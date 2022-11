In Egypte is het al twee graden warmer, wat betekent dat voor het land?

Dit weekend begint de klimaattop COP27 in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. Egypte warmt twee keer zo snel op als andere plekken op de wereld, en toch is de klimaatcrisis slechts een van de grote kopzorgen waar het land zich op moet concentreren.

In Egypte is het al 2 twee graden warmer dan een eeuw geleden. Vanaf zondag is het land twee weken gastland voor de door de VN georganiseerde klimaattop COP27. Voor de bühne probeert het land in de aanloop naar de klimaattop groener te worden. Maar het gaat om speldenprikken, en het land heeft met een economische crisis en enorme inflatie andere zorgen.

“Dit is de nieuwe cultuur die we onder de mensen moeten verspreiden: geen sierplanten meer in huiskamers”, was de boodschap van de Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi tijdens een toespraak eind december. Het zou immers beter zijn om het water dat wordt gebruikt voor kamerplanten, in te zetten voor gewassen en landbouwgrond.

Temperaturen tot wel 50 graden

Het tekent hoe in Egypte naar het belang van klimaat wordt gekeken: de dreiging is enorm met minder water in de Nijl, landbouwgrond die uitdunt en verzilt en temperaturen die blijven stijgen, met schattingen van temperaturen tot wel 50 graden. Bijna twee keer zo snel warmt het land op als de rest van de wereld. Tegelijkertijd is Egypte slachtoffer van een bredere tendens: het heeft een kleine uitstoot en ecologische voetafdruk vergeleken bij veel westerse landen, maar de klimaatverandering wordt hier wel veel sterker gevoeld.

Het Climate Service Center Germany (Gerics) berekende dat in 2100 de gemiddelde temperatuur in Egypte 5,2 graden hoger kan worden dan tussen 1971 en 2000. Havenstad Alexandrië in het noorden aan de Middellandse Zee, de tweede stad van Egypte, 2300 jaar geleden gesticht door Alexander de Grote, probeert de kust te verstevigen tegen de stijgende zeespiegel. Als de aarde met 3 graden opwarmt, zorgt dat voor een zeespiegelstijging van 6 meter, wat de nu al kwetsbare stad met 5,5 miljoen inwoners volledig zou doen verdwijnen.

Het belang van water zit in de faraonische geschiedenis van Egypte verweven. Het leven vond en vindt nog altijd plaats op de vruchtbare grond nabij de Nijl die het land doorkruist. Vanaf Caïro tot aan de Middellandse Zee splitst de Nijl zich op in de Nijldelta: het agrarische land van Egypte waar ook katoen wordt verbouwd. Dat betekent dat 97 procent van de Egyptenaren leeft op 8 procent van de landoppervlakte. Dat komt neer op bijna 100 miljoen inwoners op een gebied twee keer zo groot als Nederland.

Reizend theater voor watereducatie

Door de stijgende zeespiegel en doordat boeren zoet water oppompen, vindt verzilting plaats en gaat veel landbouwgrond verloren. Om bewustzijn te creëren, is met behulp van het World Food Programme een reizend theater opgezet om boeren te leren met moderne technologie en effectieve irrigatie beter om te gaan met het schaarser wordende water.

Bewust omgaan met water in woestijnland Egypte is een eerste stap, zeker nu de VN-klimaattop COP27 begint en de wereld naar het land kijkt. Bovendien stroomt er minder water vanuit Ethiopië en Soedan naar Egypte vanwege minder regenval en de Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) die Ethiopië eenzijdig in gebruik heeft genomen en waarover al jaren wordt gesteggeld met Soedan en Egypte. De komende jaren zal de vraag naar water alleen maar toenemen met een bevolkingsgroei van maar liefst 2 procent per jaar, een bevolking die tussen 1960 en 2020 al toenam van 27 miljoen naar meer dan 100 miljoen nu.

Land bij stad Fayoum in Egypte: ooit vruchtbaar, nu uitgedroogd. Beeld AP

In de nabije toekomst is het de vraag hoeveel water Soedan en Ethiopië stroomopwaarts van de Nijl zullen onttrekken. Die bevolkingen groeien nog harder dan de Egyptische en streven, net als Egypte, naar een verbetering van hun economie, met als gevolg een hoger waterverbruik.

Slechts 749 particuliere zonnepanelen

Een concreet plan voor CO2-emissiereducties, voor beperking van energieverbruik in Egypte en om mensen bewuster te maken, is er vooralsnog niet. Het land kent enkele windmolenparken. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) noemde Egypte eerder nog een van ’s werelds beste plekken voor zonne-energie.

Enkele bedrijven hebben zonneparken aangelegd, zo’n 650 kilometer ten zuiden van Caïro bijvoorbeeld ligt het Benban Solar Park, een van de grootste zonneparken ter wereld. Aan plek in de veelal onbewoonde woestijn is geen gebrek. Ook probeert de overheid door middel van subsidies huishoudens zonnepanelen te laten aanschaffen, een vooralsnog onbekend fenomeen.

