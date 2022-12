Ik voel me als boerin als een balletje in een flipperkast

Is de kloof tussen politiek en boeren te overbruggen? GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet en melkveehouder Amber Laan gaan in gesprek over stikstof en de landbouw van de toekomst.

Hoi Laura,

In je vorige brief schrijf je dat het je heerlijk lijkt om boer te zijn. Ik kan je verzekeren: het is ook heerlijk om boer te zijn. Al moet je wel, net als een politica in deze tijd, tegen een stootje kunnen.

Ook lees ik dat je melk haalt bij een boer die net het bedrijf heeft overgenomen omdat je het hem extra gunt. Heel mooi. Ik denk dat jonge boeren en tuinders belangrijk zijn de komende tijd. Zijn er manieren om ook andere jonge boeren te ondersteunen, met het oog op de uitdagingen waar wij voor staan?

Afgelopen vrijdag kwamen er vier Kamerbrieven uit die over boeren en het platteland gaan. Het voorstel is om boerenbedrijven op basis van vrijwilligheid uit te kopen. Dit lijkt mij een mooie stap, waarna het legaliseren van de Pas-melders voor mij absolute prioriteit heeft.

Als ik kijk naar mijn eigen bedrijf, blijft het na deze Kamerbrieven lastig om toekomstplannen te maken. Een stoppersregeling kan een deel van de oplossing zijn, maar als jonge, ambitieuze boerin vraag ik mij natuurlijk af waar ik als ‘blijver’ op kan rekenen.

Hightech en natuurinclusieve landbouw

Zelf denk ik weleens aan de transitiepaden die de Sociaal Economische Raad in 2021 presenteerde. Ik denk dat ik goede ideeën heb over hoe deze routes, die variëren van hightech tot natuurinclusieve landbouw, uitgewerkt kunnen worden in de praktijk. Ben je bekend met deze transitiepaden en heb jij daar ook gedachten over? Welke ondersteuning kunnen de blijvers van jou verwachten?

Ik vind het jammer dat de plannen van afgelopen vrijdag eerder uitlekten. Over de landbouw en specifiek veehouderijen is de afgelopen tijd zo veel geschreven en gesproken. Af en toe voel ik mij als een balletje in een flipperkast, waarbij de politiek het ene knopje bedient en de media het andere knopje.

Een mening hebben over boeren en voedsel is goed, maar daarnaar handelen is best complex. Ik vind het eerlijk dat je schrijft dat je daar moeite mee hebt.

Ook ik vind het uitdagend om bijvoorbeeld mijn idee over hoe ons landschap eruit moet zien, te vertalen naar mijn boodschappentas. Hoe breng je de impact van het produceren van een liter melk of een kippenei op de omgeving in kaart? En hoe zorgen we ervoor dat consumenten vaker weloverwogen keuzes maken?

Het aanbod beter organiseren

Die verantwoordelijkheid moet niet alleen bij consumenten liggen. In Nederland hebben we sterk georganiseerde agrofoodketens en ook zij spelen een rol in de veranderingen van de landbouw. Denk aan diervoerbedrijven, zadenleveranciers of zuivelverwerkers. Daarnaast kan de retail het aanbod beter en logischer organiseren. Zo kunnen we samen zorg dragen voor een collectief gezond en duurzaam voedselklimaat.

Ik denk dat een landbouwakkoord zoals nu aangekondigd door minister Adema daaraan bijdraagt. Als jij in de schoenen van minister Adema stond, hoe zou jij zo’n landbouwakkoord aanvliegen? Wie zou je uitnodigen en wat zou je op papier willen zetten met deze partijen?

Ik ben benieuwd naar je reactie, die ik zal lezen in Ierland. Ik ga op bezoek bij mijn zus en tante, die daar beiden ook boer zijn!

Met vriendelijke groetjes,

Amber