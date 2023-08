Hoe zorgen kledingwinkels ervoor dat ze straks de helft recyclen?

Een nieuwe wet verplicht kledingbedrijven om over twee jaar de helft van de verkochte spijkerbroeken, bloesjes en sokken te recyclen of hergebruiken. Hoe gaat de sector dat voor elkaar krijgen?

Kledingwinkels zijn sinds kort verantwoordelijk voor afgedankt textiel. Maar in een kledingwinkel aan het Amstelveense Westwijkplein kunnen klanten geen oude kleding achterlaten. “Ik heb gehoord dat dat bij Zeeman wel kan”, zegt de verkoopster behulpzaam. Van nieuwe wetgeving heeft ze nog niet gehoord.

Sinds 1 juli is de zogenoemde ‘UPV’ van kracht in de modesector. UPV staat voor Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. Het houdt in dat kledingproducenten en -importeurs wettelijk verantwoordelijk zijn voor de afvalfase van het textiel dat ze op de markt brengen. Daar zijn meteen doelstellingen aan gekoppeld. In 2025 moet 50 procent van de verkochte kleding worden hergebruikt of gerecycled.

Eerder zijn al UPV’s ingevoerd voor autobanden en elektrische apparaten. Zo wil de overheid de economie meer ‘circulair’ maken. Dat betekent dat voor productieprocessen steeds meer gerecyclede en steeds minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dat is duurzamer en maakt Nederland en Europa minder afhankelijk van vervuilende mijnbouw en productie in Azië en Afrika.

De kledingsector hoeft niet vanaf nul te beginnen. Zo’n 45 procent van alle kleding wordt al ingezameld. Maar daarvan verdwijnt alsnog 10 procent in de verbrandingsoven. Netto wordt dus slechts 35 procent hergebruikt of gerecycled. Werk aan de winkel dus, want 2025 is al over twee jaar. In 2030 moet het hergebruik en de recycling al op 75 procent liggen.

In filialen van Zeeman kan je oude kleding en textiel inleveren in de bakken van 'Het Goed'. Koningin Maxima bracht er dit jaar een werkbezoek in Alphen aan den Rijn in het kader van circulaire kledingindustrie. Beeld Brunopress, Patrick van Emst

Op de hoofdkantoren van de Nederlandse kledingwinkeliers worden ze er een beetje zenuwachtig van. “We zijn voorstander van recycling en steunen de wetgeving, maar het is een enorme uitdaging om de doelstellingen te halen”, zegt Caroline van Turennout, directeur marketing en e-commerce bij Zeeman. In iedere winkel van Zeeman staat al een inleverbox, en in acht Zeemanwinkels is tweedehandskleding te koop.

Inzameling alleen is niet voldoende. De UPV schrijft voor dat van de 50 procent ingezamelde textiel minimaal 20 procent een nieuw leven moet krijgen, waarvan minstens 10 procent in Nederland. Daarnaast moet minimaal 25 procent van de kleding die gerecycled wordt, zogenaamde ‘vezel tot vezel’-recycling zijn. Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat oud textiel niet, in versnipperde vorm, mag dienen als isolatie- of vulmateriaal. Het moet afgebroken worden tot vezelniveau, om weer nieuwe stoffen van te kunnen maken. Er is dan sprake van ‘upcyclen’, in vaktaal, in plaats van ‘downcyclen’.

Ook de Hema is begonnen met inzameling

Maar om hergebruik en recycling te stimuleren, moet eerst de inzameling van afgedankte kleding beter. “Mensen weten de inleverbox al te vinden”, vertelt Van Turennout van Zeeman. “Alleen al met de verkoop van tweedehandskleding hebben we 33.000 kilo aan CO 2 -uitstoot weten te voorkomen.” Ook Hema is twee jaar geleden begonnen met de inzameling van textiel. “Die proef is afgelopen januari uitgebreid naar 116 winkels”, meldt een woordvoerster van de winkelketen.

Er is meer nodig om de doelstellingen van de UPV te halen. “We zijn er nog lang niet. Want 50 procent van alle verkochte kleding inzamelen is echt heel veel als je dat als winkelketen individueel moet realiseren”, zegt Van Turennout. “Dat krijgen we alleen voor elkaar als we in de sector de handen ineen slaan.”

In de Albert Heijn in Krimpen aan de IJssel staat een kledingrecyclingmachine’ van Drop & Loop. Via hun zakken kan je gebruikte kleding en textiel inleveren. Beeld Arie Kievit

De handen ineen slaan, dat organiseert de sector via de brancheclubs INretail en Modint. Woordvoerder Paul te Grotenhuis van INretail vertelt dat daarvoor de stichting UPV Textiel is opgericht. “Voor individuele winkelketens is het veel te duur en te complex om een circulair model op te zetten. Daarom doen we het samen.” Kansen zijn er genoeg, meent hij. “Er wordt nu 45 procent ingezameld. Dat betekent dat mensen nog gewoon 55 procent van hun kleding in de grijze kliko mikken. Daar moeten we toch iets aan kunnen doen?”