In acht jaar tijd heeft slechts een enkeling hiervan gebruikgemaakt en zijn er in heel Egypte met meer dan 100 miljoen inwoners 749 zonnepanelen op daken geïnstalleerd. Tegelijk heeft elk huishouden dat het kan betalen, zeker nu een aantal goedkope merken de markt heeft bestormd, een airconditioner in huis, en neemt zomer na zomer het aantal hittegolven toe waarbij het meerdere dagen 40 graden is. Volgens de IEA is het stroomverbruik in Egypte de afgelopen twintig jaar verdrievoudigd, terwijl tot 2017 het aantal zonneparken vrijwel niet steeg.

Een Egyptische boer bewatert zijn land met water uit een kanaal gevoed door de Nijl. Beeld ANP

Bewustzijn door de oorlog

Het is de oorlog in Oekraïne die de Egyptenaar tot nu toe het meest bewust heeft gemaakt van zijn energieverbruik. Niet zozeer omwille van de stijgende gasprijzen, daar heeft het land zelf voldoende van, maar om dat gas in eigen land te besparen en te exporteren naar Europa waar de vraag hoog is. Daarmee haalt het land de broodnodige buitenlandse valuta binnen.

Geen gemakkelijke uitdaging, aangezien het gebruik van aardgas de afgelopen twintig jaar bijna is verdrievoudigd volgens de IEA. In 2015 werd er een groot gasveld ontdekt voor de kust van Egypte in de Middellandse Zee en sindsdien wordt zo’n 60 procent van dat gas in energiecentrales gebruikt om energie op te wekken voor de ruim honderd miljoen Egyptenaren.

Minister-president Mostafa Madbouly riep Egyptenaren op te erkennen hoe serieus deze crisis is, en bepaalde dat de airconditioners in de grote shopping malls tot maximaal 25 graden mogen afkoelen. Ook ging verlichting op straten, pleinen en sportfaciliteiten minder lang branden. Echt zoden aan de dijk zal het niet zetten, maar de door Madbouly voorspelde extra inkomsten uit gasexport van 100 tot 150 miljoen dollar per maand zijn welkom.

Voedseltekort, vervuiling, armoede

Tegelijkertijd wordt in rap tempo ieder stuk beschikbaar land door het leger bewerkt om graan te produceren. De jaarlijkse graanconsumptie in Egypte ligt op zo’n 180 kilo per persoon, meer dan twee keer zoveel als het wereldwijde gemiddelde. Ter vergelijking: een Nederlander eet gemiddeld 70 kilo aan graanproducten per jaar. 80 procent van het graan in Egypte werd geïmporteerd uit Oekraïne en Rusland, en alternatieven zijn kostbaar.

Het voeden van ongeveer 104 miljoen Egyptenaren zorgt voor kopzorgen in Egypte, wat klimaatverandering meer naar de achtergrond drukt. Zo zal Egypte voorlopig nog de kolencentrales blijven gebruiken. In 2012 werd anderhalf miljoen ton aan kool geïmporteerd. Daarbij is het vandaag de dag nog steeds cultureel geaccepteerd om afval op straat te gooien en is de vervuiling in grote steden enorm. Hetzelfde geldt voor veel plekken in de Nijl, waar bewoners hun afval in werpen en rioolwater geloosd wordt.

Toch komt het onderwerp uitgebreid aan bod in de media: de aanstaande klimaattop, COP27, is een prestigeproject dat Egypte mag organiseren, vooral vanwege de vele wereldleiders die naar Egypte zullen afreizen. Persvrijheid is er niet, en ieder kanaal op de staatstelevisie vertelt hetzelfde verhaal over hoe geweldig alle voorbereidingen verlopen. Het zal ‘de gewone man’ weinig deren met alle stijgende voedselprijzen; een derde van de Egyptische bevolking leeft onder de armoedegrens.

Bouwvakker werken aan een nieuw spoor voor de metro in Giza, Egypte. Beeld ANP / AFP

Massale wegenbouw

Zoals in Nederland bij stedenplanning wordt ingezet op openbaar vervoer en fietsen, heeft in Egypte autogebruik de hoogste prioriteit. Midden in het centrum is enkele jaren geleden een grote parkeergarage geopend, terwijl andere wereldsteden de auto zoveel mogelijk weren uit stadscentra.

De massale nieuwe wegenbouw is een paradepaardje geworden van president Al-Sisi. Maar liefst 2713 projecten van nieuwe wegen zijn uitgevoerd, viaducten en fly-overs grenzen soms letterlijk aan de balkons van appartementsgebouwen. Op dit moment wordt even buiten Caïro een nieuwe administratieve hoofdstad van 712 vierkante kilometer uit de grond gestampt, dik drie keer Amsterdam, waar de overheid zich zal huisvesten.

Aan woestijngrond om te bouwen immers geen gebrek, dus wil Al-Sisi het groots aanpakken met het Cairo Capital Central Park, een park van maar liefst 1000 hectare. Ter vergelijking: Central Park in New York is 341 hectare groot. Hoezeer er ook een tekort is aan water – het regent slechts enkele keren per jaar in de woestijn – prestige gaat boven alles in Egypte, en het is nog maar de vraag of COP27 in Egypte zelf voor bewustwording gaat zorgen van de noodzaak om verregaande maatregelen te nemen.

