In buurtwinkel Rechtstreex weten klanten alle details van de producten

Cobi Machielse (77) wandelt het winkeltje uit en zet twee volle boodschappentassen in haar fietsmand. Ze heeft biologische melk gekocht en een doos aardbeien van boer Gijs van Herk uit het dorpje Heinenoord. Die aardbeien zijn erg geliefd in de regio, vertelt Machielse. “Ze zijn alleen niet onbespoten. Het liefst eet ik biologisch maar soms moet je reëel zijn. Kennelijk is het moeilijk om aardbeien gifvrij te kweken.”

Machielse weet precies wat ze koopt en dat is geen toeval. Meer nog dan een winkel is dit filiaal van buurtsuper Rechtstreex aan de lange Weimarstraat iets buiten het centrum van Den Haag een afhaalpunt waar klanten hun online bestelde boodschappen komen ophalen. Op de website lezen ze hoe de aardbeien worden gekweekt. Of hoe de appels, groenten, kruiden, kaas en andere boodschappen tot een product worden verwerkt. Dat legt de boer uit die het product zélf levert.

Die boeren, honderdvijftig in totaal, bevinden zich in de buurt, in Zuid-Holland. Ze voorzien het assortiment van deze zaak én van de tachtig andere afhaalpunten in de provincie. “Rechtstreex is een lokale voedselvoorziening, van productie tot consumptie”, zegt oprichter van Rechtstreex Maarten Bouten (40), terwijl hij laat zien wat het assortiment inhoudt.

Opvallend: weinig voorraden

Verse groenten en fruit, zuivel, jam, tarwebloem en havermout, en ook kiwibessen en winterpostelein. Houten stellingen zijn gevuld met beschuiten van een lokale bakker, streekbieren en wijn van Hollandse bodem. Er is ook een schap met niet-lokale producten, zoals de uit Italië afkomstige biologische zilvervliesrijst.

Wat opvalt: er is weinig voorraad in het magazijn. Eerst bestellen klanten hun boodschappen, pas dan halen busjes van de buurtsuper de producten op bij de boeren. Dat gebeurt twee keer per week. Die volgorde moet voedselverspilling tegengaan.

Deze zonnige vrijdagmiddag lopen geregeld klanten binnen. Medewerkster Mariska Slappendel begroet de meesten bij voornaam. De één snuffelt wat rond in de schappen, de ander rekent de bestelling meteen af. Gemiddeld betalen klanten iets meer dan in een gewone supermarkt. De boer bepaalt zijn eigen prijs en daar doet Rechtstreex een vaste opslag bovenop.

“Wij willen de landbouw een kant op bewegen die houdbaar is voor de natuur”, zegt Bouten, van oorsprong stedenbouwkundige. Uit interesse verdiepte hij zich in de sector. “Ik verbaasde me. Onze boeren verdienen weinig aan buitenlandse afnemers die nauwelijks geïnteresseerd zijn in het feit dat onze natuur eraan kapot gaat.”

‘Klanten verwachten een kritische houding’

De focus moet op lokale voorziening, vindt Bouten. Hij zegde zijn baan op bij een adviesbureau en begon de buurtsuper in Rotterdam. Nu, tien jaar en tientallen locaties verder, wil hij uitbreiden naar de volgende provincie: Utrecht. Het bedrijf met een jaaromzet van 2,5 miljoen euro en ruim vijftig man personeel (vooral deeltijd) zoekt Utrechtse boeren om straks mogelijk ook afhaalpunten te openen in gemeenten als Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Later misschien in meer provincies.

Rechtstreex gaat alleen met duurzame boeren in zee. Duurzaam is een breed begrip, maar het komt erop neer dat de boer bewust bezig is met zaken als bodemgebruik en dierenwelzijn, legt Bouten uit. “Sommige boeren hebben een wervend verhaal over duurzaam werken op hun website, maar als je iets dieper in hun werkwijze duikt, merk je dat er weinig duurzaam aan is. De boer voldoet enkel aan de minimale landbouwregels”, zegt hij. “Wij willen de voedselketen verduurzamen, onze klanten verwachten die kritische houding ook van ons.”

Omgekeerd krijgen consumenten meer begrip voor de situatie van landbouwers, ziet Bouten. Zo vroeg een klant onlangs of de melk bij Rechtstreex wel echt komt van een ‘kalf bij de koe’-boerderij (een diervriendelijke melkveehouderij). Geen flauw idee, dacht Bouten, die het navroeg. Wat blijkt? De melkveehouder zou wel willen, maar zo’n systeem vereist enorme investeringen in de stal. Onhaalbaar op korte termijn, dus is het antwoord voorlopig helaas nee.

“De klant vond de uitleg van de boer plausibel en besloot de melk toch te blijven kopen”, zegt Bouten. “Voedsel is geen zwart-wit-verhaal, maar nuance. Een lokaal voedselsysteem schept de condities om boer en consument inzicht te geven in elkaars positie. Heel anders dan wanneer een ministerie voor iedereen bepaalt wat er moet gebeuren. Daar komt die boosheid vandaan.”

Lees ook:

Kalfjes langer bij hun moeder laten drinken blijkt voordelen, maar ook nadelen te hebben

Nieuw onderzoek uit Wageningen laat zien dat melkkoeien hun kalfjes dolgraag langer bij zich houden. Maar is het ook beter voor de kalfjes?