Hoogsensitieve supermartklanten in België krijgen hun eigen stille uurtje

Krijsende kinderen, het continue gepiep van kassa's die streepjescodes lezen, een ritselend pak chocolaatjes dat uit het vak valt; bij hoogsensitieve mensen komen al deze geluiden die je in een supermarkt hoort, heel hard binnen. En dan hebben we het nog niet gehad over de achtergrondmuziek, die wel zachtjes staat, maar te hard om niet te horen.

Sommige mensen komen zwaar overprikkeld en dus moe terug van boodschappen doen vanwege al het omgevingsgeluid. Maar geen brood, groente en zoetigheid halen, is natuurlijk geen optie. Twee grote Belgische supermarktketens willen daarom deze bezoekers tegemoetkomen. Carrefour en Delhaize voeren stille uurtjes in hun Belgische winkels in voor hoogsensitieve mensen om het boodschappen doen aangenamer te maken.

Een zeer welkome verrassing

In de Delhaize-winkels gaat het om een stil uur van maandag tot vrijdag van negen tot tien. “Waar wekelijks inkopen doen voor velen een evidentie is, is het dat voor personen die lijden aan een autismespectrumstoornis allerminst”, zegt een woordvoerder van Delhaize. Bij Carrefour kan de klant in een groot aantal winkels elke dag – behalve op zaterdag – tussen twee en vier uur terecht.

Tijdens het stille uurtje worden de lichten gedimd, de muziek en commerciële winkelmededelingen afgezet, de biep-geluiden stiller gezet en winkelkarretjes niet naar hun plaats op de parkeerplaats terug gerold. Delhaize benoemt in het bijzonder mensen met een autismespectrumstoornis, maar ook voor zeer gestreste bezoekers, of zelfs mensen met een burn-out, is rust in de winkel een zeer welkome verrassing.

“De overvloed aan prikkels waarmee klanten te maken krijgen, maakt winkelen voor sommigen onder hen bijna tot een onmogelijke activiteit”, licht de woordvoerder van Delhaize toe. Het gaat vooralsnog om een test.

