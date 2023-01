In Nederland vliegt 130 kilo ijsvogel rond

Het aantal paartjes ijsvogels wordt door Sovon Vogelonderzoek geschat op meer dan duizend. Dat zijn dus meer dan tweeduizend gepaarde, volwassen ijsvogels. Met de vrijgezellen en zeker een nieuwe generatie erbij zullen er in de nazomer dus wel vierduizend ijsvogels door Nederland flitsen. Dat zijn er veel meer dan vijftig jaar geleden. De ijsvogel staat te boek als toenemend en succesvol. Dat valt te relativeren.

Vierduizend ijsvogels: dat is één ijsvogel op 4500 Nederlanders. Qua biomassa zijn ijsvogels helemaal bescheiden. Met een volle maag gaan er drie in een ons. In Nederland vliegt dus 130 kilo ijsvogel rond. Met een gemiddeld gewicht van bijna 80 kilo overtreffen de 18 miljoen Nederlanders de ijsvogelmassa makkelijk, daarvoor hoeft men niet in algebra uit te blinken. Zo’n 1,4 miljard kilo mens bewoont Nederland.

Schuw en snel

IJsvogel is eigenlijk een vreemde naam voor deze vogel: een weekje vorst doet hun gelederen altijd sterk uitdunnen, want op bevroren water is het slecht vissen. Als er dan visrijke wateren openblijven, heb je daar kans op ijsvogels. Je moet dan wel alert zijn, want ijsvogels zijn schuw en snel. Ze zien jou vaak eerder dan jij hen en dan flitsen ze ervandoor. Hun schelle kreten kunnen je de weg wijzen.

Witte wangetjes

Tijdens dat koude weekje laatst waren we bij de Drentsche Aa en zagen we zowaar twee keer een ijsvogel. Op de watervlakte achter een beverdam lag een laag ijs, maar de beek hield zich met zijn gekabbel grotendeels open. Er dobberde een dozijn wilde eenden en er stapte een reiger rond. In de Drentsche Aa zwemmen heel wat vissen, ook stekelbaarsjes en ander grut dat door ijsvogels gewaardeerd wordt.

Als je je koest houdt, kun je soms langdurig een vissende ijsvogel bespieden. Door een verrekijker vallen dan de iriserend blauwe rug en de in de zon vurig oranje buik te zien. Het mannetje heeft een zwarte snavel, van het vrouwtje is het begin van de ondersnavel oranjerood. Beide seksen hebben witte wangetjes.

