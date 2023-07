Hogere rentes en lagere belasting drijft spaarders naar Zweden, Frankrijk en Italië

Nederlandse spaarders zoeken hun heil steeds vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van het internationale spaarplatform Raisin. Al sinds oktober vorig jaar ziet het platform dat steeds meer Nederlandse spaarders kiezen voor de hogere rentes van buitenlandse banken. Vooral de afgelopen drie maanden zette de stijging door, zegt Eelco Habets, directeur Nederland bij Raisin.

In mei ging er wekelijks nog 70 miljoen aan Nederlands spaargeld richting een buitenlandse rekening, blijkt uit de statistieken van Raisin. Inmiddels hevelen Nederlanders 100 miljoen per week over naar een buitenlandse bank. Dat heeft volgens directeur Habets te maken met de spaarrente van Nederlandse banken die achterblijft bij die van internationale concurrenten. Zo biedt de Zweedse bank Klarna een spaarrente aan van 2,55 procent, terwijl de Nederlandse ING tot bedragen van 100.000 euro op 0,9 procent is blijven steken.

Volgens Habets gaat het Nederlandse spaargeld heel Europa over. Raisin bemiddelt voor 24 Europese banken. “Daar waar de rente goed is, daar gaan onze klanten naartoe. Van Frankrijk tot Italië of Zweden. Wat de populairste landen wel met elkaar gemeen hebben, is dat klanten daar geen bronbelasting hoeven te betalen”, zegt hij. Die bronbelasting is een heffing over de rente die spaarders ontvangen. In de meeste landen worden Nederlandse spaarders daarvan vrijgesteld vanwege internationale verdragen die onderling gelden.

De Nederlandsche Bank (DNB) kan niet bevestigen dat Nederlandse huishoudens hun spaargeld vaker overhevelen naar buitenlandse banken. Die cijfers heeft de centrale bank momenteel niet paraat, laat een woordvoerder weten. Wel ziet DNB dat Nederlanders naarstig doorsparen. Zo stond er eind mei 20 miljard euro meer op Nederlandse spaarrekeningen dan in november vorig jaar. Volgens de meest recente DNB-cijfers uit mei hebben Nederlandse huishoudens ruim 444 miljard bij elkaar gespaard.

Oppotgedrag

Maar wie verder kijkt dan enkel de spaarrekeningen ziet iets opmerkelijks gebeuren, zegt econoom Carlijn Prins van de Rabobank. “Kijk je naar wat er op de spaarrekeningen en de betaalrekeningen staat, en houd je rekening met seizoenseffecten, dan neemt het geld van Nederlanders bij Nederlandse banken heel licht af", zegt Prins. “Dat is iets wat we niet vaak zien. We weten niet precies wat erachter zit. Het kan betekenen dat mensen minder overhouden door de inflatie en dan hun spaargeld gebruiken. Maar het kan ook dat ze hun geld in beleggingen stoppen of op een rekening in het buitenland plaatsen.”

Dat Nederlanders graag sparen, verklaart volgens Raisin-directeur Habets wel waarom de spaarrente van Nederlandse banken achterloopt op die van andere internationale spelers. Nederlandse banken hoeven hun klanten namelijk niet te verleiden tot sparen, zegt Habets. Dat doen ze toch al. Dus blijft die hogere rente uit. Wat ook meespeelt is dat de grote banken, zoals ING en Rabobank, nog altijd geringe concurrentie ervaren van andere internationale spelers op de Nederlandse markt, zegt Habets. Dus ook daardoor voelen ze geen druk om hun rente omhoog te schroeven.

Spaarders die ook een internationale carrière overwegen, lopen overigens minder risico dan vijftien jaar terug, zeggen de deskundigen. Toen zorgde het faillissement van het IJslandse Icesave dat honderdduizenden Nederlandse spaarders hun geld in rook zagen opgaan. Sinds 2010 geldt in alle EU-landen een depositogarantiestelsel. Daarmee garanderen banken hun rekeninghouders dat zij bij een faillissement maximaal 100.000 euro van hun geld terugkrijgen. Houd bij het sparen in het buitenland wel rekening met de wisselkoers, zegt econoom Prins.

