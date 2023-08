Hoe ernstig zijn de armoedecijfers nou echt?

Met 165.000 extra armen in het vooruitzicht, staat politiek Den Haag op zijn achterste benen. De ene na de andere politicus spreekt zich voor haast elke beschikbare camera zorgelijk uit over armoede. Want als het demissionaire kabinet per 1 januari 2024 het geldende koopkrachtpakket laat aflopen, stijgt het aantal armen van 4,8 procent naar 5,7, berekende het Centraal Planbureau (CPB). Dat is met een procentpunt de hardste stijging in de afgelopen tien jaar. Nederland telt dan bijna een miljoen Nederlanders die van minder dan 1581 euro per maand moeten rondkomen.

Die stijging is sterk. Maar wie de armoedecijfers van het CPB erop naslaat, ziet dat het niet de eerste keer is in de recente geschiedenis dat Nederland zo'n hoog percentage armen telt. In 2013, op het dieptepunt van de financiële crisis, leefde nog 7,6 procent van de Nederlandse huishoudens onder de armoedegrens. Sinds 2015 schommelt dit percentage rond de 6 procent. En twee jaar terug, in 2021, telde Nederland met ruim 1 miljoen armen, zelfs meer mensen onder de armoedegrens dan het CPB volgend jaar verwacht.

Het percentage mensen dat in armoede leeft is sinds 2011 afgenomen, maar een stijging wordt verwacht. Beeld Trouw

Op basis van enkel de cijfers hadden we de afgelopen twee jaar dus een uitzonderlijk laag aantal armen. Een gevolg van de tijdelijke koopkrachtpakketten van de overheid. De verwachte armoedestijging volgend jaar is zo bezien eerder een terugkeer naar normaal.

Verwaarloosd probleem

Hoe deze statistieken dan te lezen? Zijn de zorgen terecht? Of valt het eigenlijk wel mee met het Nederlandse armoedeprobleem?

Dat laatste is zeker niet het geval, zeggen economen Nadja Jungmann en Anna Louise Custers. Volgens hen laten de armoedecijfers geen nieuw, urgent probleem zien. Eerder een verwaarloosd probleem, dat nu aan de oppervlakte komt drijven door onder meer de energiecrisis en de aanhoudend hoge inflatie.

De vraag is meer of het bestaansminimum wel deugt. Lange tijd stelde politiek Den Haag zich die vraag niet, zeggen Custers en Jungmann.

Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht, wijst er bijvoorbeeld op dat sinds de invoering van het minimumloon in 1974 lange tijd niet is nagerekend of het wel toereikend was. Pas in juni van dit jaar, bijna vijftig jaar later, toonde de commissie sociaal minimum (waarvan Jungmann lid is) aan dat het minimumloon inmiddels te laag is. Ook mensen met een bijstandsuitkering komen niet of nauwelijks rond, ontdekte de commissie. Vooral huishoudens met kinderen komen maandelijks honderden euro’s tekort.

Gemeenten springen in ‘armoedegat’

Custers en Jungmann zien dat gemeenten de afgelopen jaren in een heus ‘armoedegat’ zijn gesprongen. Terwijl politiek Den Haag zich onder het mom van de participatiesamenleving steeds meer terugtrok, namen zij meer taken op zich. Inmiddels heeft een deel van de gemeenten verschillende potjes om ervoor te zorgen dat ouders toch zwemles of de contributie van de voetbalclub kunnen betalen of een verjaardagspartij kunnen organiseren. Op zich heel hoffelijk, zegt Jungmann, maar mede daardoor bleef het armoedeprobleem lang onder de radar.

Custers, lector armoede interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, wijst daarnaast op een kwetsbare groep Nederlanders die al jaren niet in de armoedestatistieken wordt gevangen; de zogeheten ‘fragiele middenklasse’. Ongeveer één op de vier Nederlandse huishoudens behoort hiertoe, omdat zij minder dan 3400 euro op hun spaarrekening hebben staan. Deze groep kan gemakkelijk in de financiële problemen komen, zegt Custers. Nu vooral door de druk van de hoge inflatie.

Daar komt nog eens bij, zegt Custers, dat de huidige, enigszins geruststellende statistieken een achterhaald beeld laten zien. Of mensen door de energiecrisis en de hoge inflatie een deel van hun spaargeld erdoorheen gejast hebben, is nog niet terug te zien in de laatste cijfers. Ook cijfers van huishoudens met problematische schulden in 2022 en 2023 zijn er nog niet. Hoe groot het armoedeprobleem werkelijk is, zegt Custers, is eigenlijk nog afwachten.

