In Hongarije – met amper vrije pers – schrijft de krant nauwelijks over de klimaattop

Maarten van Gestel reist (deels) met de trein naar de klimaattop in Egypte. Hoe denken zijn medepassagiers over klimaatverandering? Vandaag de Hongaarse klimaatjournalist Gabi Horn, die vanwege de beperkte persvrijheid in haar land tegen muren aanloopt.

In Nederland besteden media – van de NOS tot RTL tot kranten als Trouw – uitgebreid aandacht aan de klimaattop in Egypte, waar landen nu praten over het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. Maar in Hongarije, waar mijn trein richting de klimaattop doorheen raast, ligt dit anders. “Ik heb in Hongaarse media vrijwel niets over de klimaattop voorbij zien komen”, zegt Gabi Horn (54), journalist in Hongarije. Het land staat in Europa bekend om zijn zeer beperkte persvrijheid, zeker nadat vrienden van president Victor Orbán een groot deel van de media in handen kregen.

Ik had afgesproken om Horn op het treinstation Boedapest te ontmoeten voor een interview over klimaatjournalistiek en censuur in Hongarije. Omdat mijn trein vertraging heeft en zij net van de tandarts afkomt, bellen we. In Hongarije is feitelijk wel persvrijheid, legt Horn uit. “Er zijn een aantal onafhankelijke media-outlets.” Maar die bestaan vooral online, en bereiken slechts een klein publiek. “Simpel gezegd: als je in een auto zit in Hongarije en je wilt naar de radio luisteren, bestaat er geen zender die geen overheidspropaganda herhaalt.”

Zelf doet Horn vooral onderzoek naar schade aan de natuur in Hongarije, deels door klimaatverandering en deels door corruptie. Vaak gaan die twee hand in hand. Ze geeft het voorbeeld van een schandaal rondom een wijngaard in het noorden van het land, een maand geleden. “De wijngaard was afhankelijk van een kleine rivier in dat gebied, die vanwege de droogte minder water gaf.” Lokale inwoners waren kwaad, omdat ze zagen dat het wijnbedrijf het riviertje leeg begon te pompen, waardoor vissen stierven en andere dieren in gevaar kwamen. “Ik schreef een brief naar de betreffende autoriteit van de Hongaarse overheid, met de vraag of dit wijnbedrijf een vergunning had om de rivier leeg te pompen. Ik kreeg geen reactie.”

Dit verhaal gaat verder na de foto

De Hongaarse klimaatjournalist Gabi Horn, op dit moment werkzaam voor Radio Free Europe. Beeld Gabi Horn

Verwoestijning

Qua klimaatverandering is het vooral de extreme hitte en toenemende droogte in de zomer die Hongarije de komende jaren bedreigt. “In het midden van het land is sprake van toenemende verwoestijning, en ’s zomers zijn er steeds vaker bosbranden.” Maar op overheidsgezinde kranten en televisiestations komt volgens Horn maar zelden de boodschap voorbij dat die droogte deels veroorzaakt wordt door de uitstoot van broeikasgassen. “De overheid ontkent klimaatverandering niet. Maar de boodschap die Victor Orbán wil uitdragen is vooral: wij hebben een goed klimaatplan, wij ondernemen voldoende actie, mensen moeten zich niet te veel zorgen maken.”

Horn ziet dat Hongaarse mainstream-media op geen enkele manier proberen om lezers, kijkers en luisteraars aan te moedigen om naar hun eigen gedrag en uitstoot te kijken. “Onlangs zag ik een Hongaars artikel over het belang van bomen, waarin een erkende wetenschapper werd geciteerd die uitlegde waarom ze goed werken om huizen te verkoelen.” Een pro-overheidszender maakte het artikel belachelijk, zegt Horn. “Ze lachten haar uit, en noemden haar de vrouw die deed alsof ze het concept schaduw had uitgevonden. Die cynische houding zie je vaker.”

Beperkingen voor windmolens

Dat Hongaarse media weinig aandacht hebben voor het klimaatprobleem, is niet Horns grootste frustratie. Misschien zelfs niet eens dat er nog maar weinig vrije pers bestaat in haar land. “Wat ik het ergst vind, is dat binnen onze overheid vaak niet de mensen met verstand van zaken op de hoge posities zitten, maar dat dit vaak een kwestie van vriendjespolitiek is. Dat heeft ook invloed op het Hongaarse klimaatbeleid.” Ze noemt als voorbeeld een omstreden overheidsbesluit om bossen te kappen, en de strenge beperkingen in veel regio’s om windmolenparken te plaatsten.

Toch heeft de Hongaarse journaliste de hoop voor haar land niet verloren. De laatste maanden deed ze verslag van een enorm bouwproject bij het Neusiedlermeer, op de grens van Hongarije en Oostenrijk. De overheid is daar via een staatsbedrijf begonnen met het bouwen van een enorm hotel, appartementen en tennisbanen, tot grote zorg van milieuorganisaties. “De laatste tijd zie ik steeds vaker dat ook Hongaarse burgers in dit soort situaties petities starten en referenda organiseren bij gemeenten, om dit soort projecten tegen te houden.”

Horn hoeft niet lang na te denken over de vraag wat haar missie is. “Ik wil Hongaren laten zien dat ze het recht hebben om voor zichzelf op te komen en hun mening te uiten.”

Lees ook:

Waarom Trouw (deels) met de trein naar de klimaattop in Egypte gaat

De komende dagen reist Trouw-journalist Maarten van Gestel met de trein dwars door Europa, naar de klimaattop in Egypte. Onderweg spreekt hij passagiers over het klimaatprobleem.