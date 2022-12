Iedereen gaat betalen voor CO2-uitstoot, maar gaat iemand daar ook duurzamer van leven?

Wie thuis of onderweg het klimaat vervuilt, door gebruik van fossiele energie, gaat dat per 2027 extra in de portemonnee voelen. Een nieuwe CO 2 -heffing komt dan via benzinepompen en energiemaatschappijen terecht bij de eindklant.

Dat is de strekking van een EU-voorstel dat steun krijgt van het Europees Parlement – een ultiem Brussels besluit volgt nog. De CO 2 -taks moet zo bijdragen aan de vermindering van de Europese CO 2 -uitstoot, met 55 procent in 2030. Want de aanname is: wie meer betaalt voor vervuiling, gaat duurzamer leven.

Toch is het de vraag of de EU-lidstaten hun footprint zoveel zien krimpen als ze hopen door het stelsel voor CO 2 -belasting (ETS) uit te breiden van de industrie naar de woon- en transportsector. “De prijs is voor burgers een belangrijke factor, maar niet altijd doorslaggevend bij het wel of niet maken van een duurzame keuze”, reageert hoogleraar Linda Steg, die als gedragsexpert verbonden is aan het gezaghebbende VN-klimaatpanel IPCC.

“Als het prijsverschil beperkt is, kiezen veel mensen alsnog voor de klimaatonvriendelijke optie”, zegt Steg. Dat hoeft geen onwil te zijn. Mensen zijn vaak gewoontedieren, die niet zomaar milieuvriendelijke keuzes maken omdat het in een overheidsplan staat, of omdat ze iets meer betalen voor vervuiling.

Sceptisch

“Ook wanneer iemand het klimaat belangrijk vindt, maar het idee heeft dat CO 2 -maatregelen niet op een eerlijke manier worden uitgevoerd kan zo iemand toch sceptisch worden”, beaamt duurzaam gedragsexpert Thijs Bouman (Rijksuniversiteit Groningen). Indien burgers bijvoorbeeld de indruk krijgen dat het bedrijfsleven ontzien wordt (door uitstel of gratis CO 2 -rechten) kunnen ze de hakken in het zand zetten, ondanks hun wens voor een leefbare planeet.

Samen met collega-deskundigen adviseerde Bouman het kabinet dit jaar om beter te letten op psychologische drijfveren. Naast de ‘stok’ (de CO 2 -taks) moeten er ook ‘wortels’ (subsidies en aantrekkelijke alternatieven) zijn om burgers over de streep te trekken, aldus het expertteam, in verwijzing naar een harde of zachtaardige manier om een paard in beweging te krijgen. Ook moet de overheid ‘het goede voorbeeld geven’, schreef die expertgroep. Dus niet: huishoudens tot duurzaam gedrag manen en ondertussen zelf de industrie spekken met fossiele subsidies.

Verder speelt de manier waarop de opbrengst van de geïncasseerde CO 2 -taks besteed wordt een rol, denkt Bouman. Zijn inschatting is dat het draagvlak toeneemt wanneer EU-lidstaten geïnde CO 2 -baten investeren in schone alternatieven. Toch kan het zijn, zegt Bouman, dat sommige mensen bereid blijven om meer te betalen voor het behoud van comfort of gemak, ook al leidt dat tot meer vervuiling.

Hoe sterk de CO 2 -prijs vanaf 2027 zal drukken op het budget van burgers is afwachten. Dit ligt aan de verdere uitwerking van het CO 2 -rechtensystseem. Hoeveel rechten er beschikbaar komen en tegen welke prijs ze ingekocht moeten worden bepaalt hoe burgers veroorzaakte klimaatschade zullen terugzien op hun rekeningen.

Alternatief

Behalve de financiële prikkel is van belang dat mensen een goed duurzaam alternatief krijgen, zegt Steg, zodat ze daadwerkelijk hun leefpatroon thuis en onderweg aanpassen. Schoon transport, zoals openbaar vervoer of een elektrische auto, moet beschikbaar zijn. En voor de gasketel thuis moet de aanschaf van een (hybride) warmtepomp binnen bereik liggen.

Daarom is het goed, volgens Steg, dat het EU-voorstel inzet op een sociaal fonds (omvang: 86,7 miljard euro) waar mensen zonder spaarrekening een beroep op kunnen doen, als ze vanwege oplopende fossiele kosten een groene stap willen zetten. Over het sociale miljardenfonds, dat gefinancierd moet worden door lidstaten en (vooral) door de vervuilende industrie, klinken positieve geluiden.

Maar kritiek is er ook, zoals van het Wereldnatuurfonds. Die milieuorganisatie vindt een pot met 86,7 miljard ontoereikend en te star, waardoor ‘het fonds riskeert dat degenen die het minst te besteden hebben langer vast blijven zitten aan dure en vervuilende energie’.

Om draagvlak te vinden bij burgers voor CO 2 -vermindering is veel meer nodig dan een hogere rekening alleen, vertelt Steg. “Duurzaam gedrag is alleen blijvend van aard als mensen weten waar ze het voor doen.” De overheid zou daarom, blijvend, moeten uitleggen waarom milieuvriendelijk gedrag nodig is om de gevaarlijke opwarming van de aarde te beperken.

