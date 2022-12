Hoe hou je een bever in bedwang?

Het ziet er een beetje sneu uit: een ingenieuze beverdam, zorgvuldig opgebouwd uit dikke en steeds dunnere takken, afgekleed met planten en modder om de boel écht waterdicht te maken. En dan zo’n dikke pvc-buis er dwars doorheen, waar het water doorheen gutst. Daar sta je dan, na al je noeste beverarbeid. Effect: nul!

“Toch kan dit een goede oplossing zijn”, zegt beverliefhebber Elze Polman van de Zoogdiervereniging. Ze is projectleider van het Kenniscentrum Bever, een samenwerkingsverband van waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, ProRail en de Zoogdiervereniging, dat kennis rond het samenleven met het grootste knaagdier van Europa wil verzamelen.

“Wij waren er de oorzaak van dat de laatste Nederlandse bever in 1826 bij Zalk aan de IJssel werd gedood”, zegt Polman. “Vervolgens was het ruim anderhalve eeuw later ook ‘onze schuld’ dat de bever weer terugkwam. In 1988 hebben wij per slot van rekening weer bevers uit Oost-Europa gehaald en die uitgezet in de Biesbosch. Inmiddels hebben we naar schatting alweer vijf- tot zesduizend bevers van minimaal één jaar oud in ons land en schuurt het op verschillende plekken.”

De beaver deceiver

De ‘beverdam-met-pvc-buis’ is een oplossing voor een van de meest voorkomende beverproblemen: wateroverlast. “Een beaver deceiver, zo noemen wij die buis, een buis om de bever om de tuin te leiden”, zegt Polman.

“Bevers bouwen dammen om de waterstand stroomopwaarts te verhogen. Dan hebben ze dieper water voor de deur van hun burcht, dat niet snel bevriest. Bovendien kunnen ze dan veilig door het water bij hun voedsel komen en kunnen ze dat voedsel ook makkelijker naar hun burcht brengen. Een lekkere wilgentak laten drijven door het water is toch makkelijker dan slepen over land. Maar niet iedereen zit te wachten op die hogere waterstanden voor een beverburcht.”

Met name in Limburg hebben boeren en waterschappen al heel lang last van de bevers met hun dammen. Hun land loopt geregeld onder water en de afvoer van sommige beken wordt flink gehinderd door al die bouwwerken. In 2021 gaven de verschillende waterschappen in het hele land meer dan 2 miljoen euro uit om schade door bevers te herstellen en te voorkomen.

Limburg was de eerste provincie die enkele jaren terug zelfs toestemming heeft gegeven om in het uiterste geval bevers te ‘beheren’, wat een eufemisme is voor doden. In 2021 werden in die provincie ongeveer tachtig bevers geschoten. “Dat is natuurlijk een heel nare, en hooguit uiterste oplossing”, vindt Polman van de Zoogdiervereniging.

Bevers zijn bijzonder slim

“Uiteindelijk willen we maar één ding: duurzaam samenleven met het dier dat wij hier zelf hebben teruggebracht. En laten we wel wezen, het zijn geweldige dieren met een positieve invloed op de biodiversiteit. Ze maken letterlijk nieuwe natuur. Vandaar dat we met het Kenniscentrum Bever ervaringen willen verzamelen voor betere oplossingen waarvoor geen bevers hoeven te sneuvelen.”

De buis door de beverdam is daar dus één van, maar zo simpel als het lijkt, is het toch niet, waarschuwt Polman. “Bevers zijn niet alleen heel goede bouwers, ze zijn ook bijzonder slim. Als ze een gat in hun waterdichte dam vinden, dan stoppen ze die binnen de kortste keren weer dicht met takken, planten en modder. Dat doen ze dus ook met zo’n buis die mensen door hun dam leggen. In veel gevallen moet je dus ook een grote kooi om de ingang van de buis bouwen. Anders kan je iedere morgen de buis weer openmaken na een nachtje beverarbeid.”

Bevers zorgen niet alleen voor wateroverlast. Door hun gegraaf in oevers, dijken en taluds brengen zo ook schade toe aan waterkeringen of spoordijken. Vandaar dat ook spoorbeheerder ProRail deelneemt aan het kenniscentrum. “Graven aan de voet van dijken of spoortaluds kan je voorkomen door bij de aanleg stevig gaas in de grond te leggen. En ook in flauwe oevers zullen bevers veel minder snel gaan graven”, stelt Polman.

