In de eindsprint van de klimaattop komt Europa met een zoethoudertje

In Sharm-el-Sheikh breekt een spannende tijd aan, nu het einde van de klimaattop nadert. Bijna tweehonderd landen moeten het eens worden over een slottekst met nieuwe klimaatafspraken. Officieel moet die tekst er vrijdag om vier uur zijn, maar waarschijnlijk zullen de onderhandelingen zich tot diep in de nacht of tot in het weekend voortslepen.

Elk woordje verschil kan een gigantische impact hebben. Vorig jaar veranderde op het laatste moment bijvoorbeeld phase out coal in phase down coal. Daardoor bleef de deur voor kolen toch nog op een kier staan.

Donderdagochtend bracht de klimaattak van de VN een eerste conceptversie naar buiten van een werkdocument voor de conclusie van de klimaattop. Over de twee heetste hangijzers van deze klimaattop is deze tekst echter nog vaag, aangezien landen het juist over deze twee onderworpenen moeilijk eens kunnen worden.

De rijke landen, zoals de VS en Europese landen, willen per se dat de 1,5-gradendoelstelling van het Parijsakkoord overeind blijft en niet alleen als papieren tijger. Landen zullen veel meer gaan doen om hun uitstoot omlaag te krijgen, want met de huidige plannen warmt de aarde zo’n 2,5 graden op, met desastreuze gevolgen voor mens en planeet.

Kwetsbare ontwikkelingslanden willen per se een nieuw fonds voor de klimaatschade die zij nu al ervaren, zoals overstromingen en droogtes veroorzaakt. “Decennialang onverantwoord gedrag van enkele landen heeft beslag gelegd op de atmosfeer van de aarde”, zei de Ghanese afgevaardigde Henry Kwabena Kokofu deze week.

Eensgezind

De overlevingskansen van de 1,5 gradendoelstelling zijn aanzienlijk door de relatief succesvolle G20-top in Bali. Wereldleiders spraken vanaf de andere kant van de aarde hun eensgezindheid hierover uit. Maar alleen dit getal noemen in de slottekst is niet genoeg, legt een Europese bron dicht bij de onderhandelingen uit. “Zonder duidelijke afspraken over hoe dat te halen is het een keizer zonder kleren.”

Europa en de VS willen daarom per se dat het zogeheten mitigatie werkprogramma in leven blijft. Dit verplicht landen tot 2030 strenge afspraken te blijven maken over verlaging van uitstoot. Andere landen, zoals China, zouden liever zien dat dit ‘werkprogramma’ vanaf 2024 stopt, waarna vanaf 2030 verder wordt gekeken naar nieuwe afspraken. “Dan gaan ze nu even vrijuit.”

Ruim 130 ontwikkelingslanden hebben intussen vanuit het G77-verband een concreet voorstel gepresenteerd voor een klimaatschadefonds. Volgens hen is deze klimaattop mislukt als eind deze week geen harde afspraak is gemaakt om zo’n fonds op te richten.

Timmermans: er is al genoeg

Dit zien de EU en de VS niet zitten. EU-commissaris Frans Timmermans heeft een paar grote bezwaren. Er zijn volgens Europa al genoeg financiële mechanismen om ontwikkelingslanden mee te betalen – iets wat ontwikkelingslanden ten zeerste bestrijden.

Ook vindt Europa het oneerlijk dat landen als China in het huidige voorstel niet mee hoeven te betalen aan klimaatschade, omdat zij op papier nog een ontwikkelingsland zijn, een VN-indeling die uit 1992 stamt, en waar landen als India, China en Saudi-Arabië sterk aan vasthouden.

Europa vreest daarnaast dat de VS uiteindelijk toch niet genoeg mee zal betalen, waardoor Europa een onevenredig zware last zou krijgen opgelegd. En het oprichten van een fonds zou veel tijd kosten. Volgens Europa is het belangrijker de allerkwetsbaarste landen nu al te helpen, zoals de kleine eilandstaten.

Smoesjes, zeggen ontwikkelingslanden. Uiteraard is het goedkoper om enkele kleine eilanden in nood te steunen dan geld voor 134 landen beschikbaar te stellen.

