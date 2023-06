Hoe populieren zonder gevaar waardevol oud kunnen worden

Duizenden populieren staan jaarlijks op de nominatie voor kap. Dreigen er takken te vallen dan gaat de zaag er in. Lang niet altijd nodig, vindt boombeheerder Ton Stokwielder. Oude bomen zijn goed voor de biodiversiteit.

Alsof er een winterstorm door het Wantijpark in Dordrecht is geraasd, zo zien de kruinen boven het wandelpad langs het riviertje de Vlij eruit. In de holtes van afgescheurde takken schiet nieuw groen op. “Door middel van breuksnoei hebben we veel bomen weten te behouden”, wijst Cor Goosen tevreden.

Breuksnoei bootst de natuurlijke gang van zaken na, door takken af te breken in plaats van te zagen. Het is een methode om bomen veilig oud te laten worden en de ecologische waarde te behouden of zelfs te vergroten, zegt Goosen. “Als je een boom kapt en daarvoor in de plaats een jong boompje plant, kost het jaren om de ecologische waarde weer op te bouwen. Terwijl een oude holle boom vaak een geweldig insectenhotel is, of een schuilplaats voor vleermuizen.”

Als secretaris van Stichting Het Wantij zet Goosen zich in voor het behoud van bomen in Dordrecht. Vooral populieren worden te snel en ondoordacht gekapt, vindt hij. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in veel Nederlandse steden populieren geplant, omdat ze snel groeien. Omdat ze bekend staan als waaibomenhout, waarvan makkelijk takken afbreken, worden ze inmiddels massaal gekapt. “Het is natuurlijk onveilig als er takken afbreken”, zegt Goosen, “maar dat kun je voorkomen door ze te onderhouden en liefst ook de groeiplaats te verbeteren.”

Breuksnoei of kandelaberen: dat is de vraag

De stichting draagt de naam van het Wantij, een riviertje dat de getijden vanuit de Biesbosch tot de binnenstad van Dordrecht laat doordringen. Juist langs dit water verdwijnen te veel bomen, klaagt Goosen, die als luis in de pels van de gemeentepolitiek probeert het groenbeheer bij te sturen. “We moeten ook in de stad ruimte geven aan dieren. Maar die betonnen trappen langs de oevers van het nieuwbouwproject Stadswerven, daar gaat geen bever zich aan wagen.”

Tijdens een rondrit door zijn stad wijst hij op bomen die ouderwets zijn gekandelaberd – fors teruggesnoeid – én bomen die door middel van breuksnoei de kans krijgen om veilig opnieuw uit te lopen. Aan de Zeedijk, die dwars door het poldergebied langs de Nieuwe Merwede loopt, zijn al honderden populieren gekapt.

Maar na protesten, ondersteund door een rapport van Storix Boom & Landschapsbeheer, is het project aangepast en zijn de laatste 150 populieren gespaard. “Dit is een belangrijke vleermuisroute”, legt Goosen uit. “De gemeente heeft inmiddels gekozen voor duurzaam behoud van deze bomen.”

De gemeente zag ook af van de kap van duizenden essen op het Eiland van Dordrecht. Deze bomen, die lijden aan de zogeheten essentaksterfte, blijven dankzij gerichte snoei behouden, net als de populieren die hier staan.

Door voortschrijdend inzicht blijven bomen behouden

Voortschrijdend inzicht en een groter budget hebben geleid tot een ander beleid, erkent Jurgen Scholten, teamleider groen bij de gemeente Dordrecht. “De maatschappelijke waarde van bomen wordt steeds meer erkend, wat we doen ligt steeds meer onder een vergrootglas. We hebben hier het beste van twee werelden gecombineerd: bomen behouden en ruimte gemaakt voor jonge aanplant.”

Dat laatste is niet naar de zin van Goosen. “Als die jonge boompjes gaan groeien, kunnen de populieren niet uitgroeien en oud worden zoals bedoeld.” Boombeheerder Ton Stokwielder, van Storix, is het daar roerend mee eens. “Als je bomen te dicht bij elkaar zet, gaan ze in strijd met elkaar dood of worden ze gevaarlijk door takbreuk of windworp.”

Politiek onvoldoende doordacht, vindt de man die Dordrecht met zijn onderhoudsplan overtuigde dat kappen niet nodig is. “Politici denken meestal op korte termijn. Als er is gekapt, moet er worden herplant om protesten van inwoners te sussen. Maar op de lange termijn werkt dit tegen het duurzaam behoud van de oude bomen. Daarvoor moet je die bomen wel de ruimte geven.”

Boombeheerder Ton Stokwielder controleert met een sondeerpen de populieren die hij vier jaar geleden heeft gesnoeid. Beeld Ton Toemen

Ecologisch gekapte bomen groeien vaak nog twintig jaar door

Stokwielder laat dat zien aan de hand van een prachtig groen laantje langs de Kalkvliet in het Brabantse Terheijden (gemeente Drimmelen). Van een rij veertig jaar oude populieren moeten er twee van elke drie plaatsmaken om leefruimte te bieden aan de blijvers. “We hebben hier bomen uitgekozen om monumentaal oud te laten worden, de anderen zijn verminkt om de laan te behouden.”

