Ik zag Johan Vollenbroek bij Ongehoord Nieuws, en viel bijna van mijn Crunchmaster XL

Bij Fysiomed in Amsterdam, waar ik op het hoogste fysiotherapeutische én podologische niveau wordt gepijnigd (behandeld, Dolluf!) en de gym gebruik om mijn pezige lichaam wat sterker en soepeler te krijgen, zag ik op een scherm aan de muur zomaar Ongehoord Nieuws.

Normaal gesproken zie ik op dat scherm flarden van basketbal uit de middenklasse van de NBA, of twee tennissers die ik niet ken op een toernooi dat me niet interesseert. Nu zag ik een flard ON en Johan Vollenbroek, strijder vóór natuur en tegen stikstof. Ik viel bijna van mijn Crunchmaster XL. En besloot, uitgetraind en fris gedoucht, terug te kijken wat daar gebeurde.

Een behoorlijk inhoudelijk gesprek

Vollenbroek ging in debat met Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF). Zij is een scherpe vrouw met een agrarisch hart, FDF is een organisatie die harde taal en milde bedreigingen geen probleem vindt om de omzetten van Big Agro, en het boerenleven zoals we dat kennen, overeind te houden.

Het was een behoorlijk inhoudelijk gesprek. Toch een paar puntjes mijnerzijds. Eigenlijk zijn de agrariërs en de natuurbeschermers, als ik zo mag generaliseren, het over best veel eens: het belang van natuur, het belang van een sterke agrarische sector, het belang van duidelijke politieke keuzes.

Opvallend vond ik dat Van Keimpema verwees naar het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds, waaruit zou blijken dat het opvallend goed gaat met de flora en fauna in Nederland. Mijn krant echter omschreef het als ‘het beschermen van de natuur voldoet niet meer, het is de hoogste tijd voor grootschalig natuurherstel’, en ‘de natuur staat er (...) steeds slechter voor, de belangrijkste oorzaken zijn een teveel aan stikstof en verdroging en versnippering van natuurgebieden’.

Er zit dus wel wat ruimte tussen het rapport en wat FDF daarvan maakt. Ook vanwege dit citaat: ‘In agrarisch gebied, ruim de helft van de oppervlakte van Nederland, blijft de natuurwaarde achteruitgaan’. Dat blijkt uit sterke afname van weide- en akkervogels en vele soorten insecten. En ja, dat is op te lossen met ‘minder intensieve en meer biologische landbouw, en vooral minder bestrijdingsmiddelen’.

Drie keer dezelfde vraag

Ook opvallend: de presentatrices van ON stelden Vollenbroek tot drie keer toe de vraag of hij het niet erg vond dat al die boeren moesten verdwijnen? Hij gaf drie keer met een glimlach het feitelijke antwoord: we hebben de boeren nodig, we hebben vermoedelijk méér boeren nodig – wat ook bleek uit een recent plan van de Partij voor de Dieren – er is alleen een grote transitie gaande. Daar zou het over moeten gaan. Want dat raakt ook aan de wanhoop van de boer die doorheeft hoe lang hij of zij al wordt voorgelogen door het CDA, de agrolobby en die ene bank.

Toen de ON-dames ook een VlaamsBlok-populist aan het woord lieten die uitlegde dat er vrijheid moet zijn voor alle boeren in Nederland om te doen wat ze willen, zat ik toch aan mijn taks. Maar ik blijf wel geloven dat het gesprek, het luisteren, het zoeken naar overeenkomsten, juist in zo’n alomvattend en toekomstbepalend thema, de enig mogelijke weg is.