Hotel? Taxi? Dit is wat je als gedupeerde van een treinstoring kunt declareren

Wat vergoeden jullie bij een storing waardoor de treinen niet rijden?

“We hebben standaard vergoedingen voor vertragingen die langer duren dan 30 minuten. Vanaf dat moment kunnen mensen een deel, als het niet langer duurde dan een uur, of de volledige kosten van hun reis terugkrijgen. Bij incidenten, zoals de IT-storing in en rond Amsterdam eerder deze week, vergoeden we een overnachting in een hotel, maaltijden en de reiskosten voor vervangend vervoer. Dat geldt ook voor de kosten van een taxi. Wie eigen vervoer heeft geregeld krijgt een vergoeding per kilometer.”

Zit daar een limiet aan?

“De regel is dat we ruimhartig vergoeden. Maar stel je voor dat een reiziger het allerduurste hotel van Amsterdam heeft geboekt, kunnen we daar maar een deel van vergoeden. Verder houden we geen vaste prijzen, uiteindelijk is het maatwerk. Iemand die met de taxi van Amsterdam naar Groningen moet zal meer declareren dan iemand die de taxi pakt van Amsterdam naar Utrecht. Wat betreft overnachtingen, de reguliere prijs voor een hotel vergoeden we gewoon. We kijken dan een beetje naar wat andere reizigers indienen en als je niet extreem ver boven de gemiddelde prijs zit komen we er altijd wel uit. Maar het is dus geen blanco cheque.”

Hoe weten reizigers wanneer ze, als treinen uitvallen, een hotelovernachting of taxirit kunnen regelen met de zekerheid dat de NS die later terugbetalen?

“Een storing is natuurlijk geen standaard situatie maar we weten dat er mensen zijn geweest die niet wisten of wij gemaakte onkosten zouden vergoeden. Dat is heel vervelend, maar wij dachten lang dat de storing verholpen kon worden en mensen nog wel thuiskwamen. Ik weet niet precies hoe laat we zijn begonnen met communiceren dat onkosten vergoed zouden worden, het was ergens in de nacht. Vervolgens informeren we reizigers via onze kanalen: de NS-app, onze site, sociale media, de beeldschermen op stations en via onze machinisten en conducteurs. Zelf begon ik om 05.00 uur met werken, toen heb ik de pers laten weten dat de kosten zouden worden vergoed.”

Waar kunnen mensen declareren en tot wanneer?

“Ze kunnen ons bellen, met de klantenservice chatten of een claim indienen via onze website. Voor mensen die digitaal wat minder vaardig zijn kunnen we regelen dat we dit telefonisch en eventueel via de post afhandelen. Gestrande reizigers mogen de komende maanden nog een declaratie bij ons indienen. Het hangt een beetje van de drukte af maar mensen kunnen er vanuit gaan dat vier weken na het opsturen van hun bonnetje het geld op hun rekening staat.”

Hebben jullie een potje voor dit soort onvoorziene kosten? En zit daar genoeg in?

“Ja, we hebben een potje en het is nog nooit voorgekomen dat het potje leeg is. Er wordt bijna dagelijks aanspraak op gemaakt, dat kan al als één trein vertraging heeft. Maar ook onkosten bij grotere incidenten worden vanuit dit potje vergoed. In totaal kenden de NS vorig jaar 184.996 keer een claim toe voor geld terug bij vertraging (2,2 miljoen euro). Compensatie voor vervangend vervoer, taxi en hotel kwam 32.293 keer voor (3,2 miljoen euro). Vorig jaar was een duur jaar voor NS. Doordat reizigers veel hinder ondervonden door extreem weer (storm), stakingen, personeelstekorten en een omvangrijke IT-storing in april.”

Lees ook:

Kamer niet te spreken over treinstoring en onderbreking Eurostar

De Tweede Kamer is kritisch op de aanpak van de treinstoring in Amsterdam afgelopen zondag. Ook zijn de Kamerleden niet te spreken over de maandenlange onderbreking van de treinverbinding tussen Amsterdam en Londen, de Eurostar.

‘Deze treinstoring is uniek, we gebruiken voor het eerst onze back-uplocatie’

Een storing bij de treinverkeersleiding in Amsterdam legde het treinverkeer van en naar de hoofdstad lange tijd lam. Waarom duurde het zo lang en kan het weer gebeuren?