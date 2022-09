Hoge energieprijs raakt ook de stekkerauto

Gebruikers van stekkerauto’s die thuis een nieuw, duur (variabel) energiecontract moesten afsluiten rijden soms een extra blokje om. In plaats van hun accu thuis tegen hoge kosten op te laden, pluggen ze in op openbare laadpalen. Dat scheelt ze al snel de helft van de stroomprijs.

De uitbaters van openbare laadzuilen leveren, vanwege langlopende contracten, nog goedkope stroom. Dit blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek, opgesteld door de Vereniging Elektrische Rijders (Ver), kennisorganisatie ElaadNL, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen.

De groep e-rijders die de eigen laadpaal thuis mijdt is nog relatief klein. Het betreft een kwart van de gebruikers die een nieuw, duur energiecontract moest nemen. De rest ‘tankt’ toch nog thuis, ondanks het feit dat de prijs per kilowattuur daar gemiddeld geen 20, maar 50 cent is.

“Dat heeft er mee te maken dat veel e-rijders met een eigen laadpunt thuis ook zonnepanelen hebben: 79 procent tegenover 19 procent landelijk”, verklaart Maarten van Biezen van de Ver. Zij kunnen deels de stroom van hun eigen dak gebruiken voor het vullen van de accu. Anderen laden ondanks hun dure energiecontract thuis, omdat hun werkgever de bon afrekent (de meeste stekkerauto’s zijn leasewagens).

Speerpunt

De hoge energieprijs maakt elektrisch rijden minder aantrekkelijk. De goedkope stroom uit openbare laadpalen zal ook in tarief stijgen, is de verwachting. Dit komt doordat de prijs van elektriciteit de explosief gestegen gasprijs volgt. “Zelf ben ik voor de 3000 kilowattuur die ik jaarlijks gebruik om 18.750 kilometer te kunnen rijden geen 630 euro meer kwijt maar, 1500 euro”, zegt Van Biezen.

Door de stijgende elektriciteitsprijs en de dit jaar aflopende kortingen op de stroomprijs, kan het in het ongunstigste geval zo slecht uitpakken voor de e-auto dat het goedkoper is om in een (vervuilende) benzineauto te stappen. “Omdat elektrisch rijden een speerpunt is bij het behalen van de klimaatdoelen is dat zorgelijk.”

“Voor alle elektrische rijders geldt daarom: het nemen of uitbreiden van zonnepanelen loont”, zegt Van Biezen. Hoe meer eigen, schone energie om op te laden, hoe minder hard ze de hoge energiehandelsprijs voelen. Een thuisaccu erbij kan opslag mogelijk maken.

