Hoe pakt de energiekorting uit voor míj?

Het kabinet komt met maximale energieprijzen. Wat moet ik weten?

Allereerst moeten klanten met een variabel contract (eind dit jaar naar schatting 65 of 70 procent van de huishoudens) weten wat hun eigen energieverbruik is. Dat is essentieel, omdat het kabinet met energiebedrijven een prijslimiet voor aardgas (1,50 euro per kuub) en elektriciteit (70 cent per kilowattuur) overeenkwam tót een bepaald volume. Die vaste prijzen gelden tot de gasmeter 1200 kuub aantikt en de stroommeter 2400 kWh.

De prijslimiet geldt voor iedereen met een variabel contract, ongeacht de energieleverancier. Verbruik dat erboven ligt, daar mag een energiebedrijf vette prijzen voor rekenen, zo hoog als de markt die dicteert. “Zoek dus snel je eindafrekening van vorig jaar erbij”, tipt Joyce Donat van de Consumentenbond. Daarop ziet een bewoners zijn jaarverbruik terug – let wel: een koude of warme winter kan een fiks verschil maken. Mocht de jaarnota niet meer in een enveloppe in de kast liggen, zegt Donat, vraag hem dan digitaal op bij het energiebedrijf.

Help, ik kom boven het plafond. Wat nu?

Huishoudens die ruim onder het afnameplafond blijven, die zitten in de ‘veilige zone’. Zij kunnen erop rekenen dat ze niet meer gaan betalen dan de gefixeerde stroom- en gasprijs die het Rijk garandeert. Een deel van Nederland, bijvoorbeeld mensen in een groot of slecht geïsoleerd huis, dreigen boven het plafond uit te komen.

Deels hangt hen dus een gepeperde factuur boven het hoofd. Het kabinet schat in dat minder dan de helft van Nederland het energieplafond overschrijft. “Probeer dit dure deel zoveel mogelijk te verkleinen”, zegt Donat van de Consumentenbond. Isoleren van ramen, muren en het dak kan forse besparing opleveren. Kieren dichten, een graadje lager stoken of korter douchen kan bijdragen. Het prijsplafond stimuleert dus duurzaam gedrag.

Hoe weet ik of ik onder het plafond uitkom?

Wie in de gaten wil houden of het prijsplafond al in de buurt komt, kan een energiemonitor nemen. Daarvoor is een slimme energiemeter nodig. Die speelt het verbruik (per dag, maand en jaar) door aan een schermpje aan de muur of een app op de telefoon. Energieleveranciers bieden ook tussenstanden van verbruik op internet. Wie niet zo digitaal vaardig is, kan het best hulp inschakelen bij het raadplegen van persoonlijke energie-informatie.

Wat als ik lid ben van een vve?

Een van de open eindjes hangt nog boven het hoofd van sommige bewoners van appartementen die lid zijn van een vereniging van eigenaren (vve). Zij krijgen hun energie vaak door één ingang binnen, waarschuwt de Vereniging Eigen Huis. Samen breken ze natuurlijk ruim door het prijsplafond heen. Dit vergt aanpassing of uitwerking, aldus de VEH.

De maatregelen gaan in per november. Wat te doen met de hoge rekening van oktober?

Het kabinet stelt het prijsplafond in per 1 januari 2023, en verlaagt de gerekende voorschotbedragen al wel per november. “Wie het zich kan veroorloven kan het hoge voorschot in oktober het beste maar gewoon betalen”, adviseert Donat van de Consumentenbond. Wie dat niet doet, om de maandrekeningen te beperken, loopt het risico dat die factuur later, bij de jaarafrekening, als een boemerang terugkomt.

