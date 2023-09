‘In bestaande bouw zou je ruim 1,7 miljoen woningen kunnen maken’

“We hebben niet zozeer een woningprobleem, maar een woonprobleem”, zegt bouwadviseur en publicist Marjet Rutten. Zij maakt onderdeel uit van het zogenoemde support team van Gideons Tribe, maar dat doet er eigenlijk niet toe, vindt ze. “Het gaat om de visie, niet zozeer om de afzender.”

Er zijn meer initiatieven in en om de bouwwereld die het geluid laten horen dat het ‘vinden’ van woningen duurzamer, goedkoper en sneller is dan nieuwe huizen bouwen in een groene wei. “Dat lijkt geen leuke boodschap voor de bouwsector, maar ook de verduurzaming en transformatie van bestaande huizen en leegstaand vastgoed is een enorme opgave. Er valt echt nog genoeg te doen.”

De overheid wil in de komende zeven jaar 900.000 nieuwe woningen gebouwd zien worden. Binnen de knellende stikstofnormen, en tegen een achtergrond van een zieltogende natuur en overbelasting van natuurlijke hulpbronnen, lijkt dat een onmogelijke opgave. En volgens Gideons Tribe zijn zoveel nieuwe woningen ook helemaal niet nodig.

Bestaande woonruimte beter benutten

Dat de politieke partijen zich nu over hun nieuwe verkiezingsprogramma’s buigen, is voor deze groep een mooie aanleiding om bij hen een alternatief onder de aandacht te brengen. “We hebben diverse partijen onlangs een pamflet gestuurd, waarin we voorrekenen dat er in bestaande bouw ruim 1.750.000 woningen ‘te vinden’ zijn”, zegt Rutten. Een aantal dat is gebaseerd op cijfers van CBS en onderzoeksbureaus en op analyses van Platform Woonopgave, haast ze zich te zeggen.

Zo’n 1,4 miljoen van deze ‘gevonden’ woningen zou kunnen ontstaan door bestaande woonruimte beter te benutten. “Bestaande woningen worden vaak maar door een of twee mensen bewoond, terwijl er veel meer ruimte is”, legt Rutten uit. “De verwachting is dat groei van het aantal eenpersoonshuishoudens voorlopig nog doorzet: van zo’n 3,2 miljoen nu, tot 3,7 miljoen in 2038.”

Vergrijzing speelt een duidelijke rol in deze ontwikkeling: ouderen blijven langer thuis wonen als de kinderen zijn uitgevlogen, óók wanneer er op een gegeven moment extra zorg nodig is. De doorstroming op de woningmarkt wordt daardoor merkbaar vertraagd. Voor een belangrijk deel is de groei van het aantal een- of tweepersoonshuishoudens dan ook een politieke keuze, volgens Rutten. “Niet alleen door de opheffing van de ‘bejaardenhuizen’ van vroeger, ook door bijvoorbeeld alleen huurtoeslag toe te kennen aan zelfstandige wooneenheden en te korten op een uitkering als je samenwoont. Zo stimuleer je dat mensen steeds vaker alleen blijven wonen.”

Ouderen die alleen komen te staan, zullen waarschijnlijk eerder overwegen om een huurder in huis te nemen, wanneer ze niet aan die huurder vastzitten als het niet klikt of de nieuwe huisgenoot problemen veroorzaakt. “Demissionair minister Hugo de Jonge wilde de regels rondom huurbescherming voor inwonenden versoepelen”, zegt Rutten. “Verschil van levensstijl wordt dan een reden om een huurcontract te beëindigen. Hoewel huurbescherming een groot goed is, is het toch te hopen dat het nieuwe kabinet dit overneemt. Verhuur van een deel van je woning kan een mooie manier zijn om eenzaamheid onder ouderen te doorbreken én alleenstaanden, studenten of jonge starters snel aan woonruimte te helpen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

De struikelblokken van splitsen

Naast het wegnemen van belemmeringen om je woning met anderen te delen, is het splitsen van woningen een manier om bestaande woonruimte beter te benutten. Dat betekent dat je een bestaande gezinswoning voorziet van een extra badkamer en keuken, en vaak een eigen opgang, zodat er twee of meer zelfstandig te bewonen appartementen ontstaan.

