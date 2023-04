IMF: De wereldeconomie is kwetsbaar

De wereldeconomie herstelt langzaam van twee schokkende gebeurtenissen: de coronapandemie en de Russische invasie in Oekraïne. Maar de gehoopte ‘zachte landing’, waarin de economische groei weer gestaag aantrekt, blijft uit. De inflatie is hardnekkiger dan gedacht en recente problemen met banken veroorzaken onzekerheid.

De toon van de World Economic Outlook van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) is uitermate voorzichtig. In het voorjaar steekt het IMF altijd de thermometer in de wereldeconomie. Die laat een lagere groei zien dan eerder verwacht. In 2022 nam de mondiale economie nog met 3,4 procent toe. Dit jaar blijft die steken op 2,8 procent, een lagere voorspelling dan een paar maanden geleden.

De komende jaren blijft de groei rond de 3 procent, verwacht het IMF, de laagste voorspelling in decennia. In met name ontwikkelde economieën is de groei flauwtjes. Zo blijft de eurozone dit jaar hangen op 0,8 procent, in het VK zal de economie lichtjes krimpen. In opkomende landen trekt de economie juist aan, hoewel ook iets minder stevig dan eerder verwacht. Lage-inkomenslanden doen het vergeleken daarmee minder waardoor de ongelijkheid in de wereld toeneemt.

Ook positief nieuws

Het IMF ziet ook wel positief nieuws. De Chinese economie veert krachtig terug nu de coronapandemie behoorlijk onder controle is. De wereld heeft zich enigszins aangepast aan de oorlog in Oekraïne, de energieprijzen dalen, hobbels in de aanvoerketens nemen af. Daarnaast pakken centrale banken de inflatie aan met hogere rentes.

Maar de prijsstijgingen zijn moeilijker te bestrijden dan het IMF eerder dacht. De mondiale inflatie daalt van 8,7 procent vorig jaar naar 7 procent dit jaar, verwacht het IMF, om in 2024 op 4,9 procent uit te komen. Dat is nog aanzienlijk boven het verantwoord geachte niveau van hooguit 3 procent. Bovendien heeft het medicijn tegen de inflatie, krapper beleid van centrale banken, vervelende bijwerkingen. Zwakke banken of andere financiële instellingen kunnen eerder omvallen, wat in de VS en Zwitserland onlangs gebeurde. Vervolgens moeten overheden ze met belastinggeld redden om te voorkomen dat de financiële onrust zich verspreidt.

Ook ziet de wereld er nog niet bepaald stabiel uit. De economie heeft zich dan enigszins aangepast aan de werkelijkheid na de Russische invasie, die oorlog duurt voort, waarschuwt het IMF, en kan ook weer heftiger worden. En die banken zijn dan gered, volgende financiële debacles liggen op de loer. Alle onzekerheden die het IMF ziet, wijzen harder naar beneden dan in eerdere analyses.

Hoofdeconoom van het IMF Pierre-Olivier Gourinchas Beeld ANP / EPA

Het is daarom niet denkbeeldig dat de landing van de wereldeconomie niet alleen minder zacht zal zijn, maar zelfs hard gaat uitpakken. De groei van de wereldeconomie zou dit jaar naar 1 procent kunnen zakken, is een van de scenario’s. “We gaan een lastige fase in waarin economische groei achterblijft bij wat we gewend zijn”, constateert hoofdeconoom van het IMF Pierre-Olivier Gourinchas, “terwijl tegelijk de financiële risico’s toenemen en de inflatie nog niet helemaal onder controle is.”

Het IMF ziet de wereld door de geopolitieke onrust ook meer uiteenvallen in economische blokken. Niet goed, oordeelt de financiële waakhond. Van samenwerken en meer onderlinge handel drijven wordt de wereldeconomie veerkrachtiger, beter in staat schokken op te vangen. Die samenwerking is bovendien noodzakelijk om grote problemen, zoals klimaatverandering, aan te kunnen pakken. Er is een gezamenlijke stimulans nodig voor meer investeringen in schone energie en wereldwijde afspraken over beprijzing van CO 2 -uitstoot.

