met name in Zeeland en de noordelijke provincies. Daar zetten de nieuwe coalities zich behoorlijk af tegen de Haagse bestuurscultuur. Den Haag heeft Noord-Nederland in de steek gelaten, concludeert bijvoorbeeld het Friese akkoord. ‘Die achterstelling is niet eerlijk. Die past niet bij het Nederland waar wij voor staan.’

Een gevoel dat zeker in Friesland, Groningen en Zeeland ook speelt bij het stikstofbeleid. Dat is vooral gericht op provincies met veel intensieve veeteelt, terwijl juist deze provincies anders zijn ingericht. Zo vindt de rechtse coalitie in Zeeland (BBB, VVD, SGP, CDA) dat ‘we gegijzeld worden door stikstof’. De akkerbouwprovincie heeft maar weinig landbouwdieren, waardoor maatregelen in de veehouderij hier niet effectief zijn, benadrukken de partijen.

Visie op veehouderij

Verder valt op dat provincies nog worstelen met de vraag hoe ze de toekomst van de landbouw voor zich zien. Nu het niet is gelukt om tot een landelijk landbouwakkoord te komen, willen provincies als Overijssel, Flevoland en Utrecht tot een eigen landbouwvisie komen.

Het Utrechtse akkoord is overigens wel duidelijk herkenbaar als het enige BBB-loze provinciale vierjarenplan. Utrecht is de enige provincie die het belang van meer natuur benadrukt. Er zijn nog veel extra hectares nodig om de natuurkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren, concludeert de coalitie van GroenLinks, VVD, D66, PvdA en CDA.

Andere provincies geven vooral aan dat ze bestaande afspraken zullen nakomen, zoals de afgesproken voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 2027. Maar daar ligt de nadruk meer op de BBB-wens dat landbouwgrond vooral landbouwgrond moet blijven.

Friesland: Niet tegenover, maar naast de burger Van alle coalitieakkoorden ademt dat van Friesland misschien wel het meeste de geest van BBB. En dan nog niet eens zozeer omdat boeren ruim baan krijgen. In het Friese akkoord valt vooral op dat het eerste hoofdstuk nadrukkelijk afrekent met een technocratische, Haagse bestuursstijl die ver van de mensen staat. Burgers hebben nu niet het gevoel dat de overheid er voor hen is, concluderen coalitiepartijen BBB, CDA, CU en de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Het Rijk heeft ‘de regio buiten de Randstad in de steek gelaten’. Dat heeft ertoe geleid dat Noord-Nederland op achterstand staat en dat het wantrouwen in de overheid is gegroeid. Dat willen de partijen wegnemen met een andere bestuursstijl. Ze willen ‘niet tegenover, maar naast de burger staan’ en inwoners ‘vertrouwen geven’. Dat geldt zeker ook voor boeren. De Friese coalitie wil het ‘ondernemerschap van de landbouwsector’ centraal zetten. ‘Hoe bedrijven er in de toekomst uitzien, laten wij daarmee ook over aan het vakmanschap binnen de sector’. Friesland gaat boeren niet gedwongen uitkopen. En er komt ‘geen plus op landelijke ambities’ om de natuur te verbeteren. Volgens de Friese coalitiepartijen gaan landbouw en natuur vaak al hand in hand. ‘Denk alleen al aan de weidevogels, die bij onze cultuur horen.’

Utrecht: de enige coalitie zonder BBB In Utrecht strandde een eerste poging om een coalitie te smeden met onder meer BBB en GroenLinks. Het gevolg was dat BBB – nipt de grootste – aan de zijlijn kwam te staan. Daardoor heeft Utrecht nu een coalitie van GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA. Die slaat rondom landbouw en natuur duidelijk een andere toon aan dan andere provincies, waar BBB mede aan het roer staat. Veel meer dan andere provincies legt Utrecht de nadruk op een extensieve landbouw, met minder dieren per hectare. ‘We dagen bedrijven uit om mee te denken over geschikte werkwijzen: kleinschalig, grondgebonden, natuurinclusief, coöperatief en/of regiogericht’, schrijven de partijen. Waar veel andere provincies benadrukken dat er óók ruimte blijft voor intensieve landbouw, lijkt extensivering in Utrecht toch echt de hoofdrichting. Daarbij is – net als in andere akkoorden – nog zeker niet alles dichtgetimmerd. De coalitie wil eerst een ‘open gesprek’ voeren met alle Utrechtse statenfracties. Daarbij ligt al wel vast dat onteigening in sommige gevallen een optie kan zijn. En dat natuurherstel hoge prioriteit heeft. De zin ‘het gaat niet goed met de natuur’ staat nergens anders zo hard op papier. Een voortvarende aanpak om stikstof te verminderen is daarbij essentieel, vinden de Utrechtse partijen. ‘Belangrijk daarbij is dat we snel aan de slag gaan, we wachten niet af.’

Overijssel: een tekening als compromis Hoewel BBB in Overijssel ook een duidelijke meerderheid over rechts had kunnen smeden, regeert de partij er opvallend genoeg niet alleen met VVD en SGP, maar ook met GroenLinks en PvdA. De spanning tussen die ogenschijnlijke tegenpolen is in het akkoord hier en daar terug te zien. Zo formuleerden de partijen ‘drie doelen voor ons landelijk gebied’: een goed sociaal-economisch perspectief, een toekomstbestendige landbouwsector en herstel van natuur, het watersysteem en het klimaat. Aanvankelijk had Overijssel per ongeluk een nog ietwat ruwe versie van het akkoord online staan. ‘Geen hiërarchie/bullets’, stond daarin bij het lijstje van drie doelen. In de eindversie zijn ze dan ook geheel gelijkwaardig in een tekening vervat. Het akkoord bevat meer vindingrijke compromissen. Onlangs hebben provincies uitgebreide rapportages laten opstellen over hoe natuurgebieden er voor staan. Deze ‘natuurdoelrapportages’ leiden tot veel discussie. Het zijn bureaustudies die vooral naar stikstof kijken en weinig over de echte staat van de natuur zeggen, voeren BBB’ers vaak aan. Nee, het zijn juist studies die ondanks kennishiaten vooral laten zien dat het écht niet goed gaat, zeggen GroenLinksers daarop. Om die discussies te beslechten moeten er méér feiten komen, vinden de partijen in Overijssel. Rondom natuurgebieden gaan ‘inwoners met gebiedskennis en andere experts’ een deskundigenteam vormen. Dat gaat feiten verzamelen en adviseren, waarna de bevindingen aan een ‘gerenommeerd, onafhankelijk instituut’ worden voorgelegd.

