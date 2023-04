Hoe Shell netjes haar uitstoot terugbrengt, maar óók doorgaat met vervuilen

CO2-compensatie: bedrijven zoals Shell maken er goed gebruik van. Maar hoe werkt zoiets eigenlijk, en is het klimaat ermee geholpen? Dat bespreken we in de eerste aflevering van de Klimaatkwestie.

In een revolutionaire rechtszaak werd oliebedrijf Shell twee jaar geleden op de vingers getikt. Het bedrijf moest van de rechter bijna de helft minder CO2 gaan uitstoten. Shell houdt zich keurig aan die regels, maar kan ondertussen ook doorgaan met vervuilende praktijken. En dat allemaal door één woord van de rechter.

Klinkt als een droom toch? Dat denken veel andere grote bedrijven ook. En in die groeiende wereld van de CO2-compensatie gaat niet alles van een leien dakje. In deze aflevering van de Klimaatkwestie leggen Nienke Zoetbrood, Hannah van der Wurff en Trouw-redacteur Frank Straver je uit hoe die wereld eruit ziet.

Beluister de aflevering via de player hieronder, of luister via Spotify of Apple Podcasts

