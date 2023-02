In de Leidse Hortus bloeit een stinkende penisplant voor het eerst

Die opvallende naam dekt de lading. De plant, afkomstig van het Indonesische eiland Sumatra, is metershoog. Op de steel staat een langwerpige bloeikolf, die hoog boven een kelkvormig blad uittorent. Het plantengeslacht wordt daarom ook in normaal Nederlands als penisplant omschreven.

In de hele wereld komen zo’n 170 verschillende soorten penisplanten voor. Twee andere soorten schoten in de afgelopen twee jaar al in bloei in de Leidse hortus. Voor de gigas-variant is het de eerste bloeiperiode. Bijzonder, want dit soort grote penisplanten bloeien maar zelden.

Wie daarbij hoopt op een frisse bloesemlucht, komt zeer bedrogen uit. De reuzenpenisplant verspreidt een lucht die vaak als lijkengeur wordt omschreven. Juist daarmee probeert de plant insecten te lokken.

Die stankperiode duurt trouwens maar kort; het zijn de vrouwelijke bloemen in de bloeikolf die zo stinken. Vervolgens gaan de mannelijke bloemen open; zij laten hun stuifmeel los op de insecten. Op dat moment verdwijnt ook de stank. Als de insecten naar een andere penisplant vliegen, bestaat de kans dat die ook wordt bestoven. De bloeiende plant is vervolgens na een etmaal of twee uitgebloeid.