Gideons Tribe schat dat in Nederland zo’n 500.000 woningen op deze manier beter benut kunnen worden. “Een woning moet natuurlijk aan bepaalde voorwaarden voldoen om te kunnen splitsen”, zegt Rutten. “En de bewoners moeten het willen. Maar een belangrijk struikelblok ligt nu toch vaak in de gemeentelijke regelgeving. Lang niet elke gemeente wil toestemming verlenen voor woningsplitsing.”

De gemeentelijke bezwaren kunnen verschillende oorzaken hebben. Ze kunnen voortkomen uit angst voor overlast wanneer mensen dichter op elkaar gaan wonen, uit huiverigheid voor parkeerproblemen bij het aantrekken van meer bewoners in bestaande woningen, of simpelweg uit onbekendheid met het fenomeen splitsen. Rutten: “Zo’n ingreep past vaak niet in de bestaande regelgeving en het is lastig een vergunning te krijgen. Ook bij woningcorporaties was het splitsen van woningen uitzonderlijk, maar daar zien we nu een voorzichtige kanteling.”

Leegstand in kantoren en boerderijen

Naast het beter benutten van bestaande woningen, bepleit Gideons Tribe ook het ombouwen van lege gebouwen tot woningen. In hun pamflet schatten ze dat momenteel zo’n 35 vierkante kilometer aan kantoren, bedrijfsgebouwen, boerderijen en afgestoten vastgoed leegstaat. Door de toename in het aantal thuiswerkers en de beoogde daling van het aantal agrarische bedrijven, zal die oppervlakte de komende jaren snel toenemen.

“Uiteraard is niet elk leegstaand gebouw geschikt om woningen van te maken”, erkent Rutten. “Maar als we een derde ervan transformeren, kun je er zo 100.000 woningen in kwijt.” Nog zoiets: in de mooiste winkelstraten van het land staan de etages ‘boven de plint’ vaak leeg. De eigenaren van de winkels op de begane grond willen de ruimte beneden liever benutten voor een etalage dan voor een voordeur met opgang. Geschatte aantal te vinden woningen volgens Gideons Tribe: 70.000.

Sloopwoningen toch verduurzamen

“Woningen die op de rol staan voor sloop zouden ook verduurzaamd kunnen worden”, bepleit Rutten ten slotte. Hieraan hangt de niet-bouwenbeweging een cijfer van potentieel 118.000 nieuwe woningen. “Al deze schattingen zijn aan de optimistische kant”, geeft Rutten toe. “Vaak zijn er redenen waarom deze mogelijkheden niet benut worden. Maar vaak ook niet.”

De oproep ‘Minder bouwen’ lijkt haaks te staan op economische belangen; daar wringt vaak de schoen. “Belangrijker is dat we verschillende maatschappelijke problemen op te lossen hebben”, stelt Rutten. “Samenwonen, transformeren en renoveren is duurzamer, sneller en betaalbaarder. En je verbetert er de leefbaarheid en de sociale samenhang mee. Wat ons betreft zijn er meer argumenten voor dan tegen.”

Marian Wezenbeek, stedenbouwkundige en oprichter van platform Ik ga splitsen: ‘Splitsen is gewoon nog niet zo bekend’

Rond de eeuwwisseling kochten Marian Wezenbeek en haar man een Leids herenhuis dat ruim genoeg was voor hun gezin met drie kinderen én haar hulpbehoevende vader. Ze lieten een buitentrap bouwen, die later werd voorzien van een traplift. Zo kon Wezenbeeks vader tot zijn overlijden op de eerste verdieping wonen: dichtbij, maar toch zelfstandig. Toen de kinderen uitvlogen, liet Wezenbeek de bovenverdieping tot een studio en een appartement verbouwen, die afzonderlijk worden verhuurd. “Veel mensen zijn bang hun privacy te verliezen wanneer ze hun woning opsplitsen”, zegt Wezenbeek. “Maar een aparte opgang realiseren is vaker mogelijk dan je denkt, óók in tussenwoningen.”

