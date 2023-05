Hoe zinnig is kokend water uit de kraan?

De kraan waaruit kokend water stroomt, wordt populairder. Hoe zit het met het energieverbruik? En zijn ze wel veilig?

Rotterdammer Henri Peteri werkte in 1970 bij Unilever en kreeg op kantoor in Londen een idee dat zijn leven zou veranderen. Bij een presentatie werd getoond hoe je in 5 seconden soep kon maken. Poeder, kokend water, roeren, klaar. En dat water moet eerst 5 minuten op het vuur staan?, dacht Peteri. “Wat een waanzin, waarom komt er in onze huizen geen gekookt water uit de mengkraan?”

Thuis begon hij de Quooker te ontwikkelen, staat op de website van het gelijknamige Nederlandse bedrijf. Peteri overleed in 2007, zijn zoons leiden het bedrijf. Inmiddels zijn er overigens meer leveranciers van kokendwaterkranen, zoals Grohe. In Nederland heeft Quooker het grootste marktaandeel.

Voordelen? Je hebt geen waterkoker, fluitketel en koffiezetapparaat meer nodig, zegt Quooker. In dat laatste geval moet je dus wel van instantkoffie houden. De kranen worden veel aangeschaft bij een nieuwe keuken.

Hoe werken ze?

In een Quooker wordt het water elektrisch verhit tot 110 graden Celsius. Nee, de container in het keukenkastje bevat geen stoom, wat je zou kunnen denken vanwege die temperatuur. Door de druk van het waternet hebben de moleculen weinig bewegingsruimte en kookt het water nog niet. Met een druk-druk-draaibeweging – kindersluiting – gaat de kraan open. Met wat gesuis en gesis stroomt het kokende water uit de kraan.

De eerste keer deins je even terug. Gevaarlijk? ‘100 procent veilig’, zegt Quooker op de website. Dat is de kraan natuurlijk niet, kokend water kan altijd tot ongelukken leiden.

Zo zijn er voorbeelden van Quooker-klanten die brandwonden opliepen door hete spetters of doordat ze afgeleid waren en hun handen onder het kokende water hielden. In een onderzoek van het Nederlands Brandwonden Centrum werden 1744 Quooker-klanten ondervraagd. Daarvan hadden er honderd brandwonden opgelopen door het gebruik van de Quooker. Enkelen moesten naar de huisarts of de spoedeisende hulp.

Een kokendwaterkraan van Quooker. Beeld Quooker

Veiliger voor kinderen

Maar ook waterkokers zorgen voor brandwonden. Mogelijk is de kokendwaterkraan veiliger, omdat die niet kan omvallen, zegt Eva van Zoonen van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Dat scheelt vooral bij kleine kinderen. “Ongeveer 4 procent van alle ernstige verbrandingen bij jonge kinderen wordt veroorzaakt door een waterkoker. In een onderzoek uit 2019 kwamen we geen ernstige verbrandingen door een kokendwaterkraan tegen bij jonge kinderen.”

Van de Nederlanders heeft nu 16 procent een kokendwaterkraan. In 2020 was dat 11 procent. De meeste klanten gebruiken de Quooker voor het gemak, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Makkelijk om koffie of thee mee te zetten of om voedsel mee te bereiden, zeggen de meeste klanten.

Ook waarderen ze de extra ruimte op het aanrecht. Ruim 30 procent van de klanten noemt het besparen van water en energie als reden voor de aankoop. De enquête werd overigens afgenomen voor de energiecrisis. Sindsdien zijn huishoudens zich bewuster van het energieverbruik.

En hoe zit het met de duurzaamheid?

Een voordeel is de exacte dosering bij het zetten van thee. “Je meet steeds een kopje af, terwijl een waterkoker vaak meer water bevat en verhit dan nodig is”, zegt Bart Ladrak van Duurzaamthuis.nl, een website die consumenten adviseert over duurzaam wonen.

Een kokendwaterkraan van Quooker. Beeld Quooker

De Quooker houdt het water continu heet. Daarvoor is 10 watt aan energie nodig, wat vergelijkbaar is met een gloeilamp. Beduidend meer energie kost het verwarmen van koud water in de container die 3 of 7 liter water bevat, blijkt uit een rekenvoorbeeld van Quooker.

Hoe zuinig het systeem is, hangt af van meerdere factoren. Zoals de samenstelling van het gezin en het waterverbruik per dag. Maar ook van de warmwatervoorziening in huis. Is er een warmtepomp of komt het warme water van een cv-ketel op zolder? De Quooker kan namelijk ook warm water aanbieden. Daarvoor is de Combi ontwikkeld. Die bevat 7 liter en kan het kokende water met koud kraanwater mengen.

Is de kokendwaterkraan een verstandige aankoop? “Als je nu een fluitketel op gas gebruikt, kan het zinnig zijn om water elektrisch te gaan verwarmen. Stroom wordt immers steeds meer met wind en zon opgewekt”, zegt Ladrak.

De afstand tot de warmwaterketel maakt veel uit

Hij wijst op de onlinetest van Quooker voor potentiële klanten. “Het scheelt nogal welke variabelen je invult. Als de cv-ketel vijf meter bij de keukenkraan vandaan is, bespaar je volgens de test met twee personen op jaarbasis 8,73 euro met een Quooker-kraan. Gezien de aankoopprijs van zo’n 1000 euro is dat een lange terugverdientijd.

“Als je bij de afstand van de cv-ketel tien meter invult, dan adviseert Quooker de combinatie met boiler, en bespaar je volgens de test 89,73 euro per jaar aan water en energie. Dat is een aanzienlijk verschil. Het warme water koelt af in lange leidingen. Maar wat als je die goed isoleert?”

Als je een kokendwaterkraan koopt, kies dan voor de combinatie met boiler, adviseert Ladrak. “Stel, je wilt een nieuwe keuken, de warmwatervoorziening zit op grotere afstand en je verbruikt best wat warm water. Dan kan de Combi zeker een zinnige investering zijn.”

“Een kokendwaterkraan die alléén kokend water geeft, is een afrader”, zegt Milieu Centraal over de duurzaamheid ervan. “Want dan heb je nog een extra apparaat nodig voor gewoon warm water.” Ook deze adviesorganisatie is positiever over de combinatiekraan – zolang die goed geïsoleerd is. Bij gemiddeld gebruik van warm water in de keuken kost je die 280 kWh per jaar, zegt Milieu Centraal over het energieverbruik. De Quooker-combi heeft energielabel A.

Nog even over de prijs. “Het geld kun je ook investeren in de verdere verduurzaming van je huis”, zegt Ladrak. “Isolatie, beter glas, noem maar op. Dat levert bij veel huishoudens meer op als energiebesparing en voor je portemonnee. Als je wilt verduurzamen en besparen is het altijd goed om te kijken hoe je met je geld de grootste impact kunt hebben. Onmisbaar, nee, dat is de kokendwaterkraan niet. Het is een luxeproduct. Mensen willen graag het gemak van fast water.”

Lees ook:

In een kop thee zitten miljoenen plasticdeeltjes. Is dat zorgelijk?

Waterkokers zijn vrijwel altijd gemaakt van plastic. Bij het koken komen microplastics vrij, die je opdrinkt. Zijn die gevaarlijk voor de gezondheid? En zijn er alternatieve producten?

Hoe verf je je huis groen?

Die ouderwetse vieze verf moet maar eens de deur uit. Er zijn genoeg schone alternatieven.