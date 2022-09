Hoogste rechter zet streep door vergunningen emissiearme stallen

Drie melkveehouders in de provincie Utrecht mogen hun bedrijf voorlopig niet uitbreiden. Zij wilden gebruik gaan maken van een stal met een zogenaamde emissiearme vloer. Een systeem dat de koeienpoep en -plas zo snel mogelijk gescheiden afvoert, waardoor er minder stikstof vrijkomt. Maar over die nieuwerwetse stallen bestaat nu te veel twijfel of ze wel doen wat ze beloven, concludeert de Raad van State. De provincie Utrecht had op basis van die onzekerheid geen vergunning mogen verlenen, en moet de situatie dus opnieuw beoordelen.

Deze emissiearme stalsystemen worden door overheid én de sector gezien als een deel van de oplossing voor het stikstofprobleem. In theorie zijn ze dat ook: in de testfase zorgen de nieuwe stallen voor meer dan een halvering van de uitstoot. Maar in de praktijk werkt het systeem veel minder goed dan voorgespiegeld, zo blijkt uit twee wetenschappelijke rapporten. Die wegen voor de Raad van State zwaar.

Door de vergunning toch te verlenen, handelt de provincie in strijd met het ‘voorzorgsbeginsel’, redeneert de rechter. Omdat er twijfel is of de emissiearme stallen wel effectief zijn, kan de provincie óók niet garanderen dat de uitbreidingsplannen de natuur niet schaden. Er gaat daarmee niet alleen een streep door deze vergunningen, maar ook door de rekening van andere boeren die met zo’n emissiearme stal dachten te kunnen uitbreiden. Dat wordt in elk geval voor de twee innovatieve systemen waar het in deze zaak om draaide erg moeilijk.

(Later meer)