Hoe de kledingsector het als collectief gaat organiseren, is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn individuele initiatieven, zoals die van Zeeman en Hema, en er zijn de bestaande kledingcontainers van de gemeenten of van organisaties als Sympany. Hoewel de tijd dringt, is de stichting UPV Textiel nog bezig met het werven van winkelbedrijven. Want hoe meer kledingbedrijven meedoen, hoe beter het werkt.

Niet allemaal eigen inzameling opzetten

Als 60 procent van de kledingbedrijven zich aansluit, zal het ministerie de werkwijze ‘algemeen verbindend’ verklaren. Dan is deelname aan de stichting niet meer vrijblijvend. Om het voor de winkelbedrijven makkelijker te maken om gebruikte kleding in te zamelen, werkt UPV Textiel bijvoorbeeld aan raamovereenkomsten met bestaande inzamelorganisaties, zodat niet iedere winkelketen apart over inzameling hoeft te onderhandelen.

“Er is al een infrastructuur voor de inzameling van kleding”, zegt Auke van der Hoek, van kringloop- en inzamelbedrijf Het Goed, dat de inzamelbakken bij Zeeman heeft staan. “Het zou zonde zijn als winkelbedrijven allemaal zelf hun inzameling gaan opzetten”, stelt Van der Hoek. Dat gebeurt dus ook niet. Zeeman-directeur Van Turennout: “Het Goed heeft veel ervaring met inzameling. Daar maken we graag gebruik van. Ze weten het ook heel goed te sorteren. Een deel van de ingezamelde kleding wordt weer verkocht, soms in het buitenland. Slechts een heel klein deel eindigt in de verbrandingsoven.”

Winkelketens als Hema, Livera en Suitable werken ook met een bestaand inzamelbedrijf: Drop & Loop. Dit is een start-up waarvan twee jaar geleden de meerderheid van de aandelen is overgenomen door familiebedrijf Wolkat, een grote textielverwerker uit Tilburg. Directeur Kimberley van der Wal, vierde generatie in het familiebedrijf, vertelt dat van alle ingezamelde kleding ongeveer de helft als ‘vintage’ van de hand gaat, oftewel tweedehands.

De andere helft gaat na een voorsortering in Nederland per schip naar Marokko. “Daar wordt alles schoongemaakt en op kleur en materiaal gesorteerd. Het textiel gaat tot op de vezel uit elkaar. Daar maken wij vervolgens nieuwe garens van, met 80 procent gerecyclede vezels”, vertelt Van der Wal. “Wij werken met winkelbedrijven die daar dan weer nieuwe producten van laten maken, zoals beach bags van Omoda, en giletjes van Suitable.”

De online winkels kijken de kat nog even uit de boom. Webwinkel Wehkamp heeft zich aangesloten bij de stichting UPV Textiel, maar begint geen eigen projecten, zegt een woordvoerder: “Als er interessante initiatieven zijn dan zullen wij altijd bekijken of wij daaraan deel kunnen nemen. Op dit moment is daarvan nog geen sprake.” Ook Bol.com neemt een afwachtende houding aan: “Op dit moment zijn wij nog aan het onderzoeken hoe ons platform zich verhoudt tot de UPV en hoe we daar concreet invulling aan gaan geven.”

Gescheurde matrashoes

Om de doelstellingen te halen zijn er volgens Van der Wal van Wolkat in de eerste plaats ‘veel meer inzamelpunten’ nodig. Maar daarnaast speelt ook de consument een essentiële rol. “Het is heel belangrijk dat consumenten weten dat ze een gescheurd t-shirt ook kunnen inleveren, dat verdwijnt nu vaak in de prullenbak, maar is nog prima te recyclen.”

Te Grotenhuis van INretail laat weten dat er inderdaad een grote campagne in de steigers staat om ‘consumenten te stimuleren kleding niet in de container voor restafval maar in de kledingbak te doen’. Maar er kan veel meer. “Een gescheurde matrashoes? Zonde om weg te gooien. Dat is vaak 100 procent katoen, dat kan gewoon in de kledingbak.”

Hij voorspelt dat de UPV tot een stroom aan innovaties in de kledingwereld zal leiden. “Kledingmerken zullen vanaf de ontwerpfase rekening gaan houden met recycling.” Ze zullen ervoor zorgen dat zaken als ritsen en knopen makkelijk gescheiden kunnen worden van het textiel, en dat kleding dus makkelijker recyclebaar is. “Bedrijven moeten dit immers allemaal zelf bekostigen.”

Als de inzameling van kleding eenmaal beter gaat, dan zou het volgens Van der Wal van Wolkat helpen als de overheid een volgende stap zet. “Ik hoop dat in een volgende fase een verplichting gaat gelden dat nieuwe kleding voor een bepaald percentage uit gerecyclede vezels moet bestaan. Dan dwing je circulariteit echt af.”

