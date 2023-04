Iedereen een dikke bak. Ondanks klimaatcrisis worden nieuwe auto's steeds zwaarder

Nieuw verkochte auto’s zijn in de afgelopen tien jaar 100 kilo zwaarder geworden. Dit komt vooral door de opkomst van SUV’s, stelt Green NCAP, een Europese organisatie die onderzoek doet naar de groene claims van autofabrikanten.

Door de gewichtstoename zijn nieuwe auto’s minder zuinig en vervuilender geworden, stellen de onderzoekers. Dat komt doordat de auto’s meer energie verbruiken onderweg, maar ook omdat productie en recycling van zwaardere auto’s meer energie kost.

De onderzoekers deden voor 34 modellen een zogenaamde levenscyclusanalyse, waarbij energieverbruik en uitstoot over de hele levensduur werden berekend van productie tot sloop of recycling. Ze gingen er daarbij vanuit dat auto’s 16 jaar oud worden en 240.000 kilometer rijden.

100 kilo zwaarder betekent 1,4 ton extra CO2-uitstoot

Voor iedere honderd kilo extra, verbruikt een kleine middenklasser 5,7 megawattuur meer aan energie en gaat de uitstoot van CO2 met 1400 kilo (1,4 ton) omhoog.

Bij auto’s met een verbrandingsmotor groeien energieverbruik en uitstoot ongeveer even hard mee met de gewichtstoename. Als volledig elektrische auto’s zwaarder worden stijgen energieverbruik en uitstoot ook, maar veel minder hard dan bij hun fossiele tegenhangers. Sowieso zijn elektrische auto’s minder vervuilend. Zij stoten over hun hele levensduur ongeveer 40 tot 50 procent minder broeikasgassen uit dan benzine- en dieselauto’s.

De onderzoekers keken ook naar hybride auto’s. Deze modellen zijn relatief zwaar omdat ze twee aandrijfsystemen hebben en ook nog een zwaar batterijpakket meetorsen. Om die reden scoren ze slechter dan elektrische auto’s en ongeveer hetzelfde als even zware auto’s op benzine en diesel.

Auto’s moeten vooral lichter worden

De onderzoekers roepen fabrikanten op om lichtere auto’s te bouwen. Consumenten kunnen daarbij helpen, want hun voorliefde voor zware auto's is volgens de onderzoekers een belangrijke oorzaak van het probleem. Ook in Nederland heeft de SUV bijvoorbeeld een stormachtige opkomst gemaakt, ten koste van bijna alle andere autotypes.

Volgens Bovag werden in Nederland vorig jaar 312 duizend nieuwe auto’s verkocht. De helft daarvan was van het type SUV. Tien jaar eerder was dat nog 7 procent. Hatchbacks, voorheen altijd het populairst, zijn nu nog goed voor 35 procent van de nieuw verkochte auto’s. Maar voor sedans (marktaandeel 3 procent) en stationswagens (10 procent) halen consumenten steeds vaker hun neus op.

Vervoer betaalbaar houden

De opkomst van zwaardere automodellen heeft nog een gevolg, bleek vorige week tijdens het Freedom of Mobility Forum, georganiseerd door Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat en Citroen. Zwaardere auto’s zijn namelijk ook duurder. Dat geldt zeker voor elektrische auto’s, vanwege het kostbare batterijpakket.

Centraal stond dan ook de vraag: hoe kunnen we vervoer voor iedereen betaalbaar houden?

Stellantis topman Carlos Tavares weet het wel: door meer groene energie op te wekken en elektrische auto’s lichter te maken. Hij verwacht dat batterijen in de komende vier jaar al kleiner zullen worden, met behoud van de actieradius.

IPCC-lid Yamina Saheb vindt daarentegen dat mensen hun ‘autoafhankelijkheid’ moeten terugdringen. Individueel vervoer en de auto zijn in het denken al veel te lang aan elkaar gekoppeld, zei ze. “Deze eeuw gaat niet over ‘meer auto’s’, maar over meer mensen in één auto.”

