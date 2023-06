‘In het belang van onze nationale veiligheid’ mag ASML minder chipmachines naar China exporteren

Chipmachinefabrikant ASML mag vanaf september bepaalde machines niet meer exporteren naar China. Ook voor het onderhoud aan sommige machines die al in China staan, gaan restricties gelden. De kans lijkt vrij groot dat er in de nabije toekomst nog meer machines van ASML onder het exportverbod naar China zullen vallen.

Dat ASML sommige machines niet meer aan China zou mogen leveren, werd al in maart bekendgemaakt. Het kabinet nam die beslissing na forse druk van de Verenigde Staten. Die vrezen dat China de chips die worden gemaakt met de machines van ASML zal toepassen in wapens.

Nationale veiligheid

Minstens zo belangrijk is dat de VS wil voorkomen dat China een grootmacht wordt op het gebied van halfgeleiders. Om een grootmacht te worden, zijn de machines van ASML onontbeerlijk. Alleen met die in het Brabantse Veldhoven geassembleerde apparaten kunnen de meest geavanceerde chips worden gemaakt.

De machines die ASML nu niet meer naar China mag exporteren zijn, zoals al werd verwacht, de moderne versies van de zogeheten duv’s – duv staat voor diep ultraviolet. Het zijn machines die vijf jaar geleden nog tot de meest geavanceerde in hun soort behoorden. “We hebben deze stap genomen vanuit het belang van onze nationale veiligheid. Het is goed dat de bedrijven die het betreft nu weten waar ze aan toe zijn. Zo kunnen zij zich op tijd aanpassen aan de nieuwe regelgeving”, motiveerde minister Schreinemacher (buitenlandse handel) het besluit.

Hoewel ASML inmiddels nog grotere, duurdere en meer geavanceerde machines maakt (euv's, extreem ultraviolet), is er nog altijd veel vraag naar duv’s, ook vanuit China. Er staan honderden duv-machines van ASML in het land, al behoren die zeker niet allemaal tot de moderne versies waarvoor in september een exportverbod gaat gelden. Euv’s, die ASML sinds enkele jaren maakt, mogen China sowieso niet in. Voor die machines geldt al jaren een exportverbod. De meeste euv's vinden hun weg naar de fabrieken van de Taiwanese chipfabrikant TSMC.

China verzet zich krachtig

Ook het onderhoud aan die moderne duv’s in China wordt geraakt door het besluit. Als ASML onderdelen wil exporteren voor machines die een opknapbeurt nodig hebben, moet het bedrijf daarvoor toestemming vragen aan de regering. Die zal dan, stelde Schreinemacher, van geval tot geval bekijken of er toestemming kan worden verleend.

ASML haalde vorig jaar zo'n 15 procent van zijn omzet in China. Maar omdat er veel vraag is naar ASML’s machines verwacht het bedrijf niet dat het besluit van het kabinet veel invloed zal hebben op zijn verwachte omzet en zijn winst. Het Taiwanese TSMC, het Zuid-Koreaanse Samsung en het Amerikaanse Intel zijn belangrijke afnemers van ASML’s machines.

Inmiddels is er een gerede kans dat ASML’s export naar China nog verder wordt beperkt. Op basis van een ingewijde meldt Reuters dat de Amerikanen overwegen om de verkoop van chipmachines aan zes Chinese fabrieken te verbieden als die machines voor een klein deel met Amerikaanse onderdelen zijn opgebouwd. Dat zou betekenen dat minder moderne duv-machines die ASML nog altijd maakt in de toekomst ook niet meer naar China mogen worden geëxporteerd.

De Chinese ambassade in Den Haag noemt de regeling om de export van chipmachines van ASML te beperken ‘misbruik van exportcontrolemechanismen'. China ‘verzet zich krachtig’ tegen de maatregel, meldt een woordvoerder van de ambassade.

Lees ook:

Wat betekent de Nederlandse exportban van chipmachines voor China?

Onder druk van de VS gaat Nederland de export naar China van geavanceerde chipmachines van het Veldhovense ASML verbieden. Om wat voor machines gaat het en wat vindt China ervan?