Twee jaar geleden startte Wezenbeek het online platform Ikgasplitsen.nl. “Ik vroeg me al langer af waarom niet meer mensen van die mogelijkheid gebruikmaken. In mijn omgeving zoeken veel ouderen naar een kleinere woonruimte en starters naar een betaalbare huurwoning.” Dat het nog geen storm loopt op de website, komt volgens Wezenbeek vooral doordat mensen niet bekend zijn met het fenomeen splitsen. “Natuurlijk zijn er praktische hobbels te nemen. De gemeente moet de splitsing goedkeuren, je woning moet worden aangepast. Daar kunnen wij in adviseren. Je hoeft in elk geval niet bang te zijn dat je het voor niks doet: huurders staan in de rij.”

Thomas Beks, coördinator projectontwikkeling bij woningcorporatie Zayaz in Den Bosch: ‘We willen meer splitsen dan we nu doen’

Huurders zullen niet zo snel splitsing overwegen wanneer hun woning te groot wordt voor hun kleiner geworden gezin. De huur is na jarenlange bewoning relatief laag en het onderhoud is voor rekening van de corporatie. “Wij krijgen nooit een aanvraag voor splitsing”, zegt Thomas Beks dan ook. “Toch splitsen we sinds 2019 gemiddeld acht woningen per jaar. Het is een manier om de woningvoorraad te vergroten. Maar die woning moet dan wel ruim genoeg zijn, binnen de gemeentelijke kaders voor splitsen passen én eerst vrijkomen. Terwijl juist bij dit type woningen de doorloop laag is.”

Woningcorporatie Zayaz ziet splitsen als mogelijke deeloplossing voor ‘scheefwonen’. “Intensiever benutten van woningen is duurzamer dan nieuwbouw, maar het rendement is laag. Bouwkundig goed splitsen is best kostbaar, terwijl het in de huur maar een klein plusje oplevert. Stel, er komt een grotere woning vrij die 700 euro per maand aan huur opleverde; als we die opsplitsen in twee appartement voor elk 500 euro huur is dat economisch niet heel interessant in verhouding tot de investering. Maar het is goedkoper dan nieuwbouw en kan in een vraag naar kleine woningen voorzien. Splitsen is maatwerk: we proberen steeds in de gaten te houden aan welk soort woningen de meeste behoefte is. Maar uiteindelijk willen we wel meer gaan splitsen dan we nu doen.”

Pieter Parmentier, initiatiefnemer platform Erfdelen: ‘Er is vraag naar sociaal, duurzaam en kleinschalig’

Erfdelen is een online platform waar mensen die met anderen op voormalige boerenerven willen wonen, elkaar kunnen vinden. Het ontstond zes jaar geleden aan de keukentafel van Pieter Parmentier en zijn vrouw, die zelf medestanders zochten voor een dergelijk project. “Een oproep op internet leverde honderden reacties op”, vertelt Parmentier. “Inmiddels hebben we een bestand van 3000 belangstellenden die een geschikt woonproject zoeken.” Dat het aantal concrete projecten nog op twee handen te tellen is, laat zien hoezeer het realiseren van meerdere woningen op een voormalig boerenerf nog pionieren is.

Parmentier: “Veel gemeentes willen nog niet meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan.” Onbegrijpelijk, vindt Parmentier, in een tijd dat volgens zijn gegevens gemiddeld vijf boerderijen per dag stoppen. “Dat wij ons juist op boerenerven richten, heeft te maken met de vele voordelen: bij het sluiten van een agrarisch bedrijf blijkt juist het erf vaak lastig te verkopen en je benut bestaande bouw. Vaak komen er kleine duurzame huizen bij op het erf, waar vooral ouderen in geïnteresseerd zijn. Dat bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Het gemengd wonen met mensen van verschillende leeftijden bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar brengt ook levendigheid en voorzieningen terug op het platteland.”

Serie duurzaam bouwen Honderdduizenden woningen per jaar bouwen en ook de doelen voor klimaat en zuinig gebruik van grondstoffen halen, gaan niet goed samen. Dat zochten de bureaus Copper8 en Metabolic eerder dit jaar uit. Andere materialen, minder gebruik van energie, hergebruik, kleiner en slimmer: hoe kan Nederland duurzamer en met meer oog voor de natuur bouwen? Dit is deel 6 van een serie.

