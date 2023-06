IEA: Energiecrisis zet vaart achter groei van duurzame bronnen

Er zit schot in de wereldwijde groei van duurzame energie. Het aantal windturbines neemt fors toe, maar vooral zonne-energie is populair. Panelen veroveren dak en veld. Windmolens zijn ook in trek, die verrijzen op zee maar vooral nog in groepjes op land.

Alles wijst erop dat in 2023 een niet eerder vertoonde toename in productievermogen voor duurzame energie wordt aangetikt, meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) donderdag in een studie. De wereld stevent dit jaar af op 440 gigawatt toename van groen energievermogen (107 gigawatt meer dan de groeispurt in 2022). Even voor het idee: dat is evenveel als alle energiecentrales van Duitsland en Spanje bij elkaar opgeteld.

Het IEA turfde alle afgelopen jaren een toename van duurzame energiebronnen. Maar de toename die zich nu aftekent is bijzonder, aldus het toonaangevende agentschap. Maar goed, de geopolitieke situatie die de groei aanzwengelt is dat ook. Sinds de Russische inval in Oekraïne geldt: energie is een schaars en dus duur goed. Landen streven wereldwijd naar eigen bronnen.

Als het even kan duurzaam in plaats van olie, steenkool en gas. Die trend is, naast strenger klimaatbeleid en duurzame bedrijfsdoelen, de verklaring voor de groene groeispurt, stelt het IEA. Dat gaat nog wel even zo door, voorziet het agentschap. ‘Verdere groei’ van duurzame bronnen ligt in 2024 voor de hand, richting 4500 gigawatt: evenveel als alle energieproductie van de VS en China samen.

Dat is goed nieuws voor het klimaat. Want om de dominante rol van fossiele energiebronnen te beperken is precies nodig wat zich nu aftekent: groeirecords en prijsdaling voor groene bronnen. Alleen zo kunnen de doelen van het Parijs-akkoord van 2015 nog in beeld komen. Want daar zit nog onvoldoende schot in.

Zo bezien komen de IEA-cijfers als geroepen. Toch zitten er nog addertjes onder het gras. Terwijl het aantal windmolens en zonnepanelen een onstuitbare groei doormaakt, neemt ook de productie van olie en gas nog toe. De investeringen groeiden dit jaar met 7 procent, het niveau van voor corona. Duurzame energie knaagt dus nog niet aan de fossiele sector.

Voor grijs en groen blijkt ruimte, vanwege de ban op Russische bronnen. Landen zijn geneigd om energie te hamsteren. Dat leidt ertoe dat bedrijven wereldwijd dit jaar naar schatting nog altijd zo’n 1 biljoen dollar investeren in fossiele energiebronnen. Daar staat een investering van 1,7 biljoen dollar in groene technologie, waartoe het IEA ook kernenergie rekent, tegenover.

Een ander zorgpunt dat leeft bij het IEA is dat de duurzame groei van energiebronnen zich niet evenredig verdeelt over de wereld. Vooral Europese landen, de VS en China dragen bij aan de sprong. Tel de groei van warmtepompen, elektrische auto’s, groene opslag en biobrandstoffen mee in de rijke westerse landen en China en de duurzame groei komt zelfs voor 90 procent op hun conto.

Dat geeft een “serieus risico op scheidslijnen in wereld”, merkte het IEA op, dat wel opmerkt dat ook India inzet op duurzame bronnen. Het agentschap hamert erop dat de groei van duurzame bronnen in alle delen van de wereld in de versnelling komt.

