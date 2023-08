Hoe belangrijk is het Amazonewoud nou echt?

Ze staan bekend als de ‘longen van de aarde’. Mede te danken aan een campagne van het Wereld Natuur Fonds (WFF), dat zich inspant voor de bescherming van de beroemde Zuid-Amerikaanse bossen.

De Franse president Macron nam die kreet over, toen hij zich in 2019 opwond over branden in de Amazone-regio, dat zich vooral bevindt in Brazilië (60 procent) maar ook in bijvoorbeeld Colombia, Venezuela, Suriname, Bolivia, Peru en Ecuador. “De longen van de aarde staan in brand”, zei Macron. Natuurliefhebbers jubelden instemmend. Experts zaten ondertussen met kromme tenen.

Geen zuurstoftekort

“De vergelijking gaat mank”, legt Amazone-onderzoeker Bart Kruijt van de Wageningen Universiteit, uit. Het regenwoud produceert inderdaad zuurstof, door het natuurlijke proces van fotosynthese. Volgens Kruijt is dat minder dan een promille: zo weinig dat het op het mondiale zuurstofgehalten vrijwel geen invloed heeft.

“Stel je even voor: iemand zou de hele Amazone kappen. Dan raakt dat de gemiddelde zuurstofgraad in de atmosfeer, 21 procent, niet verstoord. Er is dan geen zuurstoftekort, mens en dier kan rustig doorademen.” Voor Kruijt is dat geen nieuw inzicht. Maar hij wil het misverstand over de ‘longfunctie’ van de Amazone best nogmaals uitleggen. Wel graag kort.

Unieke ecosystemen

Want echte longen zijn het niet, maar de vitale waarde van de Amazone is er niet minder om. “Te beginnen bij de biodiversiteit”, zegt Kruijt. De regenwouden herbergen talloze soorten dieren en planten. “Die zijn zeer waardevol, zowel in uniciteit als hoeveelheid.”

Zou dat verder teloorgaan, door kap, brand en onteigening, dan brengt dat de lokale ecosystemen aan het wankelen, volgens Kruijt. “Dat zou zeer schadelijk zijn, want ecosystemen zijn de basis onder ons bestaan. Alles staat met elkaar in verband.”

Minder bos betekent bovendien: minder regenval. “De wouden verdampen veel water, wat vervolgens in de atmosfeer komt en neerslaat als regen.” Regionaal kan het verder verdwijnen van Amazone-bos droogte sterk in de hand werken.

Kruijt: “Dat maakt landbouwgrond onbruikbaar en tast de leefbaarheid aan. En vergis je niet: dan hebben we het over miljoenen mensen die getroffen worden.”

Humanitaire klap

Ten onrechte staat de Amazone volgens Kruijt in de beeldvorming soms bekend als megabos, met hier en daar wat inheemse stammen. “Dit is een gebied waar Europa met gemak inpast, er zijn miljoenensteden, dorpen langs rivieren en kleine kernen.” Als zich een natuurramp voltrekt in de Amazone, bijvoorbeeld ernstige droogte en brand, is dat per definitie dus ook een humanitaire klap, omdat bewoners leefgebied verliezen.

Bosbehoud pakt bovendien nog een probleem aan waar de hele wereld sterk bij gebaat is. “De Amazone is een CO 2 -spons”, legt Kruijt uit. In de bomen liggen enorme hoeveelheden kooldioxide opgeslagen, want broeikasgas is voor bomen een voedingsstof. “Als bos verdwijnt komen die gassen in de atmosfeer.” Blijft bos behouden, dan nemen de bomen ook nog extra CO 2 op. Ook als het om oude regenwouden gaat.

Oude bomen

Het idee dat volwassen bos uitgegroeid is en geen klimaatwinst meer oplevert is onterecht. Metingen, waar Kruijt aan meewerkte, tonen aan dat oerbos doorgroeit en nog relatief veel broeikasgas opneemt.

Sommige bosexperts stellen dat boskap zinvol kan zijn omdat jonge bomen snel groeien en veel CO 2 opzuigen. Dat geldt wellicht lokaal voor sommige Europese bossen, zegt Kruijt. Zeker als het eentonige bossen betreft met geringe biodiversiteit: als je daar een paar hectare kapt krijgen andere soorten de ruimte. Maar dat gaat niet op de Amazone, die al rijk aan soorten is.

Zonder bosbescherming zou de klimaatcrisis ontembaar zijn, legt Kruijt uit. “Van alle broeikasgassen die wij als mensen samen veroorzaken wordt ongeveer de helft door de natuur opgenomen, door bijvoorbeeld oceanen, landbouwgronden.”

Bossen nemen daarvan de helft voor hun rekening, zegt Kruijt. Oftewel: ze dempen de klimaatopwarming als gevolg van CO 2 in de atmosfeer samen met een kwart. “De Amazone is daarin een belangrijke schakel.”

