In de Noordzee krijgt de energietransitie plotseling vleugels

De beer is los in de Noordzee. Althans, daar heeft het nu toch alle schijn van. De komende jaren gaan er heel veel windturbines verschijnen, komt daar ’s werelds grootste veld met drijvende zonnepanelen, wordt energie opgeslagen in de Noordzeebodem en verschijnt aan de Noordzeekust de grootste batterij van Nederland.

De wereld van duurzame energie levert de laatste jaren voortdurend veel nieuws op. Dat is op zich geen nieuws meer. Maar de afgelopen week knipperde ik toch even met mijn ogen bij het zien van alle aankondigingen die alleen al op Nederland betrekking hebben. Als alle nieuwsberichten zo over elkaar heen buitelen, dan weet je: de beer is los! Er staan bijzondere dingen te gebeuren, en het tempo is definitief in een hogere versnelling gegaan.

Wind en zon op zee

Waar doel ik allemaal op? Het meest bijzondere project is wat mij betreft dat van de Duitse energiereus RWE, die de tender voor Hollandse Kust West VII heeft gewonnen. In principe is daar voor 700 MW aan windturbines gedacht. Ik gok erop dat ze er turbines van zo’n 15 MW elk neer gaan zetten, zodat ze er pakweg 45 van gaan bouwen. Tot zover niks bijzonders, al zijn turbines van 15 MW dat eigenlijk toch nog wel.

RWE werkt samen met SolarDuck bij de aanleg van ’s werelds grootste op zee drijvende ‘zonneweide’. Beeld SolarDuck

Maar RWE laat het niet bij windturbines. Samen met het Nederlands-Noorse bedrijf SolarDuck gaan ze tussen de turbines een drijvend zonnepark aanleggen dat naar verluidt 5 MW groot zal zijn. Dat komt neer op zo’n 12.000 tot 15.000 panelen. Het wordt daarmee het grootste drijvende panelenproject op zee. Op meren en stuwmeren, waar het aanmerkelijk minder hard waait, zijn al grotere drijvende ‘zonneweides’ gerealiseerd. Maar op zee is dit nog niet vertoond.

Batterij in de zeebodem

Het mooie van de combinatie van zonnepanelen en windturbines is dat ze elkaar goed aanvullen. Op stormachtige dagen is er weinig zon en komt de stroom vooral van de turbines. Op heel zonnige dagen is er minder tot geen wind en leveren vooral de panelen de stroom. Die stroom kan dus mooi via dezelfde kabels naar het centrale ‘stopcontact op zee’ en van daar naar het vasteland. Die, op zich peperdure, kabels worden zo dus efficiënter gebruikt.

Ook daar blijft het niet bij in het project van RWE. Want mochten de turbines en panelen stroom opwekken in uren dat er stroom te over is, en de prijs misschien wel negatief, dan kan RWE de stroom van zijn wind- en zonnepark ter plekke opslaan in een grote Ocean Battery van het Groningse bedrijf Ocean Grazer. Dat is een soort ‘stuwmeer’ op en in de zeebodem om energie in op te slaan.

Bij een stuwmeer wordt stroom opgewekt door onderaan het stuwmeer water onder hoge druk door een turbine te laten stromen, waardoor de turbine gaat draaien en elektriciteit produceert. Omgekeerd kun je met stroom de turbines de andere kant op laten draaien, waardoor je water het stuwmeer inpompt. Stuwmeren worden tegenwoordig steeds vaker op die manier als een soort batterij gebruikt.

Bij de Ocean Battery stroomt water uit de zwarte balgen onder hoge druk door de turbines in het geel-groene deel naar de opslagvaten die ingegraven liggen in de zeebodem. Daarbij wordt stroom opgewekt. Beeld Ocean Grazer

De Ocean Battery bestaat uit drie delen. In de zeebodem zit een enorm opslagvat waarin water onder lage druk wordt opgevangen. Op de zeebodem liggen balgen die met water gevuld kunnen worden; daar heerst dan de druk van het zeewater op de zeebodem. Afhankelijk van hoeveel meter onder water de balg ligt, kan de druk daar flink oplopen. Per 10 meter water komt er 1 atmosfeer aan druk bij en bij een diepte van 50 meter is de druk er dus 5 atmosfeer hoger dan op zeeniveau, oftewel 6 atmosfeer in totaal.

Stuwmeer op de zeebodem

De balgen en de opslagvaten zijn via buizen met elkaar verbonden en die buizen voeren het water door turbines. Als de balgen vol zijn en je zet de kleppen open, dan spuit het water onder een druk van zeg 6 atmosfeer door de turbines richting het opslagvat. De turbines leveren nu stroom. Heb je stroom over, dan laat je de turbines als pomp fungeren en vul je vanuit het opslagvat de balgen. De techniek is dus vrijwel identiek aan een traditioneel stuwmeer.

Dankzij die 'batterij’ kun je straks dus voorkomen dat er op het ene moment te veel stroom naar het vasteland wordt gestuurd en op het andere moment te weinig stroom wordt geleverd. Mochten de drijvende zonnepanelen en de Ocean Battery zich in de praktijk goed houden, dan is dat een prachtige aanvulling voor energieprojecten in de Noordzee en elders.

ABP pakt ’t groots aan

Een andere grote ontwikkeling voor de Noordzee is dat het ambtenarenpensioenfonds ABP, een van de grote beleggers in de wereld, wil investeren in een miljarden kostend windpark op 60 kilometer uit de kust, ‘IJmuiden Ver’. Op zo’n 200 vierkante kilometer moeten windmolens met om te beginnen een vermogen van 4 gigawatt komen, bijna zes keer zo veel als de 700 MW van het RWE-park. Zie ook wat collega Frank Straver daar al over heeft geschreven.

En tenslotte wordt in Vlissingen de grootste batterij van Nederland gebouwd, zo werd de afgelopen week bekend. Al komend voorjaar moet daar een batterij van 63 MWh beschikbaar zijn. Daarmee kan, net als met de Ocean Battery, de wisselende stroomlevering door windturbines en zonnepanelen, worden opgevangen. Voor de kust van Zeeland zijn enkele grote windparken in gebruik en de stroom daarvan komt bij Borssele, vlak bij de nieuwe batterij, aan land. Als het op de Noordzee hard waait, wordt de batterij gevuld, en bij weinig wind gaat de stroom uit de batterij het net op.

Drie keer groot nieuws in één week tijd, en allemaal uit Nederland: ik heb weleens meer moeite moeten doen om nieuws over duurzame energie uit eigen land te vinden. Volgens mij komt de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland nu toch echt goed op gang.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

