Illegale actie bij Tata Steel verloopt rustig

Zo rond half vijf valt de beslissing. De klimaatactivisten die ruim zes uur eerder het bedrijfsterrein van Tata Steel zijn binnengedrongen - illegaal, volgens burgemeester Frank Dales van Velsen, illegaal en gevaarlijk, volgens Tata Steel - zullen dat terrein verlaten. Niet via het hek dat aan het eind van de ochtend is geforceerd, maar via de hoofduitgang. Dat is dan nog wel drie kwartier lopen.

En zo eindigt een actiedag die toch vooral gemoedelijk is verlopen. De organisatoren, waaronder Greenpeace, hebben dan ook, voor en tijdens de actie, overleg gepleegd: met Tata, met Dales. Het actiekamp dat Greenpeace op vrijdag inrichtte, in een beeldenpark vol beelden van staal, vlakbij het Tata-terrein, is eigenlijk illegaal. Maar Dales greep niet in.

Later houdt de politie zich afzijdig als de ongeveer 400 actievoerders, zoals verwacht, een hek forceren en het terrein oplopen. Op het terrein grijpen beveiligers niet in als in het wit geklede activisten een fietstocht maken naar de meest bekritiseerde installatie van Tata, de cokesgasfabriek die van de actievoerders zo snel mogelijk dicht moet. Als de actievoerders al gespeeld hebben met de gedachte om alleen onvrijwillig te vertrekken dan is dat na zo’n dag niet echt gepast. Al zijn er elders op het terrein actievoerders van Extinction Rebellion die zich aan rails op het Tata-terrein vastklinken. Treinverkeer is daardoor niet mogelijk. Gevaarlijk, oordeelt Tata.

Dat de klimaatactivisten, waaronder mensen van Greenpeace, Extinction Rebellion en omwonenden, ergens het enorme Tata-terrein zullen opgaan, is ‘s morgens al duidelijk. Al zijn er maar weinig die weten waar het precies zal gebeuren.

Ruime voorbereiding

Bij de circa 400 actievoerders, de meesten hebben er overnacht, zit de stemming er die ochtend goed in. Ze zijn vrolijk, niet strijdlustig, wel actiebereid. Er is een Groninger bij die eerder meedeed aan een Greenpeace-actie bij Schiphol. Een meisje uit Utrecht dat al eens gearresteerd werd bij een actie van Extinction Rebellion op de A12. Een actiedebutant uit Brussel. Jongeren zijn oververtegenwoordigd, er zijn veel jonge jongeren ook. De Greenpeacers hebben rode overalls aan. Sommigen hebben een zakdoek voor hun mond, anderen een mondkapje.

De actie is goed voorbereid, zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace. Er zit een half jaar werk in. Voorbereiding, plannen maken, overleg met andere milieuclubs, met omwonenden, met juristen, met autoriteiten. Burgemeester Dales is langs geweest op het kamp, Tata Steel-topman Hans van den Berg ook. Geen steun is er van vakbond FNV, die zelf wel een milieuplan voor Tata Steel schreef. De verhouding tussen vakbond en milieu-organisaties blijft een gevoelige.

Ouhlahsen zegt het nog maar eens: Tata Steel hoeft niet weg. Maar het moet schoner. Snel veel schoner. De cokesgasfabriek moet dicht. Er zijn alternatieven voor. Die kosten geld, maar Tata heeft er sinds 2007, toen het ‘Hoogovens’ kocht, voldoende aan zijn Nederlandse staalfabricage verdiend.

Spandoeken en leuzen

Gewapend met spandoeken vertrekken de actievoerders. “Green!”, klinkt het, “peace!”. “We are here and we are strong.” “The people have spoken, the system is broken ole ole ole ola.” Achter de demonstranten loopt een man met een bord: ‘Make the world Greta again.’- een verwijzing naar de Zweedse milieu-activiste Greta Thunberg. Helemaal achteraan politie te paard.

Bij de haven van Tata is een spandoek opgehangen. Er zijn al fietsers op het bedrijfsterrein gesignaleerd, hoort Oulahsen. Dan maken een paar actievoerders zich los uit de stoet en hop, even later is een hek open. Gejuich weerklinkt.

Na een ruim kwartier lopen, arriveren de actievoerders bij een grote berg kolengruis die achter een hek ligt. Vrachtwagens rijden er nog rond. Maar niet lang, want ook dat hek houdt de actievoerders niet tegen. Het hek bij het gruis krijgt een spandoek: ‘Ziek van de fabriek’. Daarna klimmen actievoerders op een silo: ook die wordt van een spandoek voorzien. Vanaf een dijk, buiten het terrein, is het allemaal goed zichtbaar. Dankzij de kolengruisberg en de rokende installaties op de achtergrond is het een fotogenieke locatie.

Geslaagde actie

Fietsende activisten fietsen rondjes op het terrein. Net buiten de omheining speelt een band. Actievoerders dansen en springen op de muziek. Familie en sympathisanten rijken hen over een hek eten en water aan…vooral water. Een groep maakt een wandelronde langs de vermaledijde cokesgasfabriek. Op de dijk kijken vakantiegangers, omwonenden, sympathisanten en politieagenten toe.

Een kijker wijst op de werkgelegenheid als de staalfabriek dicht zou gaan. En dat het staal dan gewoon elders wordt gemaakt. Een ander zegt dat het veel schoner kan en vertelt over de kinderspeeltuin in de buurt die zo vaak schoongemaakt moet worden. En over de vele kankergevallen in de regio.

Iets over vijven is de actie voorbij. “We hebben ons punt gemaakt”, zegt Oulahsen, die haar waardering uitsprak voor de handelswijze van burgemeester Dales. “Maar als de overheid of Tata Steel niet ingrijpen, komen we terug.”

