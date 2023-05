Imkers melden hoogste sterfte onder hun bijenvolken sinds 2010

De bange vermoedens van imker Sonne Copijn blijken juist: 2023 begint beroerd voor de Nederlandse honingbijen. Ruim een kwart (25,6 procent) van de bijenvolken heeft de winter niet overleefd. Sinds 2010 stierven niet zo veel bijen in de winter; toen lag het percentage op 29,1.

Copijn ontdekte in maart dat er in elf van haar dertien bijenvolken geen leven meer zat. Sommige volken waren in januari nog wel actief, maar stierven daarna alsnog. Uit een enquête die de bestuurder van de Bee Foundation hield onder tientallen imkers, bleek dat ook veel anderen kampten met plotselinge bijensterfte. De wintersterftemonitoring van Wageningen University and Research (WUR) bevestigt wat Copijn al in maart zag.

Nederland telt ruim 11.000 actieve bijenhouders, voornamelijk hobbyisten zoals Copijn. Van hen deden er 2779 mee aan het wintersterfteonderzoek van de WUR. 1075 van hen verloren geen volken en 280 imkers raakten juist alle volken kwijt tijdens de afgelopen winter. In de provincie Utrecht – waar ook Copijn haar kasten heeft staan – is de bijensterfte met 41,6 procent het hoogst, in Limburg met 16,6 procent het laagst.

Grote schommelingen

De wintersterfte kan per jaar sterk verschillen. In 2016 bleef die beperkt tot 6,5 procent, in piekjaren als 2010 en 2023 boven de 25 procent. “Toch zitten er wel patronen in”, zegt WUR-onderzoeker Harmen Hendriksma. “In 2010 bleek een Belgische voerleverancier vervuild suikerwater te hebben geleverd. Dat verklaarde toen 6 procent van de stijging.”

Of er nu ook zo’n aanwijsbare grote factor is, moet nog blijken. Een hoge bijensterfte is vaak een optelsom van factoren, benadrukt Hendriksma. Weersinvloeden zijn van groot belang. Ook de aanwezigheid van de bijenparasiet varroamijt kan tot veel sterfte leiden.

“Soms juist als veel mensen het niet verwachten”, benadrukt Hendriksma. “Twee jaar geleden stierf in Canada de helft van de bijenvolken. Daar was een prachtig voorjaar en een lange zomer geweest. Dan ontwikkelen bijen zich goed en denken imkers vaak dat het volk gezond is. Maar juist dan hebben bijenparasieten als de varroamijt zich ook goed kunnen ontwikkelen.”

Pesticiden en varroamijt

In Vlaanderen is sprake van ongeveer eenzelfde sterfte als in Nederland. In Duitsland ligt die aanzienlijk lager. “Over de oorzaken valt pas na verder onderzoek meer te zeggen. Wat we inmiddels wel weten is dat pesticiden geen grote veroorzaker van bijensterfte zijn: middelen die de meeste schade toebrachten, zijn inmiddels verboden.”

Wat ook geldt: hoe beter de varroamijt wordt bestreden, hoe gunstiger dat is voor de overlevingskansen van het volk. “Ik heb zelf deze winter onderzoek bij honderd imkers naar het verkreukeldevleugelvirus, een bijenziekte die opspeelt bij aanwezigheid van de varroamijt. Als het virus niet of nauwelijks aanwezig is, is er ook weinig sterfte.” Tegelijkertijd verklaart de varroamijt ook zeker niet alles, zegt Hendriksma. “Bij de hoge sterfte in Utrecht en Zuid-Holland lijkt bijvoorbeeld meer te spelen.”

De COLOSS-enquête (COlony LOSSes) wordt elk jaar in meer dan veertig landen uitgevoerd. Dit jaar deden in Nederland meer bijenhouders mee dan ooit tevoren. Het onderzoek gaat alleen over gehouden (honing)bijen. Of ook wilde bijen last hebben van een hogere wintersterfte dan in andere jaren is niet bekend.

