Hond met anti-vlooienmiddel brengt verboden landbouwgif de natuur in

Nee, de hond gaat niet dood aan het middel dat het baasje gebruikt om vlooien en teken te bestrijden. Maar het dier brengt wel gifstoffen in de natuur, zoals fipronil en imidacloprid, die wegens hun schadelijke werking inmiddels zijn verboden in de landbouw, waarschuwen twee Wageningse onderzoekers.

“Als te veel honden in een klein afgesloten vennetje gaan zwemmen, kan het waterleven eraan kapot gaan”, zegt Ivo Roessink, ecotoxicologisch onderzoeker bij Wageningen University & Research. “Het zijn gifstoffen, ga daar prudent mee om”, waarschuwt hij. “Geniet met je huisdier van de natuur, maar zorg dat anderen dat ook nog kunnen doen.”

“Uitgekamde hondenharen horen in de restcontainer en niet in de tuin of in de natuur”, vult zijn collega Dick Belgers aan. Besmette haren kunnen terechtkomen in vogelnesten, waardoor pasgeboren kuikens zonder veren met het gif in aanraking komen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat meeskuikens deze stoffen bij zich droegen.

Monsters

Hun onderzoek, dat is gepubliceerd in Science of the Total Environment, gaat niet over de hoeveelheid gifstoffen die in de natuur belanden, benadrukt Roessink. “En we zeggen ook niet dat alle hondenbezitters anti-vlooienmiddel in de natuur verspreiden. Maar wij vermoeden dat niet iedereen hier zorgvuldig mee omgaat, terwijl meestal in de bijsluiter staat dat je een dier dat net is behandeld met anti-vlooienmiddel niet het water in moet laten gaan. Wij vonden gifstoffen in de monsters van zwemwater waarin wij honden hebben laten zwemmen, en ook in hondenhaar en urine.”

Roessink en Belgers begonnen hun onderzoek na signalen uit het buitenland dat nog hoge concentraties gifstoffen worden gevonden bij rioolzuivering, ondanks het gebruiksverbod in de landbouw. “Die komen dan met het effluent, het gezuiverde afvalwater, weer in het oppervlaktewater terecht”, legt Roessink uit. “Omdat in het spoelwater van trimsalons veel middelen worden teruggevonden, vroegen wij ons af wat er gebeurt als je met je hond naar buiten gaat.”

De manier waarop anti-vlooienmiddel wordt toegediend, maakt volgens de onderzoekers uit voor de verspreiding. “Het poeder van de ouderwetse vlooienband verspreidde zich vanuit de hals over de vacht van de hond. Bij druppels in de nek gebeurt hetzelfde, maar bij gebruik van een pil of tablet komt er veel minder in het milieu. We weten van nieuwe stoffen nog niet zo veel over de verspreiding en schadelijke effecten als van fipronil. Maar wij adviserenin elk geval de nieuwe generatie middelen te gebruiken.”

Lees ook:

Het vlooiengif voor kat en hond dringt door in het haar van het baasje

Gif dat in de landbouw is verboden, zit nog wel in hoge doses in vlooienbandjes, druppels en sprays voor huisdieren. Het bereikt zo ook de mens, blijkt uit haaronderzoek.

Dat de vlooienband geen acuut gevaar is voor de mens, gaat op internet verloren

Moet een verontrustend nieuwsbericht over gif in vlooienbanden op de website achteraf een verwijzing krijgen naar een later, genuanceerder artikel?, vraagt de ombudsman van Trouw.