Aanvankelijk was ook hier het plan om alle bomen te kappen, vertelt Stokwielder. “Nu houden we een groene afscheiding en vergroten we tegelijk de biodiversiteit.” Dat zit ‘m niet alleen in de ruimte die de bomen krijgen. Hoewel Stokwielder met zijn bedrijf vier jaar geleden al aan de onderhoudsklus begon, staan de metershoge stammen van de bomen die weg moeten nog altijd overeind. “We noemen dit ecologische kap. Enkele bomen zijn dood, zij blazen in feite hun laatste adem uit. Maar ze zijn nog een bron van leven.”

Met een sondeerpen – een metalen pin van een halve meter lang – wrikt Stokwielder een stuk schors los, waaronder een netwerk van draden zichtbaar wordt. “Dat zijn rizomorfen waarmee de honingzwam zich verspreidt. Hierdoor verrot de boom langzaam. Maar intussen eten er boktorren van, die weer voer zijn voor boomkruipers, boomklevers en spechten, en in de gaten die ze maken nestelen solitaire bijen en zweefvliegen.

“Een groot deel van de bomen die ecologisch zijn gekapt, groeien nog wel twintig jaar in knotvorm door totdat ze overschaduwd raken door de kroon van de blijvers. In dit hele proces van afsterven bieden zij een enorme meerwaarde aan biodiversiteit.”

Compost is een witte boterham, kunstmest is als coke of speed

Rondom de stammen groeien kruiden en het pad tussen de bomen is afgezet met gesnoeide takken (breuksnoei), waarachter een haagje van beuk- en doornsoorten groeit. “Toen we hier vier jaar geleden begonnen stonden die bomen in een gazon. De groene doodsmat, noem ik dat. Er groeit niks, terwijl deze laan biodiversiteit nodig heeft. Daarom strooien we hier veel blad, dat zijn de bruine boterhammen voor de bodem. Compost is een witte boterham, kunstmest is als coke of speed. Als je iets naar de klote wilt hebben, moet je kunstmest geven, dat is op de lange termijn funest voor planten en bomen. Maar net als bij speed kan het op korte termijn een boost geven, waarna er allerlei ziektes ontstaan door verzwakking van het afweersysteem.”

De omvorming van het gazon naar een kruidenrijk, bloeiend tapijt is veel belangrijker dan het snoeien, legt Stokwielder uit. “Jaarlijks strooien we hier zestig kuub blad, dat de gemeente elders verzamelt. Het scheelt in de kosten en het maakt de bodem gezonder. Regenwormen zetten het om in humus, die de bodem beter doorlaatbaar maakt. Die houdt daardoor beter water vast, wat droogtestress voorkomt, en meer zuurstof, waardoor planten makkelijker groeien. Die extra waterbuffering op deze schrale zandgrond is verbluffend, terwijl door het gangenstelsel van de wormen ook weer geen wateroverlast ontstaat. Dat geeft dus aan alle kanten voordeel in tijden van klimaatverandering.”

Op enkele plaatsen is tussen de populieren een muurtje van hakhout gestapeld, waarover grond is gestort tegen brandgevaar. Hierop groeien eetbare kruiden als winterpostelein, terwijl op het hout oesterzwammen groeien. “Zo hebben we elementen van het voedselbos toegevoegd aan het duurzaam behoud van de laan”, legt Stokwielder uit.

Tonderzwammen groeien op oude populieren, een natuurlijk proces van vergankelijkheid. Beeld Ton Toemen

Terug naar vroeger

Door het vele opschietende groen en de weelderige bomen ziet de laan aan de rand van het Brabantse dorp eruit als een wandelpad van vijftig jaar geleden. “Ja, we gaan terug naar vroeger”, beaamt Stokwielder. “Maar dit hebben we veertig jaar lang niet gehad, al die tijd is het een strak gazon geweest met zieltogende bomen. Als we op dezelfde voet waren doorgegaan, hadden we nu in een laan vol vishengeltjes gestaan: jonge nieuwe boompjes in gemaaid gras. Nu zie je allerlei stadia van verval en die successiereeks trekt veel diersoorten aan.”

Stokwielder is behalve boombeheerder ook initiatiefnemer van de Stichting Wereldboom, die bomen oeroud wil laten worden en inmiddels negen bomen in Nederland heeft aangewezen die dat verdienen. Hij draagt zijn visie op ecologische kap en duurzaam boomonderhoud graag uit.

“Ik ben geïnspireerd door de boomverzorging in Engeland”, vertelt hij. “Daar zijn ze veel verder dan hier, daar hebben ze ook veel meer eeuwenoude bomen. In plaats van een plan voor vier jaar, durven ze daar een plan voor wel honderd jaar te maken. En eigenlijk gaat dat nog niet ver genoeg, voor eiken zou je plannen van duizend jaar moeten maken. Daarin hoeft niet alles maakbaar te zijn. Vergankelijkheid is goed voor de biodiversiteit.”

