In Duitsland is verantwoord ondernemen verplicht. Volgt Nederland?

18.000 kilometer - zo ver reist een gemiddeld t-shirt voordat het in een Duitse winkel belandt. Die afstand zou niets uit moeten maken voor onze verantwoordelijkheid richting degene die het t-shirt produceert, stelt de regering van bondskanselier Scholz. Sinds dit jaar zijn grote Duitse bedrijven wettelijk verplicht om hun internationale toeleveringsketen beter te controleren.

Een autofabrikant als Volkswagen moet nu bij zijn buitenlandse leveranciers onder meer nagaan of ze wel voldoende salaris uitbetalen en zich aan milieuvoorschriften houden. Bedrijven moeten actief onderzoek doen naar mogelijke misstanden zoals kinderarbeid. Wordt dat aangetroffen, dan moet een Duits bedrijf passende maatregelen nemen.

De wet geldt in Duitsland voor bedrijven met meer dan drieduizend werknemers. Volgens het Duitse ministerie van Economische Zaken zijn daar ongeveer 900 van. In 2024 verlaagt die drempel naar bedrijven met duizend werknemers. Kleinere bedrijven krijgen zo langer de tijd om zich voor te bereiden op de wet.

Nederland of Europa

Moeten we in Nederland dezelfde wet krijgen? De ChristenUnie diende hiertoe een initiatiefwet in. Manon Wolfkamp van het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO) is voorstander, maar zou de eisen graag wat scherper zien. “In de Nederlandse initiatiefwet staat dat het geldt voor bedrijven met minimaal 250 werknemers. Maar wij vinden dat de wet voor iedere onderneming moet gelden.”

In het coalitieakkoord staat dat verantwoord ondernemen wettelijk verplicht wordt, maar minister Schreinemacher van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking heeft een voorkeur voor Europese wetgeving. Het kan jaren duren voordat die er is. Ook ondernemersvereniging VNO-NCW pleit voor wetgeving op Europees niveau. Dat zou effectiever zijn vanwege de samenwerking tussen bedrijven. Ook zou het een ongelijk speelveld tussen bedrijven voorkomen.

MVO Nederland, een netwerk van tweeduizend duurzamere bedrijven, vindt dat we voor een wet niet op Europa moeten wachten. Jan Ernst de Groot, chef duurzaamheid (cso) van Ahold Delhaize, verklaart zich sowieso een voorstander van wetgeving. “Die is duidelijker en effectiever dan zelfregulering. Onze voorkeur gaat uit naar Europese wetgeving, maar als die te lang op zich laat wachten kunnen wij ons vinden in een nationale wet.”

Fouten van Frankrijk vermijden

Frankrijk was in 2017 het eerste Europese land dat een wet voor internationaal verantwoord ondernemen introduceerde. Bij die wet ging nog wel wat mis, vertelt Wolfkamp. “Daar kan alleen gehandhaafd worden als iemand een aanklacht indient. In de praktijk zijn het alleen maatschappelijke organisaties die een rechtszaak beginnen. Zo krijg je alleen handhaving op de ernstigste gevallen.”

Wolfkamp vindt het positief dat er in Duitsland een publieke toezichthouder is aangesteld. “Zo’n instantie kan genuanceerd en constructief naar vraagstukken kijken. Zeker bij dit onderwerp is de werkelijkheid meestal niet zwart-wit. En voor veel bedrijven is dit nog nieuw, die moeten de ruimte krijgen om te leren. Dat kan alleen als ze niet meteen zwaar gestraft worden.”

Uit zakelijke hoek klonk in Duitsland wel kritiek. Voor sommige ondernemingen zou het onbegonnen werk zijn om de hele keten te onderzoeken. Volkswagen wees erop dat het wel 40.000 toeleveranciers heeft. Zulke toeleveranciers kunnen op hun beurt ook weer leveranciers hebben die, afhankelijk van het type relatie, eveneens onder de nieuwe wet vallen.

In Nederland maakten de afkeurende woorden Peter Berdowski nogal wat los. De ceo van het baggerbedrijf Boskalis dreigt te vertrekken naar het buitenland als de wet hier komt. Ondernemen zou dan te onzeker worden. Directeur Maria van der Heijden van MVO Nederland zei in Nieuwsuur “heel erg verbaasd” te zijn over Berdowski’s uitspraken. “De tijd van vrijblijvendheid is echt voorbij.”

Kamerlid Stieneke de Graaf (ChristenUnie) hoopt dat een wet ervoor zal zorgen dat Nederlandse bedrijven verantwoorder gaan ondernemen. Maar ze moet coalitiepartners VVD en CDA nog zien te overtuigen.