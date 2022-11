Hoe meer megawatts hoe beter: plots is pensioenreus ABP kien op wind- en zonneparken

Wat jarenlang ondenkbaar was, gebeurt in pensioenland. Pensioenfonds ABP, dat de oudedagsvoorziening regelt voor 3 miljoen ambtenaren en docenten, neemt stapsgewijs een duurzame afslag. De pensioenreus wil gaan investeren in een nieuw Nederlands windmolenpark op de Noordzee, kondigde ABP maandag aan.

Samen met anderen wil ABP geld pompen in de turbines, die 60 kilometer uit de kust gebouwd worden. Dat is volgens de pensioenreus, met 500 miljard euro in beheer, niet alleen goed voor het klimaat maar ook voor een goed en stabiel rendement. Dit is een jong geluid. Jarenlang betoogde ABP dat duurzame energieprojecten te onzeker en onrendabel zijn om pensioengeld in te steken.

Opvallend dus, dat bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen zegt dat ‘investeren in windparken op zee goed past in het DNA van ABP’. Dat DNA, het hart van het bedrijfsprofiel, is in het najaar van 2021 rigoureus herzien. De top van het pensioenfonds kondigde toen aan: ABP wil niet langer beleggen in olie, gas en kolen – brandstoffen die de klimaatcrisis aanjagen.

Met dank aan ABP Fossielvrij en IPCC

Onder druk van leden kondigde ABP de groene koers aan. Burgerinitiatief ABP Fossielvrij, nummer 1 in de Trouw Duurzame 100 van 2021 hield ABP scherp, verklaarde topvrouw Corien Wortmann, maar alarmerende IPCC-conclusies gaven de doorslag.

Het plan om medeaandeelhouder te worden in een groot Nederlands offshore windmolenpark staat niet op zichzelf. De geringe ‘groene’ portefeuille die ABP al had (met windmolens op land en zonnedaken erin) bouwt ABP uit. Voor zo’n grote financiële speler kan de omvang van het duurzame energieproject niet groot genoeg zijn.

Een zeilschip voor de kust van IJmuiden, waar ook een windmolenpark is aangelegd. Beeld ANP / Bob Wennekendonk

Hoe meer megawatts, hoe sneller ABP kan verduurzamen. Afgelopen maand kondigde de pensioenreus trots aan een minderheidsbelang (49 procent) te hebben gekocht in een groot zonnepanelenpark in de VS, dat stroom produceert voor 400.000 Amerikaanse huishoudens. Investeringssom: 600 miljoen euro.

Hoeveel geld ABP wil steken in een Nederlands windmolenpark op zee, wil het fonds niet zeggen. Bekend is dat turbineparken op zee miljardenprojecten zijn, waar een bedrijf alleen met honderden miljoenen aan inleg een rol van belang kan spelen. ‘Als eerste pensioenfonds in Nederland’ heeft ABP nu grote plannen met beleggingen in offshore windenergie.

Dweilen met de kraan open

Marjolein van Dillen van het initiatief Groen Pensioen noemt de ambitie ‘op zich positief’. “Tegelijkertijd blijven we kritisch. Wat nodig is, is dat ABP niet alleen in duurzame energie investeert, maar ook de financiering van fossiele projecten zoals olie en gas staakt. We zien dat de geldkraan naar olie- en gasbedrijven nog openstaat. ABP dweilt nog met de kraan open.”

Het offshore windmolenpark symboliseert voor Van Dillen de dweil. “Wij roepen ABP op: doe snel de kraan dicht.” Haar pleidooi past in een mondiale trend. Milieuactivisten juichen duurzame projecten toe, maar eisen tegelijk een ban op olie, steenkool en gas. ABP beloofde fossiele belangen in de komende jaren af te stoten. Zolang die belofte in uitvoering is, zet Milieudefensie het fonds nog in de lijst van dertig ‘grootste vervuilers’. Van Dillen wijst erop dat veel pensioenfondsen nog een klimaatopgave hebben te vervullen. Zo liggen ook andere pensioenfondsen zoals PME en Zorg & Welzijn onder vuur wegens een fossiele koers.

Veel had het niet gescheeld of pensioenuitvoerder PGGM had eerder dan ABP nu probeert al Nederlandse windmolens op zee in handen gehad. Samen met Shell wilde PGGM eerder Eneco, uitbater van offshore wind van de overheid kopen – het Japanse Mitsubishi had het winnende bod. PGGM investeert wel in buitenlandse windmolens in zee, meld een woordvoerder.

