Huren of kopen lukt bijna niet, dus blijven jongeren thuis wonen

Dan maar langer thuis blijven wonen, bij hun ouders. En als ze toch het huis uitgaan, dan vaak naar een dure huurwoning. Want een koophuis is niet te betalen en voor sociale huur bestaan lange wachtlijsten.

Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigen dit beeld: het aantal jongeren tussen de 18 en 30 jaar dat nog thuis woont, is gestegen van ruim 44 procent in 2015 naar 53 procent in 2021. Een flink deel van hen vindt dat niet zo’n ramp. Maar het percentage dat daar graag weg wil, maar denkt dat dat voorlopig niet zal lukken, is verdubbeld.

Al die CBS-cijfers wijzen dezelfde kant op: jongeren komen er erg moeilijk tussen op de woningmarkt. Het aantal jongeren dat in staat is geweest een huis te kopen, is in tien jaar tijd afgenomen van 20 naar ruim 15 procent. Huren van een woningcorporatie (met tegenwoordig een huur tot 760 euro) is nu weggelegd voor slechts 10 procent van alle jongeren, tegen bijna 16 procent in 2012.

Nee, het is niet eens verrassend, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS over de cijfers. “Iedereen die mensen in deze leeftijdsgroep kent, zal het herkennen.”

‘Thuisblijvers zijn achterblijvers’

Wie echt niet langer bij z’n ouders wil blijven wonen, is dus vaker dan vroeger aangewezen op een huurhuis in de vrije sector. Daar mag de huiseigenaar vragen wat de markt toelaat, en vanwege het woningtekort heeft dat de laatste jaren tot stevige huurverhogingen geleid. Ruim 15 procent van de jongeren woont nu in zo’n - bijna altijd - duur huurhuis; in 2012 was dat nog 10 procent.

‘Thuisblijvers zijn achterblijvers', waarschuwde de Woonbond vorig jaar, toen dezelfde trends al zichtbaar waren. Jongeren lopen tegenwoordig gemiddeld tegen de 24 als ze het huis uitgaan, grofweg een jaar ouder dan in 2012. “Deze thuisblijvers wonen later zelfstandig, trouwen later en krijgen ook vaak later kinderen.”

Maar Van Mulligen van het CBS relativeert de gevolgen van woontrends voor beslissingen van jongeren over hun levensloop. “De leeftijd waarop jongeren gaan samenwonen, schuift op, ja. Maar dat houdt niet noodzakelijk verband met hun kans op een huis”, zegt hij. “Het zou ook andersom kunnen zijn: met z’n tweeën maken jongeren misschien meer kans op een huis.”

Het liefst een koophuis

Maar niet alleen bij jongeren die nog thuis wonen, leidt de krapte op de woningmarkt tot ongenoegen. Wie een koophuis heeft, is het vaakst tevreden; diegene hoeft niet zo nodig te verhuizen. Maar het aantal jonge huurders in de vrije sector dat graag weg wil, maar niet kan, is verviervoudigd. Ook jongeren met een schappelijke huur zoeken niet zelden iets anders. En dan het liefst een koophuis. Het aantal jongeren dat liever koopt dan huurt, is toegenomen. In de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar wil zelfs 70 procent het liefst een koophuis.

Wie voor het eerst een huis koopt, heeft nog steeds veel geld nodig. De huizenprijzen dalen weliswaar en meerdere banken voorspellen dat die daling nog wel even doorgaat. Maar omdat de hypotheekrente omhoog is gegaan, blijven ook de maandlasten voor een koophuis stijgen. “Inmiddels zijn zelfs twee modale jaarinkomens nog niet genoeg om een gemiddeld geprijsde woning te kopen”, stelde Carola de Groot, woningmarkteconoom bij de Rabobank, vorige week nog vast.

Lees ook:

Nu dalen de huizenprijzen dan toch echt

Het kon niet uitblijven, en nu gebeurt het ook: de huizenprijzen dalen, vrij stevig zelfs. Een keerpunt, zeggen de makelaars.