Een bever bouwt zo’n dam niet voor de lol

Tot zo ver de oplossingen waar al enige ervaring mee is opgedaan. De komende jaren willen onderzoekers van de Zoogdiervereniging ook nieuwe, innovatieve oplossingen gaan uitproberen. “Een bever bouwt zo’n dam echt niet voor de lol. Daar gaat veel tijd en energie in zitten, dus misschien kunnen wij ze helpen om die dammen overbodig te maken”, denkt Polman.

“Een van de dingen die we willen proberen is het verdiepen van het water voor een burcht. Als er al diep water ligt, is de noodzaak voor een bever om het water nog hoger te zetten er misschien niet meer. En als de dam bedoeld lijkt om dichter bij het voedsel te kunnen komen via het verhoogde water, zouden we het misschien ook anders kunnen benaderen: waarom maken we het voedsel niet eenvoudiger bereikbaar met een extra kleine watergang bij dat voedsel?”

Het Kenniscentrum bever zit te springen om praktijkervaring met dit soort maatregelen. “We roepen iedereen die hier al eens mee heeft gewerkt op om de ervaringen op onze website te delen”, benadrukt Polman. “En die ervaringen gaan we ook in het buitenland verzamelen en delen. Binnenkort overleggen we met experts uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland en Tsjechië, welke methoden zij allemaal toepassen.”

Laat de dieren helpen bij het waterbeheer

In het hele land heeft de Zoogdiervereniging nu veertig projecten rond overlastgevende bevers. Polman en haar collega’s hopen dat het lukt om daar met name met een andere inrichting van het landschap en hier en daar misschien een pvc buis de problemen op te lossen. “Bevers zijn toch beschermde dieren en ook hun burchten en dammen mag je volgens de wet niet zomaar vernielen. En dat is niet voor niets.”

Uiteindelijk hoopt Polman de problemen zelfs helemaal om te kunnen draaien. “In plaats van overlast door bevers, zou je de dieren misschien hier en daar zelfs kunnen inzetten om te helpen bij het waterbeheer. Het blijkt dat gebieden met beverdammen ’s zomers veel minder last hebben van droogte. Bovendien kunnen ze piekafvoeren in beeksystemen afremmen. Dus waarom zetten we deze dieren niet op een positieve manier in bij ons waterbeheer?”

Bevers zomaar verplaatsen, om ze dammen te laten bouwen op plekken waar dat geen probleem is, of misschien zelfs gewenst, dat is nog niet zo eenvoudig, weet Polman. “Op een paar plekken na zit ons land inmiddels wel zo’n beetje vol. Bevers zijn erg territoriale dieren, dus als je er een vangt en hem uitzet op een plek waar al een andere bever zit, dan creëer je een hoop extra stress en problemen. En bovendien moet je ook wel heel goed weten wat je doet, want als je een bever ergens naartoe verhuist, en er ontstaan daar vervolgens nieuwe problemen, dan heb je voor je het weet weer gedoe.”

Treinverkeer stil door gravende bevers Bij de Drentse dorpen Taarlo en De Punt werd vorig jaar concreet duidelijk wat beveroverlast kan betekenen. De treinverbinding tussen Assen en Groningen moest even stil worden gelegd, omdat een bever gangen in het spoortalud had gegraven, waardoor het spoor dreigde te verzakken. “Nadat spoorbeheerder ProRail het gat had dichtgemaakt werden op nog drie plekken gevaarlijke gaten gevonden”, vertelt Daan Bos, onderzoeker van het ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga. “Uiteindelijk moest in 200 meter watergang langs het spoor een laag stenen worden aangebracht om te voorkomen dat bevers daar opnieuw zouden kunnen graven. Kosten: bijna drie ton.” Bos benadrukt de enorme positieve bijdrage van bevers aan doelen van biodiversiteit en klimaat adaptatie, maar ook dat we goed op moeten letten. “Het is een beschermd dier en het is prachtig dat die weer terug is. Maar we zullen veel beter moeten nadenken over het voorkomen van problemen, zoals bij dat spoor in Drenthe.

