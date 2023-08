Hoe China’s falende economie winst kan zijn voor het Westen

Niemand kan zeggen dat de Chinese autoriteiten achteroverleunen terwijl hun economie ten onder gaat. Nee, de partij van president Xi Jinping probeert van alles om de boel te redden, van een lagere rente van de centrale bank tot belastingdouceurtjes en de belofte van een stabieler economisch beleid.

Alleen werkt het tot nu toe niet echt, en dat merkt de rest van de wereld ook. Telkens als de Chinese economie met één procentpunt omhooggaat, zo berekende het Internationaal Monetair Fonds (IMF) begin dit jaar, dan stijgt de groei in de rest van de wereld met 0,3 procentpunt.

Einde ultrastreng coronabeleid

Bij het schrijven van het IMF-rapport, in februari, waren de verwachtingen nog hoog. Kort daarvoor had de Communistische Partij afscheid genomen van zijn ultra-strenge coronabeleid, waardoor economen een enorme opleving van de economie verwachtten.

Nu, een halfjaar later, gaat er haast geen week voorbij of er komt nieuw teleurstellend nieuws over de Chinese economie binnen. Dan weer valt de groei fors lager uit dan verwacht. Dan weer stijgt de werkloosheid verder onder jongeren, of blijkt maar weer eens hoe slecht de vastgoedsector ervoor staat.

Koersdaling van 87 procent

Lang joegen grote projectontwikkelaars de Chinese groei aan, tot zij enkele jaren geleden verzopen in alle schulden die zij waren aangegaan. Het meest bekende voorbeeld daarvan, vastgoedgigant Evergrande, haalde maandag opnieuw het nieuws: de beurskoers was met liefst 87 procent ingezakt, nadat de handel in de Evergrande-aandelen anderhalf jaar was stilgelegd.

Inmiddels zitten er meer grote vastgoedpartijen in problemen, concurrent Country Garden kon onlangs ook niet meer op tijd voldoen aan rentebetalingen. Zulke problemen raken de Chinese werkgelegenheid, vooral in de bouw of de grondstoffensector.

Vooral omringende landen voelen de pijn

Opmerkelijk genoeg zitten er voor de rest van de wereld niet alleen maar nadelen aan de kwakkelende Chinese economie. Zeker, omringende landen voelen vooral de pijn. In Zuid-Korea en Thailand schroeven centrale bankiers de verwachte groeicijfers in hun eigen land al omlaag door de teleurstellende groei in China.

In het Westen zijn de effecten meer tweeledig. Een nadeel is de teruglopende export van Europese landen naar China, nu er in dat land minder vraag is. De tijd dat het Westen vooral spullen uit China haalde, en niet andersom, is volgens ING-econoom Bert Colijn namelijk inmiddels wel voorbij.

Duitse en Nederlandse export daalt

Vooral Duitsland exporteert veel, maar Nederland ook wel, voegt Rabobank-econoom Teeuwe Mevissen toe. Binnen de eurozone zullen vooral deze twee landen de gedaalde vraag uit China merken, denkt hij.

Colijn wijt de dalende vraag onder Chinese bedrijven en consumenten onder meer aan de relatief magere coronasteun die de Chinese overheid uittrok voor consumenten. Waar veel westerse landen een ware heropleving meemaakten na corona, met consumenten die veel geld over hadden en dat ook massaal uitgaven, blijft dit in China een beetje uit.

Mede daardoor importeerde China afgelopen juli liefst 12 procent minder dan in diezelfde maand een jaar ervoor, en Duitse en Nederlandse bedrijven konden er dan ook minder van hun waar slijten.

Grote voorraden

Tegenover die nadelen staan ook voordelen van de tegenvallende groei in China. Zo kampen westerse landen nog altijd met een relatief hoge inflatie, en door de problemen in China wordt het goedkoper om daar spullen vandaan te halen. Veel Chinese bedrijven zitten met grote voorraden waar ze niet vanaf komen, zegt Mevissen, waardoor de exportprijzen omlaaggaan.

Of neem de energieprijzen. Als grootverbruiker heeft China veel invloed op de olieprijs. Die is weliswaar iets gestegen de laatste tijd, maar de olieprijs was nu nog veel hoger geweest als het industrieland economisch hard was gegroeid.

Lage gasprijs

Bij de gasprijs speelt iets vergelijkbaars. Een half jaar geleden waren er nog zorgen dat China later dit jaar veel vloeibaar gas (lng) zou opkopen, en daarmee een grote concurrent zou worden voor Europese landen als Nederland. Dat is vooralsnog niet het geval en dat houdt de gasprijs laag.

Hoe de balans precies uitvalt, of Europa per saldo nu last of baat heeft van de situatie in China, zal later pas duidelijk worden.

Lees ook:

Het land van beloofde groei? Nee, China hoopt vooral dat niet te veel bedrijven vertrekken

Buitenlandse ondernemers zijn teleurgesteld: de economie in China groeit veel minder hard dan verwacht. Het land probeert ze daarom binnenboord te houden.