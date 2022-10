Hoe fijn een klimaatlabel aan je nieuwste aankoop kan zijn

Het Franse agentschap voor milieu -en energiebeheer Ademe werkt aan een universeel label dat de klimaatimpact van kleren laat zien. De organisatie overweegt een label in het leven te roepen dat de duurzaamheid van kleding beoordeelt met een score van A tot E. Dat is vergelijkbaar met de ‘nutri-score’, waarmee je sinds kort de voedingswaarde op producten kunt herkennen. Bij score A is de levensloop duurzaam en circulair. Bij E komen er vervuilende processen bij de totstandkoming van het product te pas.

Volgens Ademe zou een klimaatlabel consumenten helpen bij het maken van duurzamere keuzes. Daarnaast kan het fabrikanten aanmoedigen te verduurzamen. Winkelketens die misleidende duurzame claims maken, lopen steeds vaker tegen de lamp. Onlangs heeft de Autoriteit Consument & Markt winkelketens H&M en Decathlon op het matje geroepen nadat zij termen als ‘ecodesign’ en ‘verantwoord’ gebruikten, maar deze niet konden ondersteunen.

Bij de invoering van een goed gecontroleerd klimaatimpactlabel kunnen deze pogingen tot ‘greenwashing’ – het onterecht voordoen als duurzaam – om zeep worden geholpen. Ook zou het een circulaire economie stimuleren en textielafval verminderen, denkt agentschap Ademe.

Zevenentwintig keurmerken

“De consument is gebaat bij een keurmerk of impactlabel, waarmee hij in een oogopslag kan zien hoe duurzaam iets is”, weet Lara Peters, kledingexpert bij Milieu Centraal. Op de website van Milieu Centraal worden zevenentwintig keurmerken onderzocht. De voorlichtingsorganisatie test ze op betrouwbaarheid, duurzaamheid, transparantie en de kwaliteit van de controle door een onafhankelijke partij. Het wil daarmee de verwarring bij consumenten vanwege de wildgroei van keurmerken wegnemen.

Peters legt uit dat een klimaatimpactlabel en een keurmerk niet hetzelfde zijn. “Een bedrijf moet voor een keurmerk betalen, waarna het gecontroleerd wordt door een ingehuurde derde partij. Een label lijkt meer op een wettelijke verplichting waar een product aan moet voldoen. Wanneer het dan niet door de controle van de autoriteiten komt, heeft de producent een probleem.”

Hoewel een label de keuze makkelijker maakt, zegt Peters, moeten die keurmerken wel blijven. “Een keurmerk is vaak wat specifieker. Sommige mensen vinden bijvoorbeeld dierenwelzijn een belangrijk punt. Dan kan een specifiek keurmerk helpen bij het maken van een keuze voor diervriendelijkheid.”

Eén label voor textielproducten

De productie en consumptie van textielproducten is de op vier na grootste vervuiler in Europa. Aan de hand van de Green Deal, waarin de Europese Unie streeft in 2050 klimaatneutraal te zijn, wil de Europese Commissie dat er één label komt voor de klimaatimpact van een textielproduct. Dat label zou de hele levensloop van een product in kaart moeten brengen. Op basis daarvan wordt de ecologische voetafdruk berekend.

“Zo’n verplicht label is te vergelijken met een CE-markering”, zegt Peters. Als je een CE-markering op een product vindt, is deze getoetst aan alle EU-wetten met betrekking tot gezondheid-, veiligheid-, prestatie- en milieueisen. Net zoals het CE-label, zou een klimaatimpactlabel gelden voor alle EU-landen. Hoewel de inspanning van het Franse agentschap rijmt met de plannen van EU, is het onzeker of de Europese Commissie het label zal overnemen.

Wyger Wentholt van Schone Kleren Campagne, een organisatie die zich inzet voor een eerlijke kledingindustrie, is blij met de ontwikkeling van klimaatimpactlabels: “Het is een goede stap naar meer transparantie. Kledingfabrikanten worden hiermee gedwongen om informatie te leveren over hun toeleveringsketens.”

Toch schiet het streven volgens hem nog tekort. “Dit plan legt te veel verantwoordelijkheid bij de consument, terwijl die er door wetgeving van uit moet kunnen gaan dat als er een kledingstuk in de schappen ligt, het op een behoorlijke manier is geproduceerd.”

Ook vindt Wentholt dat de arbeidsomstandigheden van kledingfabriekswerkers beter in kaart moeten worden gebracht. “In een maatschappelijke transitie waarin we bewuster kiezen, moet ook de sociale rechtvaardigheid aangescherpt worden.”