Charmeoffensief

Timmermans kwam woensdag met een ‘alternatieve bijdrage’ voor klimaatschade vanuit de Europese Unie: 60 miljoen voor een verzekeringssysteem tegen klimaatschade, het eerder gelanceerde ‘Global Shield Initiative’, en in nieuwe waarschuwingssystemen voor klimaatrampen. Ook Nederland beloofde ‘substantieel’ bij te dragen aan beide initiatieven. “We gaan het veiligheidsnet voor kwetsbare landen versterken”, zei klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme.

De beslissing over een écht fonds wil Timmermans volgend jaar nemen, bij de klimaattop in Dubai, alsnog een jaar eerder dan de officiële deadline van 2024. Het is echter zeer de vraag of het Europa zal lukken om de beslissing over een echt fonds een jaar vooruit te schuiven. Zestig miljoen is peanuts, kijkend naar bijvoorbeeld de 40 miljard euro schade na de overstromingen in Pakistan.

De 20 miljoen euro die Nederland wil bijdragen aan klimaatschadeverzekeringen komt gewoon uit het budget dat al is begroot voor klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden. Het maakt bovendien deel uit van de beloofde 100 miljard klimaatfinanciering per jaar en is dus helemaal geen ‘extra’ geld.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de G77-landen niet door het plan van Timmermans heen zullen prikken. Een laatste troef voor rijke landen om een klimaatschadefonds toch op de lange baan te schuiven, is onderlinge afspraken te maken met ontwikkelingslanden over het kwijtschelden van schulden. De VS lijkt immers nog veel minder dan Europa bereid een knoop over een klimaatschadefonds door te hakken.

‘Ernstige zorgen’ bij NGO’s over softere houding naar olie- en gasindustrie Na het verschijnen van de voorlopige concepttekst maken verschillende ngo’s zich ‘ernstige zorgen’ over de afloop van deze klimaattop, waaronder Greenpeace, het Climate Action Network en Oil Change International. Deels vanwege onduidelijkheid over het gebrek aan concrete toezeggingen voor een klimaatschadefonds, maar vooral ook om afzwakkingen in taal over de fossiele industrie, ten opzichte van eerdere jaren. Tijdens deze klimaattop spraken verschillende landen de ambitie uit alsnog op te roepen tot een ‘phase out’ van kolen, na de afgezakte ‘phase down’-oproep van vorig jaar. Een groep landen, waaronder de VS, de EU, maar bijvoorbeeld ook Colombia en India, pleiten zelfs voor een veel ambitieuzere doelstelling: namelijk om op te roepen tot het uitfaseren van álle fossiele brandstoffen, dus ook olie- en gas. In de concepttekst, nu voorgedragen door het Egyptische voorzitterschap, is dit niet terug te zien, en wordt nog steeds over ‘phase down coal’ gesproken. “Zeer zorgelijk”, stelt Van der Burg. Zij vermoedt dat dit mede het gevolg is van de vele olielobbyisten die in Sharm-el-Sheikh rondlopen, en de open houding van gastland Egypte naar de olie- en gasindustrie, waarmee het verschillende evenementen op de klimaattop organiseerde. Ook speelt de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne een rol. Ook andere doelstellingen zijn in de concepttekst afgezwakt ten opzichte van vorig jaar. In plaats van het ‘oproepen’ van landen om de fossiele industrie af te bouwen, worden landen nu ‘aangemoedigd.’ Aan de aanmoediging om fossiele subsidies uit te faseren, voegt het Egyptisch voorzitterschap voor het eerst toe dat dit op ‘gerationaliseerde’ manier moet gebeuren. “Dit is weer een nieuw criterium waarvan onduidelijk is wat het precies betekent”, vreest Van der Burg. Al sinds 2009 staat in de slottekst opgenomen dat alleen ‘inefficiënte’ fossiele subsidies moeten worden afgebouwd, onder druk van enkele landen. “Weer zo’n extra criterium erbij zal er alleen maar toe leiden dat landen die dat willen, hun financiële steun aan de olie-en gasindustrie langer in stand kunnen houden.”

