IMF-bewindvoerder: Niet te somber over Nederlandse huizenmarkt

De stevig dalende huizenprijzen in Nederland kunnen een verdere daling uitlokken. Mensen die een huis willen kopen kunnen denken dat de prijzen, als ze even wachten, nog verder afnemen. Dat kan een zichzelf versterkend effect naar beneden veroorzaken.

Daarvoor waarschuwt de Nederlandse bewindvoerder Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een gesprek met persbureau ANP. “Dit noemen economen adaptieve verwachtingen. Dat mensen verwachten dat de huizenprijzen dalen puur omdat huizen de laatste tijd in prijs flink omlaag zijn gegaan”, legt hij uit.

Iets onder de vraagprijs betalen lijkt nu de standaard

De Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM maakte vorige week bekend dat de huizenprijzen het laatste kwartaal met 8,2 procent zijn gezakt, vergeleken met een jaar eerder. Een forse daling, vooral veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. De NVM ziet dat kopers voorzichtiger zijn geworden. Ze verkopen liever eerst hun bestaande woning, voordat ze een ander huis kopen. Mede daardoor staan woningen langer te koop en is aan het structureel overbieden een einde gekomen. Iets onder de vraagprijs betalen lijkt nu de standaard geworden.

Door die afkoeling van de huizenmarkt bestaat het gevaar dat mensen een te somber beeld van de huizenmarkt krijgen, zegt het IMF-bestuurslid. Toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, moeten de markt wel scherp in de gaten houden, maar zelf is hij ‘niet overdreven bezorgd’ over de nu sterk dalende prijzen. Die volgt namelijk op een periode, tot halverwege vorig jaar, waarin de huizenprijzen wel erg hard waren gestegen.

Waar eerder, rond de financiële crisis in 2009, veel huizenkopers ‘onder water’ kwamen te staan, ziet Hilbers dat nu niet in die mate gebeuren. Veel woningbezitters hebben hun rente op een laag niveau vast kunnen zetten en komen daardoor minder snel in problemen als de waarde van de woning daalt. Daar komt bij dat er nog altijd een woningtekort is. De vraag naar koopwoningen blijft dus. Als de rentestijging stopt, zal ook de prijsdaling op de woningmarkt ophouden, denkt Hilbers. Aan een concrete voorspelling waagt hij zich echter niet.

Genereuze leennormen

Het IMF adviseerde Nederland eerder de genereuze leennormen voor huizenkopers verder te beperken. Volgens Hilbers blijft dat advies in principe staan, om huishoudens minder kwetsbaar te maken. Alleen nu zou zo’n ingreep niet zo verstandig zijn, zegt hij. “Dat is nu een impuls in de verkeerde richting. Beter is het om de leennormen te beperken als de markt weer aantrekt.”

Economen van het IMF verwachten dat de rentes weer omlaag zullen gaan als de inflatie onder controle is. De structurele factoren waardoor de rentes eerder zo laag kwamen te liggen, zijn namelijk niet verdwenen, betogen ze. Die hadden te maken met zaken als een stijgende levensverwachting en lagere groei van de productiviteit. Als de prijsstijgingen afnemen, zullen centrale banken hun eerdere soepele geldbeleid weer oppakken, verwachten de IMF-economen.

