Huisbazen in Rotterdam lichten vaak de hand met de wettelijke huurprijs

Particuliere huisbazen in Rotterdam vragen in groten getale te veel huur, met name voor woningen die in de categorie ‘sociale huur’ horen en dus voor mensen met een bescheiden inkomen betaalbaar moeten zijn. Ruim de helft van deze woningen wordt voor te veel geld verhuurd.

In zijn onderzoek naar de particuliere verhuurmarkt, in opdracht van de gemeente, vergeleek bureau Realstats de gevraagde huren met het ‘puntenstelsel’. Daarin krijgt een woning punten: hoe beter de woning, hoe meer punten, hoe hoger de huur. Bij het hoogste aantal punten, 142, hoort een huur van zo’n 800 euro per maand. Daar ligt de grens van de sociale huursector. Scoort een woning meer dan 142 punten, dan valt die in de vrije sector. Dan mag de verhuurder ervoor vragen wat-ie wil.

Dat laatste doen particuliere huiseigenaren – die in Rotterdam een kwart van alle woningen bezitten – dus ook erg vaak voor woningen met minder dan 142 punten, stelt Realstats vast. Huren rond de 1000 euro zijn geen uitzondering, zelfs 1500 euro komt voor. Dat is niet verboden, ook niet in de sociale huursector: er geldt ‘contractvrijheid’, dus als de huurder ermee instemt, mag het. Wie die te hoge huur bij de Huurcommissie aanvecht, zal altijd gelijk krijgen. Maar veel huurders kennen de regels niet of durven die stap niet te zetten.

In andere steden niet anders

Het is ‘onwaarschijnlijk’ dat dit soort zaken alleen in Rotterdam voorkomen, “al weten we niet precies hoe vaak”, reageert Mathijs ten Broeke van de Woonbond. “In Rotterdam springen vooral de wijken met veel verouderde woningen eruit. In vergelijkbare wijken in andere steden zal dat niet anders zijn.”

Het Rotterdamse onderzoek bevestigt volgens de Woonbond de noodzaak om uitkomsten van het puntenstelsel verplicht te maken in plaats van verhuurders contractvrijheid te gunnen. Als minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) zijn zin krijgt, gebeurt dat ook: die maatregel maakt deel uit van een wetsvoorstel dat hij na de zomer naar de Tweede Kamer wil sturen.

Via dat wetsvoorstel Betaalbare Huur wil de minister het puntenstelsel bovendien voor meer woningen laten gelden. De grens gaat dan van 142 naar 187 punten, met een bijbehorende maximale huur van zo’n 1100 euro. Dan krijgen dus veel meer woningen een voorgeschreven huur, vaak lager dan wat er nu voor gevraagd wordt.

Ten koste van woningzoekenden

Dit tot groot ongenoegen van Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders. Die waarschuwt dat er als gevolg van De Jonges wet niets meer te verdienen is aan de verhuur, dat huisbazen massaal hun woningen zullen verkopen en dat de huurmarkt daardoor fors zal krimpen. “Excessen op de huurmarkt moeten worden aangepakt", zegt woordvoerder Kavish Partiman. “Maar De Jonges voorstel gaat ten koste van het aanbod aan woningen en dus ook ten koste van woningzoekenden.”

Ook in Rotterdam moeten excessen worden uitgebannen, zegt Partiman. “Maar het kan best zijn dat huurder en verhuurder samen een iets hogere huur zijn overeengekomen, omdat dat voor beiden goed uitpakt. Bijvoorbeeld als de huurder dan meer huurtoeslag kan krijgen.”

Zijn verhuurders mensen zoals jij en ik? Huisjesmelkers? Vastgoed Belang ergert zich aan het gangbare beeld van de huiseigenaren die zij vertegenwoordigt. Deze week begon ze een campagne onder het motto: ‘Particuliere verhuurders: mensen zoals jij en ik!’ Wij hebben hart voor huurders, is de boodschap. Minister De Jonge dwingt hen die te laten vertrekken, zegt iemand in die campagne, en dat ‘breekt mijn hart’. Stadsgeograaf Cody Hochstenbach reageerde via Twitter met zijn eigen onderzoek naar huiseigenaren. Het zijn meest vijftigers en zestigers, ze wonen bovengemiddeld vaak in plaatsen als Laren, Bloemendaal en Wassenaar, bijna de helft behoort tot de 10 procent van Nederland met de meeste welvaart. ‘Het zijn bijna nooit mensen zoals jij en ik’, twittert Hochstenbach. ‘Tenzij je tot de economische elite behoort.’

Lees ook:

Particuliere huisbazen overtreden massaal de huurregels

De Huurcommissie krijgt erg veel klachten over particuliere huiseigenaren. Deze klagende huurders hebben bijna altijd gelijk.