Hoe ver moeten centrale banken gaan tegen inflatie?

Nee, achterover leunen kunnen ze voorlopig niet in de grote glazen toren van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. Centrale bankiers proberen nu al ruim een jaar om de hoge inflatie in de eurozone te temmen, maar die inflatie blijkt hardnekkig.

In juni bedroeg die bijvoorbeeld nog altijd 5,5 procent in de eurozone, zo bleek vrijdag. Een heel eind boven het streefcijfer 2 procent.

Het geëigende wapen tegen die grote prijsstijgingen, een verhoging van de beleidsrente door de ECB, kent ondertussen steeds meer risico’s. Daarvoor waarschuwde de koepelorganisatie van alle grote centrale banken ter wereld deze week in een gewichtig rapport.

Eén renteverhoging teveel en een heel land kan in recessie belanden

Deze Bank of International Settlements (Bis), een soort ‘centrale bank der centrale banken’ uit het Zwitserse Bazel, stelt dat de laatste loodjes in de strijd tegen inflatie het zwaarst zullen zijn voor consumenten, overheden en bedrijven.

Renteverhogingen zijn bedoeld om bestedingen af te remmen, en daarmee de inflatie. Maar het is oppassen. Eén renteverhoging te veel en in theorie kan een land kan zomaar in een recessie belanden. Of een ingezakte huizenmarkt, doordat de hypotheekrente mee stijgt. Of problemen met overheidsfinanciën, omdat de staatsschuld ineens onbetaalbaar wordt.

Volgens de Bis komen die risico’s steeds meer aan de oppervlakte nu centrale banken in veel delen van de hele wereld nog lang niet klaar lijken met hun renteverhogingen.

Ook in Nederland tekenen de effecten zich af. Dat de ECB zijn verschillende rentetarieven in ongeveer één jaar tijd met 4 procentpunt heeft opgehoogd (van min 0,5 procent naar plus 3,5 procent), merken ze in Den Haag aan de extra miljarden die het kabinet nu jaarlijks meer kwijt is aan rentebetalingen op de staatsschuld. Het was zelfs een van de voornaamste redenen om lichtjes te bezuinigen dit voorjaar.

Door kleinere hypotheken koelt economie niet af zoals tien jaar geleden

Vergeleken met landen wier staatsschuld nog veel groter is, zoals Italië, valt het in Nederland nog mee. De Italiaanse premier Giorgia Meloni trok deze week nog fel van leer tegen de ECB, en noemde diens rentebeleid ‘simplistisch’. Ze houdt er rekening mee dat de renteverhogingen haar economie meer pijn gaan doen dan de inflatie zelf.

Wat wel speelt in Nederland is de invloed op de huizenmarkt, zegt macro-econoom Marcel Klok van ING. Inmiddels zijn huizen gemiddeld 6 procent goedkoper geworden vergeleken met de periode vóór de renteverhogingen, en ING raamt dat de prijzen in totaal met 10 procent zullen zakken.

Toch is het nog niet zo erg als tien jaar geleden. Bij veel mensen stond het huis toen ‘onder water’, wat betekent dat de hypotheekschuld groter is dan de huidige waarde van het huis. Met als neveneffect dat consumenten toen veel minder gingen besteden, zegt Klok. Ze voelden zich immers minder rijk en vermogend door de gedaalde huizenprijs. Dat had weer een effect op de totale economische groei in Nederland.

Maar zo’n crisis als toen verwacht Klok nu niet zo snel. Huizenbezitters hebben inmiddels een kleinere hypotheek dan toen, dat was één van de lessen van destijds.

Nederlandse economie groeit nog steeds een beetje − voor nu

Hogere rentestanden beginnen het bedrijfsleven ondertussen wel wat huiveriger te maken, zo blijkt uit enquêtes die de ECB om de paar maanden afneemt onder grote banken in de eurozone. Banken als ING en ABN Amro melden daarin dat de vraag naar bedrijfsleningen afneemt, met als hoofdreden de hogere leenkosten.

Als bedrijven minder krediet afnemen, zullen zij ook minder investeren. Op termijn kan dat tot minder werkgelegenheid leiden. Al is de arbeidsmarkt op dit moment zo krap in Nederland dat niet veel economen zich al zorgen maken om grote werkloosheid.

Voor de Nederlandse economie voorspellen bank-analisten van ABN Amro momenteel nog altijd een beetje groei, van 0,7 procent in 2023. De Nederlandsche Bank houdt het op 0,8 procent. Niet veel, maar ook niet negatief.

Pensioenfondsen in VK en banken in VS in problemen

In andere landen heeft de gestegen rente al wel voor grote problemen gezorgd. En niet alleen bij landen met een relatief hoge staatsschuld zoals Italië.

In het Verenigd Koninkrijk kwamen pensioenfondsen eind vorig jaar nog in acute problemen doordat hun beleggingen ineens niet veel meer waard waren vanwege de gestegen rente, haalt de Bis aan. En in de VS vielen begin dit jaar nog verschillende banken om, onder meer omdat zij hun beleggingen in staatsobligaties met forse verliezen moesten verkopen.

Ondanks alle risico’s vindt de Bis dat centrale banken moeten doorzetten met renteverhogingen om zo de inflatie eronder te krijgen. De risico’s van niets doen zijn groter, zegt voorzitter Agustín Carstens in het rapport.

